[{"available":true,"c_guid":"e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 2583-ra, az elhunytaké 280-ra emelkedett.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 2583-ra, az elhunytaké 280-ra emelkedett.","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_magyar_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a2cc02-2863-4c17-9730-c434a067b6d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_magyar_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 27. 06:54","title":"Újabb 83 fertőzött, nyolc halálos áldozat a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Nem értem, miért” – válaszolta az amerikai elnök a kérdésre, felelősnek érzi-e magát azért, ha valaki a tanácsára fertőtlenítőt inna.","shortLead":"„Nem értem, miért” – válaszolta az amerikai elnök a kérdésre, felelősnek érzi-e magát azért, ha valaki a tanácsára...","id":"20200428_Trump_felelosseg_fertotlenito_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cd41c1-f1da-454b-9dd2-9872c8f0d448","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_Trump_felelosseg_fertotlenito_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 06:48","title":"Trump nem vállalja a felelősséget, ha valaki fertőtlenítőt iszik a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26105c60-4086-46e8-8160-97445d5ccd95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csupán egyfajta kísérlet részeként indít a Lenovo linuxos laptopokat, de ha beválik az elképzelés, akkor más modellekre is kiterjesztik ezt az operációs rendszert.","shortLead":"Egyelőre csupán egyfajta kísérlet részeként indít a Lenovo linuxos laptopokat, de ha beválik az elképzelés, akkor más...","id":"20200428_lenovo_laptop_linux_fedora_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26105c60-4086-46e8-8160-97445d5ccd95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c452eae7-92e7-4027-b0a2-d45d74db850a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_lenovo_laptop_linux_fedora_operacios_rendszer","timestamp":"2020. április. 28. 11:48","title":"Windowsos helyett linuxos laptopokat ad ki a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6eaf9e-04bd-4c1d-bda8-b9f234b519ae","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Járványosnak éppen nem mondható, de szükségállapotot demokráciákban is bevezettek a múlt század második felében.","shortLead":"Járványosnak éppen nem mondható, de szükségállapotot demokráciákban is bevezettek a múlt század második felében.","id":"202017__szuksegallapotok__jaruzelski_de_gaulle__puccsistak__stabilitasi_faktum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f6eaf9e-04bd-4c1d-bda8-b9f234b519ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a1d365-5890-48a0-9720-325203ee5e04","keywords":null,"link":"/360/202017__szuksegallapotok__jaruzelski_de_gaulle__puccsistak__stabilitasi_faktum","timestamp":"2020. április. 27. 16:30","title":"Különleges és még különlegesebb jogrend: nem csak diktatúrákban fordul elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f576c91-548f-4796-b7d8-044b5b3d7856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről Schanda Tamás, az Inoovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára beszélt a testület keddi tájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos pedig azt mondta, minden bizodalmuk megvan abban, hogy eljön az egyensúlyi helyzet, amikor nem növekszik majd jelentősen az új fertőzöttek száma.","shortLead":"Erről Schanda Tamás, az Inoovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára beszélt a testület keddi tájékoztatóján...","id":"20200428_Operativ_Torzs_Ha_kell_az_allam_fog_munkat_adni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f576c91-548f-4796-b7d8-044b5b3d7856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8cb9cd-84dc-4a7d-92b1-bfe37701a74d","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Operativ_Torzs_Ha_kell_az_allam_fog_munkat_adni","timestamp":"2020. április. 28. 11:23","title":"Operatív törzs: Ha kell, az állam fog munkát adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták azt követelik, hogy a raktárakban felhalmozott védőeszközöket kapják meg az egészségügyi dolgozók, a DK pedig tényszerű tájékoztatásra kéri az operatív törzset.","shortLead":"A szocialisták azt követelik, hogy a raktárakban felhalmozott védőeszközöket kapják meg az egészségügyi dolgozók, a DK...","id":"20200427_dk_mszp_muller_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf73c397-d72c-4909-84e4-cc682da525e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_dk_mszp_muller_operativ_torzs","timestamp":"2020. április. 27. 13:19","title":"A 41 éves elhunyt egészségügyi dolgozó miatt támadja Müller Cecíliát a DK és az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone szerint mostanra zökkenőmentesen működik a vállalathoz tartozó, hétfő este meghibásodott UPC-s vonal, többeknél még mindig gond van az internettel. A társaság a modemek, routerek újraindítását javasolja.","shortLead":"A Vodafone szerint mostanra zökkenőmentesen működik a vállalathoz tartozó, hétfő este meghibásodott UPC-s vonal...","id":"20200428_upc_vodafone_magyarorszag_nincs_internet_szolgaltataskieses_modem_router_ujrainditasa_liberty_global","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e2774a-b871-4894-9f08-47ebc8206a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_upc_vodafone_magyarorszag_nincs_internet_szolgaltataskieses_modem_router_ujrainditasa_liberty_global","timestamp":"2020. április. 28. 19:03","title":"Segíthet, ha még mindig nem megy a UPC-s internet: a Vodafone kéri, indítsa újra a routert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed44cd-d7f6-43a5-95fa-e94545fd54f5","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"A járvány miatt bevezetett korlátozások elvágták a határon túli vendégmunkások útját az osztrákokhoz. Az alternatív megoldásokat újabb és újabb akadályok nehezítik.","shortLead":"A járvány miatt bevezetett korlátozások elvágták a határon túli vendégmunkások útját az osztrákokhoz. Az alternatív...","id":"202017_apolatlanul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daed44cd-d7f6-43a5-95fa-e94545fd54f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2289c1c-9f7d-4487-8d5b-9afa2478c69c","keywords":null,"link":"/360/202017_apolatlanul","timestamp":"2020. április. 28. 10:00","title":"Ausztriának az ápolónőkön kívül 200 ezer ingázó kellene az ország működtetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]