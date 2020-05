Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus mindent tagadott csütörtöki kihallgatásán. ","shortLead":"A fideszes politikus mindent tagadott csütörtöki kihallgatásán. ","id":"20200514_nyomozas_boldog_istvan_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5515654b-a4dd-4c6f-9cf4-7da95ccc7300","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_nyomozas_boldog_istvan_fidesz","timestamp":"2020. május. 14. 14:25","title":"Kihallgatták a nyomozók a fideszes Boldog Istvánt, a képviselő panasszal élt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d785174b-c4b3-4120-817a-24579cc2f19c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epic Games megalkotta az Unreal Engine ötödik generációs változatát, amivel már majdnem úgy néznek ki a játékok, mintha filmet néznénk.","shortLead":"Az Epic Games megalkotta az Unreal Engine ötödik generációs változatát, amivel már majdnem úgy néznek ki a játékok...","id":"20200514_epic_games_unreal_engine_5_playstation_5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d785174b-c4b3-4120-817a-24579cc2f19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb07566a-6afa-492a-b8a7-b60609ad73c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_epic_games_unreal_engine_5_playstation_5","timestamp":"2020. május. 14. 16:03","title":"Videó: Elképesztő látványvilágot hoz a játékokba az Unreal Engine 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A munkavégzés alapvetően megváltozik a nyitás után az Egyesült Államokban – jósolja több mint 200 amerikai vállalatvezető, akiknek a véleményét a Business Insider gyűjtötte össze. Minden sokkal rugalmasabb lesz, de lehet, hogy eltűnik a fizetett szabadság.","shortLead":"A munkavégzés alapvetően megváltozik a nyitás után az Egyesült Államokban – jósolja több mint 200 amerikai...","id":"20200515_Mindenki_tavmunkaban_fog_dolgozni__velik_az_amerikai_cegvezetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00eabcf8-6354-424d-8fee-36bcccc682de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_Mindenki_tavmunkaban_fog_dolgozni__velik_az_amerikai_cegvezetok","timestamp":"2020. május. 15. 07:18","title":"Mindenki távmunkában fog dolgozni – mondják az amerikai cégvezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62d4fea-9635-4937-981f-a0aeb6e8f80f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A tudósok a koronavírus kiindulópontját és ellenszerét, az orvosok a terjedésének a kezdetét keresik, a politikusok pedig azon vitatkoznak, ki a felelős a járványért.\r

","shortLead":"A tudósok a koronavírus kiindulópontját és ellenszerét, az orvosok a terjedésének a kezdetét keresik, a politikusok...","id":"202020__virusvita__eredetkereses__felelosseg__forras_es_kritika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e62d4fea-9635-4937-981f-a0aeb6e8f80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2809a4dc-77ef-4663-9905-9a2153dc3305","keywords":null,"link":"/360/202020__virusvita__eredetkereses__felelosseg__forras_es_kritika","timestamp":"2020. május. 15. 10:00","title":"A politikusok kezében fegyverré vált a koronavírus eredettörténete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226c078a-a8d5-4677-92f9-8d798d22ccdb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy Veszprém melletti gépgyártó üzem döntött úgy, hogy a csökkenő megrendeléseket más országokban működő egységeiben folytatja, a nemesvámosi gyárat bezárják. ","shortLead":"Egy Veszprém melletti gépgyártó üzem döntött úgy, hogy a csökkenő megrendeléseket más országokban működő egységeiben...","id":"20200513_Bezar_egy_uzem_negyszazotvenen_kerulnek_utcara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=226c078a-a8d5-4677-92f9-8d798d22ccdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de3e7d2-c213-4d72-8102-3a72c4a89ebe","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Bezar_egy_uzem_negyszazotvenen_kerulnek_utcara","timestamp":"2020. május. 13. 17:10","title":"Bezár egy üzem Veszprém megyében, négyszázötvenen kerülnek utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdb44b5-9520-4b92-90c5-c7c0d8d70500","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez nem rövidtávfutás, hanem egy hosszú hónapokig tartó maraton – int Alessandro Vespignani tudományos jövőmondó, aki az ezredforduló tájékán megteremtette a modern járványok modellezésének eszköztárát. Most azt mondja, nem vagyunk túl a nehezén.","shortLead":"Ez nem rövidtávfutás, hanem egy hosszú hónapokig tartó maraton – int Alessandro Vespignani tudományos jövőmondó, aki...","id":"20200513_alessandro_vespignani_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bdb44b5-9520-4b92-90c5-c7c0d8d70500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39af8d23-5307-4f70-9a86-78b9caf3c68f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_alessandro_vespignani_koronavirus","timestamp":"2020. május. 13. 19:33","title":"Min dolgozik \"a koronavírus bestsellerírója\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79089086-6973-40c6-b531-f6099e4e0c16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség besegít a focicsapatoknak a koronavírus-tesztelés költségeinek előteremtésébe.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség besegít a focicsapatoknak a koronavírus-tesztelés költségeinek előteremtésébe.","id":"20200514_nbi_foci_sport_koronavirus_teszt_tamogatas_mlsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79089086-6973-40c6-b531-f6099e4e0c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2591fb-654b-4716-89e7-47d0df516b39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_nbi_foci_sport_koronavirus_teszt_tamogatas_mlsz","timestamp":"2020. május. 14. 12:31","title":"Tízmillió forint támogatást kap minden NB I.-es focicsapat a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzati államtitkár a szociális támogatások felhasználását javasolta. A BM azt is elárulta, hogy a védekezési költségek adatait bekérik a településektől, és uniós forrásokra is pályázhat a kormány.","shortLead":"Az önkormányzati államtitkár a szociális támogatások felhasználását javasolta. A BM azt is elárulta, hogy a védekezési...","id":"20200513_Valaszolt_a_Belugyminiszterium_az_onkormanyzatoknak_sporoljak_meg_a_szocialis_tamogatasbol_a_vedekezes_koltsegeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e3ceef-f5d3-42a3-b657-d57dff1d9161","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Valaszolt_a_Belugyminiszterium_az_onkormanyzatoknak_sporoljak_meg_a_szocialis_tamogatasbol_a_vedekezes_koltsegeit","timestamp":"2020. május. 13. 17:05","title":"Válaszolt a kormány az önkormányzatoknak: spórolják meg a szociális támogatásból a védekezés költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]