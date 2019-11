Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2389aa45-ff18-4c50-a37d-a046ea5bbda6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dézsi Csaba Andrásnak, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház kardiológusának saját webshopja is van. ","shortLead":"Dézsi Csaba Andrásnak, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház kardiológusának saját webshopja is van. ","id":"20191115_dezsi_csaba_andras_etrend_kiegeszito_gyor_polgarmester_jelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2389aa45-ff18-4c50-a37d-a046ea5bbda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0593071-dc26-4d9a-b3ad-b61a97d9b295","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_dezsi_csaba_andras_etrend_kiegeszito_gyor_polgarmester_jelolt","timestamp":"2019. november. 15. 15:42","title":"Narancsízű étrend-kiegészítőt árul a Borkai-utódnak szánt fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményt adott ki a rendőrség, amelyben azt írják, nem igaz, hogy átnéztek volna a felismerhetetlenre vert nőn, amikor kihallgatták. ","shortLead":"Közleményt adott ki a rendőrség, amelyben azt írják, nem igaz, hogy átnéztek volna a felismerhetetlenre vert nőn...","id":"20191113_Tagadja_a_rendorseg_hogy_nem_foglalkoztak_volna_a_brutalisan_megvert_miskolci_novel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345de969-2c97-4d59-af35-c3df08a50612","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Tagadja_a_rendorseg_hogy_nem_foglalkoztak_volna_a_brutalisan_megvert_miskolci_novel","timestamp":"2019. november. 13. 19:57","title":"Tagadja a rendőrség, hogy nem foglalkoztak volna a brutálisan megvert miskolci nővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275bfd43-50ca-44bd-b7a1-c348f77a71eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi László már gratulált, a Zöldek azonban nem támogatják a magyar jelöltet. ","shortLead":"Trócsányi László már gratulált, a Zöldek azonban nem támogatják a magyar jelöltet. ","id":"20191114_varhelyi_oliver_meghallgatas_zoldek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=275bfd43-50ca-44bd-b7a1-c348f77a71eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446a8f62-8b3e-4b77-9748-22a9575ca22c","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_varhelyi_oliver_meghallgatas_zoldek","timestamp":"2019. november. 14. 12:38","title":"Nem mindenkit győzött meg Várhelyi Olivér szereplése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99a4bdd-bdbc-46da-bbb8-dfdd4b979e6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akár ismerőst is találhat a statiszták közt.","shortLead":"Akár ismerőst is találhat a statiszták közt.","id":"20191114_Budapesten_forgattak_a_John_Lewis_sarkanyos_karacsonyi_reklamjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d99a4bdd-bdbc-46da-bbb8-dfdd4b979e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22dd815a-17ae-4611-a714-9990dac67def","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Budapesten_forgattak_a_John_Lewis_sarkanyos_karacsonyi_reklamjat","timestamp":"2019. november. 14. 16:02","title":"Budapesten forgatták a John Lewis sárkányos karácsonyi reklámját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0881889-22ad-44fa-890b-e81279363d78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válást közleményben bejelentő házaspár több mint tíz éve betonbiztos szereplője volt a bulvárnak. ","shortLead":"A válást közleményben bejelentő házaspár több mint tíz éve betonbiztos szereplője volt a bulvárnak. ","id":"20191115_Roganek_hazassagarol_olyan_dolgokat_is_megtudtunk_amit_nem_akartunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0881889-22ad-44fa-890b-e81279363d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44dbc65b-bc56-4524-94df-4a69d34e6287","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Roganek_hazassagarol_olyan_dolgokat_is_megtudtunk_amit_nem_akartunk","timestamp":"2019. november. 15. 15:13","title":"Rogánék házasságáról olyan dolgokat is megtudtunk, amit nem akartunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A keresőóriás Cache nevű rendszere jövőre startolhat. ","shortLead":"A keresőóriás Cache nevű rendszere jövőre startolhat. ","id":"20191114_google_cache_banki_szolgaltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b293954-7959-410a-8dce-c0099bca07cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_google_cache_banki_szolgaltatas","timestamp":"2019. november. 14. 16:45","title":"Jövőre a Google-lel is lehet bankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e941b64-9c65-4484-844e-bb5dcc46365c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eljárás indult egy 32 éves magosligeti férfi ellen, aki vadászlámpájának fényével zavarta a magyar–ukrán határtérségben repülő helikopter pilótáit – közölte a rendőrség szerdán.","shortLead":"Eljárás indult egy 32 éves magosligeti férfi ellen, aki vadászlámpájának fényével zavarta a magyar–ukrán határtérségben...","id":"20191113_Vadaszlampaval_vakitotta_el_a_helikopterpilotakat_egy_ferfi_a_magyarukran_hatarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e941b64-9c65-4484-844e-bb5dcc46365c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f88dbd-5e43-47f9-8ead-c9145c94f56d","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Vadaszlampaval_vakitotta_el_a_helikopterpilotakat_egy_ferfi_a_magyarukran_hatarnal","timestamp":"2019. november. 13. 18:12","title":"Vadászlámpával vakította el a helikopterpilótákat egy férfi a magyar–ukrán határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7266f3f6-a9b8-4fc4-851f-3848ef4200d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei Merkúr-vándorlást is videóra vette a NASA. A tranzitot akár 4K-ban is visszanézhetik az érdeklődők.","shortLead":"Az idei Merkúr-vándorlást is videóra vette a NASA. A tranzitot akár 4K-ban is visszanézhetik az érdeklődők.","id":"20191114_merkur_tranzit_vandorlas_nasa_goddard_4k_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7266f3f6-a9b8-4fc4-851f-3848ef4200d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3fcb6e-3087-484e-899d-364eb2531e2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_merkur_tranzit_vandorlas_nasa_goddard_4k_video","timestamp":"2019. november. 14. 10:33","title":"Itt visszanézheti az év egyik legjobban várt csillagászati eseményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]