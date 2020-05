Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"768cdb72-f59b-41ee-8c31-5f26bd5d9026","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"William Sun Petrus a YouTube-ra töltött fel egy videót arról, miként vette hasznát egy 90 éves Remingtonnak. ","shortLead":"William Sun Petrus a YouTube-ra töltött fel egy videót arról, miként vette hasznát egy 90 éves Remingtonnak. ","id":"20200512_dobgep_remington_irogep_hazi_barkacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=768cdb72-f59b-41ee-8c31-5f26bd5d9026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15023b9b-ae47-43a9-81db-d599713bccc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_dobgep_remington_irogep_hazi_barkacs","timestamp":"2020. május. 12. 11:33","title":"Videó: Dobgépet csinált a 90 éves írógépből, az eredmény lenyűgöző lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c851a94-4865-4f8b-b7da-351bf22f3d74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Peskov nejét szintén kórházban ápolják, ő azt mondta, a férfi a munkából hozta haza a vírust, ami miatt most mindketten ellátásra szorulnak.","shortLead":"Dmitrij Peskov nejét szintén kórházban ápolják, ő azt mondta, a férfi a munkából hozta haza a vírust, ami miatt most...","id":"20200512_dmitrij_peskov_kreml_szovivo_vlagyimir_putyin_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c851a94-4865-4f8b-b7da-351bf22f3d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf3ad12-bc24-41e8-8fb0-49212c07632f","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_dmitrij_peskov_kreml_szovivo_vlagyimir_putyin_koronavirus","timestamp":"2020. május. 12. 16:06","title":"Koronavírussal kórházba került Putyin szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a3fa15-c07c-4575-bace-766623830c6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus-járvánnyal összefüggésben már közhelyeink is vannak, ezeket szedte csokorba Kovács András Péter. Megtudhatjuk, hogy miért félreérthető az, hogy laposítsuk a görbét és mikor kell tovább ugratni a Győrfi Pál hirdetést. ","shortLead":"A koronavírus-járvánnyal összefüggésben már közhelyeink is vannak, ezeket szedte csokorba Kovács András Péter...","id":"20200511_Duma_Aktual_Korona_kozhelyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28a3fa15-c07c-4575-bace-766623830c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb26d90-fc29-41d6-8004-c6a82a87d608","keywords":null,"link":"/360/20200511_Duma_Aktual_Korona_kozhelyek","timestamp":"2020. május. 11. 19:30","title":"Duma Aktuál: Ha baj van, segít Frau Müller és a Maradj Otthon Man","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50645667-cec5-463c-9c58-397229cb532e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Bartók Béla út és a Tétényi út egyes szakaszain kialakított sávokról várják a közlekedők véleményét.","shortLead":"A Bartók Béla út és a Tétényi út egyes szakaszain kialakított sávokról várják a közlekedők véleményét.","id":"20200511_koronavirus_jarvany_budapest_kerekparsav_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50645667-cec5-463c-9c58-397229cb532e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ae5637-6da8-44d5-8212-3ebb98402b1c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200511_koronavirus_jarvany_budapest_kerekparsav_felmeres","timestamp":"2020. május. 11. 15:21","title":"Ön is elmondhatja, mit gondol az ideiglenes fővárosi kerékpársávokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eseménynek nincs hatása a nukleáris biztonságra az erőmű szerint.","shortLead":"Az eseménynek nincs hatása a nukleáris biztonságra az erőmű szerint.","id":"20200511_paks_hiba_atomeromu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72e1932-ef7b-4926-8e0f-73cde5baa62b","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_paks_hiba_atomeromu","timestamp":"2020. május. 11. 09:58","title":"Ismét meghibásodott a paksi atomerőmű egyik blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ítéletet hozott a Kúria a gyöngyöspatai szegregációs per felülvizsgálati eljárásában.","shortLead":"Ítéletet hozott a Kúria a gyöngyöspatai szegregációs per felülvizsgálati eljárásában.","id":"20200512_Kuria_Ki_kell_fizetni_a_gyongyospataiaknak_megitelt_100_millio_forintot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d09697-4429-4a3a-8e6c-67d7a269daf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Kuria_Ki_kell_fizetni_a_gyongyospataiaknak_megitelt_100_millio_forintot","timestamp":"2020. május. 12. 15:53","title":"Kúria: Ki kell fizetni a gyöngyöspatai roma diákoknak megítélt kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fc7151-c536-43f2-9013-470c9bca66af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brit kormány engedélyezi a sportesemények zárt kapus megrendezését, így akár folytatódhat is az angol labdarúgó-bajnokság. Nagy kérdés viszont, hogy lesz-e elég játékos, aki pályára lépne.","shortLead":"A brit kormány engedélyezi a sportesemények zárt kapus megrendezését, így akár folytatódhat is az angol...","id":"20200511_premier_league_koronavirus_angol_foci_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7fc7151-c536-43f2-9013-470c9bca66af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19db28dd-223e-482b-bcaf-b09099fd04d3","keywords":null,"link":"/sport/20200511_premier_league_koronavirus_angol_foci_bajnoksag","timestamp":"2020. május. 11. 16:10","title":"Rövidesen eldőlhet a Premier League sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Málta hivatalosan is elnézést fog kérni Németországtól a lemondott nagykövet Facebook-bejegyzése miatt.","shortLead":"Málta hivatalosan is elnézést fog kérni Németországtól a lemondott nagykövet Facebook-bejegyzése miatt.","id":"20200511_malta_nagykovet_merkel_hitler_nemet_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a1e1aa-a1f8-42a4-b4b9-fd4909a83fac","keywords":null,"link":"/vilag/20200511_malta_nagykovet_merkel_hitler_nemet_lemondas","timestamp":"2020. május. 11. 08:45","title":"Lemondott Málta helsinki nagykövete, miután Hitlerhez hasonlította Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]