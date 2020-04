Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2c4fea7-ad3e-4590-ab33-518f00f3d277","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kedden ünnepli 75. születésnapját Ritchie Blackmore, akinek neve a Deep Purple és a Rainbow zenekar révén vált ismertté.\r

\r

","shortLead":"Kedden ünnepli 75. születésnapját Ritchie Blackmore, akinek neve a Deep Purple és a Rainbow zenekar révén vált...","id":"20200414_Nem_lett_volna_Deep_Purple_nekule__Ritchie_Blackmore_75_eves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2c4fea7-ad3e-4590-ab33-518f00f3d277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43b2c58-f514-4e4f-9246-01225b6fcef0","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Nem_lett_volna_Deep_Purple_nekule__Ritchie_Blackmore_75_eves","timestamp":"2020. április. 14. 17:16","title":"Nem lett volna Deep Purple néküle - Ritchie Blackmore 75 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865c0708-fc5a-4685-853a-ffc5ec9b50dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Párizs és Berlin is csatlakozott azokhoz az európai fővárosokhoz, amelyek az európai gazdaság járvány utáni felépülést zöld keretek között szeretnék megvalósítani.","shortLead":"Párizs és Berlin is csatlakozott azokhoz az európai fővárosokhoz, amelyek az európai gazdaság járvány utáni felépülést...","id":"20200414_Franciaorszag_es_Nemetorszag_is_zold_gazdasagi_felepulest_szeretne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=865c0708-fc5a-4685-853a-ffc5ec9b50dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98195937-0278-46e3-8a8c-00eb89fce88e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200414_Franciaorszag_es_Nemetorszag_is_zold_gazdasagi_felepulest_szeretne","timestamp":"2020. április. 14. 12:18","title":"Franciaország és Németország is zöld gazdasági felépülést szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fdb3a1-9cf3-46b2-833b-47224554bb91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brazil tudósoknak sikerült dokumentálniuk, miként támadja meg a vírus a sejteket, hogy aztán abban elszaporodva tovább terjedjen a fertőzés.","shortLead":"Brazil tudósoknak sikerült dokumentálniuk, miként támadja meg a vírus a sejteket, hogy aztán abban elszaporodva tovább...","id":"20200414_koronavirus_jarvany_covid_19_fertozes_sejt_foto_kepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8fdb3a1-9cf3-46b2-833b-47224554bb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc103846-20f1-4187-8e49-f9512c2acb8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_koronavirus_jarvany_covid_19_fertozes_sejt_foto_kepek","timestamp":"2020. április. 14. 08:33","title":"Mikroszkópos fényképen a pillanat, amikor a koronavírus bejut egy sejtbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cf4ee8-a3c8-454f-b590-dcd824de6c93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy úgymond szeméremsértő esetre hivatkozva tiltották meg a tanároknak Szingapúrban, hogy a kényszerű távoktatás során a Zoom videokonferencia alkalmazást használják.","shortLead":"Egy úgymond szeméremsértő esetre hivatkozva tiltották meg a tanároknak Szingapúrban, hogy a kényszerű távoktatás során...","id":"20200413_zoom_hasznalata_iskolaban_betiltva_szingapur","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62cf4ee8-a3c8-454f-b590-dcd824de6c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fba18c-4b40-4b96-afda-dd49a10ec116","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_zoom_hasznalata_iskolaban_betiltva_szingapur","timestamp":"2020. április. 13. 19:03","title":"Betiltották a magyar iskolákban is kedvelt Zoom használatát a szingapúri távoktatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ok: Cserháti Péter állítólag nem teljesítette az operatív törzs utasításait.","shortLead":"Az ok: Cserháti Péter állítólag nem teljesítette az operatív törzs utasításait.","id":"20200412_Levaltottak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e306fa-49d6-4c3b-9337-3d9305610098","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Levaltottak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgatojat","timestamp":"2020. április. 12. 19:57","title":"Leváltották az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e31722-10ff-4ff6-9d2e-29e1eedf261b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A különleges helyzet különleges megoldásokat kíván. ","shortLead":"A különleges helyzet különleges megoldásokat kíván. ","id":"20200413_Dronnal_locsolkodnak_a_magyar_vizimentok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93e31722-10ff-4ff6-9d2e-29e1eedf261b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a639838d-cc16-439c-835e-4c68128a6907","keywords":null,"link":"/elet/20200413_Dronnal_locsolkodnak_a_magyar_vizimentok","timestamp":"2020. április. 13. 14:29","title":"Drónnal locsolkodnak a magyar vízimentők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5755ee-eeec-4871-8043-6bb8246685ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltozik egy arc, amennyiben csaknem a felét szájmaszk borítja. Ez viszont azt is jelenti, hogy nem használható az arcazonosítós zárolásoldás. Vagy mégis?","shortLead":"Megváltozik egy arc, amennyiben csaknem a felét szájmaszk borítja. Ez viszont azt is jelenti, hogy nem használható...","id":"20200413_apple_faceid_kicselezese_arcfelismeres_szajmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb5755ee-eeec-4871-8043-6bb8246685ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdc0c34-eb6f-409d-abf2-4c1a12923c6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_apple_faceid_kicselezese_arcfelismeres_szajmaszk","timestamp":"2020. április. 13. 15:03","title":"Az Apple vitatja, többen állítják: szájmaszkkal is használható a FaceID","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indiai rendőrség szerint legalább három civil meghalt és többen megsebesülhettek a Kupvara régióban a pakisztáni területről kilőtt és az indiai területen lévő lakóházakba csapódott lövedékektől.\r

","shortLead":"Az indiai rendőrség szerint legalább három civil meghalt és többen megsebesülhettek a Kupvara régióban a pakisztáni...","id":"20200412_Ujra_tuzerseggel_lotte_egymast_India_es_Pakisztan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61aa13a-cd6f-431e-abbb-e333960ea126","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Ujra_tuzerseggel_lotte_egymast_India_es_Pakisztan","timestamp":"2020. április. 12. 19:02","title":"Újra tüzérséggel lőtte egymást India és Pakisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]