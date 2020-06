Az Alfa Romeo is elérkezettnek látja a pillanatot, hogy piacra lépjen az elektromos autók közt, várhatóan 2022-ben meg is jelenik az első villanyhajtású modelljük, az Alfa Romeo Tonale elektromos változata.

Az biztos, hogy az olasz márkának nagy szüksége van a jelenlegi Alfa Romeo Stelvio SUV mellett egy piacképes, kisebb SUV-ra, valamint arra is, hogy elektromos autó is legyen a palettájukon.

A kompakt méretű SUV-koncepciót tanulmányként már be is mutatták a Genfi Autószalonon. Mindezt még az előtt, hogy kiderült volna, hogy a Fiat-Chyrsler konszern – amelyben az Alfa Romeo is benne van – és a francia PSA (Peugeot-Citroën) csoport összeolvad egymással.

A két konszern közötti együttműködés azóta megkötetett, és elkezdtek szivárogni az információk arról, hogy milyen termékek gyártásában működik majd együtt a két nagyvállalat.

A brit Autocar most arról ír, hogy a hagyományos motorú és a konnektoros hibrid (plug-in) változatok mellett lesz egy teljesen elektromos változat is Tonale-ból. Mindez annak fényében persze nem meglepő, hogy a franciáknak megvan a saját platformjuk az elektromos autóikhoz eCMP-néven, amelyre jelenleg a Peugeot 2008-e, vagy akár az Opel Corsa-e is épül. Ezt a platformot biztosítanák az olaszok számára is. Ennek fényében pedig egy 50 kWh-s akkumulátorral szerelt nagyjából 140 lóerő körül autó lehet alapesetben az elektromos Tonale is.

Az Alfa "életérzés" miatt azonban információk szerint ebben a kocsiban többek közt zajgenerátor is helyet kaphat – hasonlóan, mint a Porsche Taycanban van –, vagyis nem hamis motorhangot akarnak bejátszani, hanem valamiféle olyan hanghatást, ami a sportosság élményét képes adni – legalábbis ezt mondja az Alfa szóvivője a brit lapnak.

