Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hetvenöt százalékos munkaidő-csökkenés is lehetséges, legfeljebb százezer forinttal száll be a költségvetés.","shortLead":"Hetvenöt százalékos munkaidő-csökkenés is lehetséges, legfeljebb százezer forinttal száll be a költségvetés.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_allami_bertamogatas_gazdasagi_kovetkezmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e4c42-0e84-40fe-8c8f-770f449fac01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_koronavirus_jarvany_allami_bertamogatas_gazdasagi_kovetkezmenyek","timestamp":"2020. április. 30. 10:04","title":"Nagyjából 200 cég igényelt eddig bérkiegészítést az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23486263-f04b-441d-92ba-38a81c9fabd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenki előtt megnyílnak a tábor kapui. ","shortLead":"Mindenki előtt megnyílnak a tábor kapui. ","id":"20200429_A_felnottek_is_elmehetnek_a_Bator_Taborba_igaz_csak_virtualisan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23486263-f04b-441d-92ba-38a81c9fabd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f2c176-3cda-4c7f-9cf1-b478d0414750","keywords":null,"link":"/elet/20200429_A_felnottek_is_elmehetnek_a_Bator_Taborba_igaz_csak_virtualisan","timestamp":"2020. április. 29. 18:06","title":"A felnőttek is elmehetnek a Bátor Táborba, igaz, csak virtuálisan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35b3410-4c5e-4cb8-933a-0ed98c682f1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Prohumán 2004 Kft., amelynek az egyik tulajdonosáé az MTK focicsapata is, évente mintegy 20 ezer embernek ad munkát.","shortLead":"A Prohumán 2004 Kft., amelynek az egyik tulajdonosáé az MTK focicsapata is, évente mintegy 20 ezer embernek ad munkát.","id":"20200429_Strategiai_megallapodast_kotott_a_kormany_munkaerokolcsonzo_ceggel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f35b3410-4c5e-4cb8-933a-0ed98c682f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e475b7a-6acb-4e18-b3b0-3013bff9e17a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Strategiai_megallapodast_kotott_a_kormany_munkaerokolcsonzo_ceggel","timestamp":"2020. április. 29. 11:48","title":"Stratégiai megállapodást kötött a kormány egy munkaerő-kölcsönző céggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c67e46-df8c-4c36-a68e-9199b624ad18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly adok-kapok alakult ki Putnokon a polgármester és a választáson a Fidesz ellen induló szervezet egy tagja között a járvány miatt gyűjtött adományok miatt.","shortLead":"Komoly adok-kapok alakult ki Putnokon a polgármester és a választáson a Fidesz ellen induló szervezet egy tagja között...","id":"20200429_putnok_koronavirus_ellenzek_adomany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c67e46-df8c-4c36-a68e-9199b624ad18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771bda4d-f283-4ea3-a82d-a863879767b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_putnok_koronavirus_ellenzek_adomany","timestamp":"2020. április. 29. 17:33","title":"Putnok polgármesterének nem kell minden ellenzéki adomány, visszautalta a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64aa00d3-a0c3-4696-b9bd-c4fa083360b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 77 ezren fertőződtek meg, a vírussal és több mint 10 ezren haltak bele a járványba.","shortLead":"Egy nap alatt 77 ezren fertőződtek meg, a vírussal és több mint 10 ezren haltak bele a járványba.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64aa00d3-a0c3-4696-b9bd-c4fa083360b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be259c7-399a-4a10-89fc-9d7ebf4279b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 30. 10:44","title":"Már csaknem 3,2 millióan fertőződtek meg a koronavírussal a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c739d54-7381-4638-a98e-43ab17bbd2c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon jelentette be a miniszterelnök, hogyan változik a kijárási korlátozás. ","shortLead":"A Facebookon jelentette be a miniszterelnök, hogyan változik a kijárási korlátozás. ","id":"20200429_Az_ettermek_es_a_strandok_kinyithatnak_Budapesten_marad_a_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c739d54-7381-4638-a98e-43ab17bbd2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117a39b2-97c2-476f-b314-6f5495bb6cff","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Az_ettermek_es_a_strandok_kinyithatnak_Budapesten_marad_a_korlatozas","timestamp":"2020. április. 29. 19:45","title":"Orbán Viktor: Vidéken enyhül, Budapesten marad a korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Május elsején lép hatályba az a rendelkezés, amely a korábbiaknál nagyobb szabadságot ad a munkaügyi szabályok alkalmazásában. Tényleg élni fognak a cégek a rabszolgatörvény adta lehetőségekkel? Egyáltalán milyen lehetőségeik vannak? És persze: mehetek nyáron szabadságra? – munkajogi kérdéseket tisztázunk Kéri Ádám ügyvéddel, az Adózóna.hu szakértőjével.","shortLead":"Május elsején lép hatályba az a rendelkezés, amely a korábbiaknál nagyobb szabadságot ad a munkaügyi szabályok...","id":"20200429_munkajog_koronavirus_berkiegeszites_munkaidokeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6645387b-0613-49a7-8b3b-1dc52b597998","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_munkajog_koronavirus_berkiegeszites_munkaidokeret","timestamp":"2020. április. 29. 14:00","title":"Mit tehet meg velem a cégem koronavírus-járvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ váratlan utasítása három gimnáziumot érintett.","shortLead":"A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ váratlan utasítása három gimnáziumot érintett.","id":"20200430_tankerleti_kozpont_utolagos_letszamcsokkentes_szentes_felveteli_gimnazium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f00f3e3-cf6f-4589-8d1e-97815ce77066","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_tankerleti_kozpont_utolagos_letszamcsokkentes_szentes_felveteli_gimnazium","timestamp":"2020. április. 30. 15:13","title":"Index: Mégsem lesz utólagos létszámcsökkentés a szentesi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]