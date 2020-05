A Hertz az egyik legrégebbi kölcsönző épp a napokban kezdeményezett csődvédelemi eljárást, hogy mentse, ami menthető, mert lényegében teljesen elfogytak a turisták, akik a járműveiket bérbe vették volna.

A piaci helyzet alapesetben az, hogy az autókölcsönzők adják az államok újautó-forgalmának 10 százalékát, ami nagyjából 1,9 millió autó jelent évente. A kölcsönzők autóik kétharmadát a repülőtereken adják bérbe, azonban ez az üzletág most 94 százalékkal esett vissza április, május folyamán.

A kihasználatlanul álló flottákat a nagy cégek ritkítani akarják, ezért elkezdődött a fiatal bérautók piacra zúdítása az USA-ban – írja a CNN News. Csak a Hertz a hírek szerint már 41 ezer darab autóját értékesítette az USA-ban, és 13 ezret Európában.

A cégek persze rutinszerűen adják el a flottájukból kikerülő kocsikat egyébként is, jellemzően egy-két év után. (A gyakorlat nálunk is hasonló az Europcar autói például a Das Weltautónál landolnak gyakran.)

A nagyobb cégek, mint a Hertz, az Enterprise, az Alamo Avis, a Budget mindegyik saját oldalán külön részt tart fenn az ilyen ajánlatoknak. Sok esetben még azt is megoldják a cégek, hogy házhoz vigyék a kiválasztott autót kipróbáláshoz. Sőt olyan opció is létezik, hogy lényegében pár napra bérbe lehet venni kiszemelt járművet, mielőtt megvásárlásáról döntenénk. Azt azonban érdemes figyelembe venni, hogy a bérautóknak ritkán van kíméletes élete – írja a CNN cikke is – ami jellemzően a korukhoz tartozó átlagosnál magasabb futásteljesítményben jelenik meg, és egyéként is jellemző, hogy a használók nem igazán vigyáznak rájuk.

A CNN egy korábbi cikke azt is hozzáteszi a helyzethez, hogy ha nagyobb mennyiségű flottás autó kerül piacara, az az autógyártókat is érzékenyen érintheti, és nem csak az elmaradt flottamegrendelések miatt, hanem mert sok vevő a fiatal használt autók közül választ majd. Ez egyben azt a furcsaságot is magával hozhatja, hogy az új autók lízingdíja növekedhet, mert a lízingelt autó maradványértéke a futamidő végén alacsonyabb szinten áll majd – kevesebbet ér a céghez visszakerülő autó –, amit kompenzálni kívánnak majd a magasabb lízingdíjban.

