Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két hete érkezett vissza Olaszországból, azóta magas láz és szűnni nem akaró köhögés kínozza. ","shortLead":"Két hete érkezett vissza Olaszországból, azóta magas láz és szűnni nem akaró köhögés kínozza. ","id":"20200225_koronavirus_gyanu_magyar_Becs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecd4eb9-8c4a-4d99-ad47-78e82856505a","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_koronavirus_gyanu_magyar_Becs","timestamp":"2020. február. 25. 17:15","title":"Koronavírus gyanújával vittek kórházba egy magyar nőt Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6031018e-d63a-4a0e-8751-646ecc09cf35","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"A Srí Lanka-i vendégmunkások körül támadt viharnak nincs egyetlen olvasata, akárhonnan nézzük is. A legfontosabb, hogy ne első felindulásból foglaljunk állást – figyelmeztet a hvg360 erdélyi szerzője, Demény Péter.","shortLead":"A Srí Lanka-i vendégmunkások körül támadt viharnak nincs egyetlen olvasata, akárhonnan nézzük is. A legfontosabb...","id":"20200225_Szeretettel_Erdelybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6031018e-d63a-4a0e-8751-646ecc09cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed20be32-7a23-4a5e-8915-dfdff7d2691d","keywords":null,"link":"/360/20200225_Szeretettel_Erdelybol","timestamp":"2020. február. 25. 07:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Gumiszőnyeg-vélemény – a gyergyóditrói ügy személyes lenyomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e2f1ff-e923-4b33-87d6-2b5344e441e1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Április végén választja meg a német kormánypárt új elnökét, aki Angela Merkel utódja lehet. ","shortLead":"Április végén választja meg a német kormánypárt új elnökét, aki Angela Merkel utódja lehet. ","id":"20200226_A_pizzakapcsolat_oldja_meg_a_CDU_valsagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94e2f1ff-e923-4b33-87d6-2b5344e441e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce39ada-46b3-4060-8a85-43f7bdc154ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_A_pizzakapcsolat_oldja_meg_a_CDU_valsagat","timestamp":"2020. február. 26. 14:51","title":"A pizzakapcsolat oldja meg a CDU válságát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter nem lát semmilyen körülményt, ami akadályozná a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek bevezetését.","shortLead":"A miniszter nem lát semmilyen körülményt, ami akadályozná a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek bevezetését.","id":"20200225_kasler_miklos_emmi_nemzeti_alaptanterv_bevezetes_szeptember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c9afd2-236f-481a-8bcf-a44007540ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_kasler_miklos_emmi_nemzeti_alaptanterv_bevezetes_szeptember","timestamp":"2020. február. 25. 11:33","title":"Kásler: Csekély volt a tiltakozás a NAT ellen, szeptemberben bevezetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eee73e8-9369-478c-934f-b683a7d0a894","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb látványos klippel gazdagodott az Apple Shot on iPhone (azaz iPhone-nal készített felvételek) sorozata. ","shortLead":"Újabb látványos klippel gazdagodott az Apple Shot on iPhone (azaz iPhone-nal készített felvételek) sorozata. ","id":"20200225_apple_shot_on_iphone_sorozat_4k_video_iphone11_pro_szeles_latoszogu_kamerajaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eee73e8-9369-478c-934f-b683a7d0a894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dff575-4466-4499-b15b-225fab186e77","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_apple_shot_on_iphone_sorozat_4k_video_iphone11_pro_szeles_latoszogu_kamerajaval","timestamp":"2020. február. 25. 10:03","title":"Érdemes megnézni: ilyen videót készít az iPhone 11 Pro ultraszéles látószögű kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b63abe8-3ec3-4c0a-8afc-3a062c47e629","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 27 méter magas és 154 darab üvegtáblából áll össze.","shortLead":"Közel 27 méter magas és 154 darab üvegtáblából áll össze.","id":"20200226_Elkeszult_Magyarorszag_legnagyobb_egybefuggo_homlokzati_uvegfala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b63abe8-3ec3-4c0a-8afc-3a062c47e629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b2103a-f1ca-405a-ad98-5c29d0a28ec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200226_Elkeszult_Magyarorszag_legnagyobb_egybefuggo_homlokzati_uvegfala","timestamp":"2020. február. 26. 13:36","title":"Elkészült Magyarország legnagyobb egybefüggő homlokzati üvegfala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"743f26c3-8878-4646-a7d8-54f3279a2730","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A szöveget az egyházi zsinat már megszavazta, csak a kormányzati szentesítésre vár – tudta meg a HVG 360.","shortLead":"A szöveget az egyházi zsinat már megszavazta, csak a kormányzati szentesítésre vár – tudta meg a HVG 360.","id":"20200225_kormany_evangelikusok_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=743f26c3-8878-4646-a7d8-54f3279a2730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8f5ed3-9520-4397-b77e-3c2d316604bd","keywords":null,"link":"/360/20200225_kormany_evangelikusok_megallapodas","timestamp":"2020. február. 25. 19:40","title":"Egy igenen múlik az evangélikusok új megállapodása a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Még feltételesen sem szabadulhat a férfi, aki a saját ötéves gyerekét és három nevelt gyerekét bántalmazta.","shortLead":"Még feltételesen sem szabadulhat a férfi, aki a saját ötéves gyerekét és három nevelt gyerekét bántalmazta.","id":"20200226_Hat_evre_iteltek_egy_gyerekbantalmazo_apat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54933b8d-67b1-4fe5-a62a-05c1d67b3ad1","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Hat_evre_iteltek_egy_gyerekbantalmazo_apat","timestamp":"2020. február. 26. 13:05","title":"Hat évre ítéltek egy gyerekbántalmazó apát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]