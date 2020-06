Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71f72b3a-009d-4003-92f3-9e7a2b204f30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky friss jelentése a kiberbiztonsági incidensek „emberi oldalára” világít rá, és megvizsgálja, hogy milyen kényelmetlenségekkel és veszteségekkel szembesülnek a dolgozók az adatsérüléseket követően. A jelentés szerint az incidensek elhárításában részt vevő nagyvállalati alkalmazottak nagyjából egyharmada fontos személyes eseményekről maradt le, egész éjjel dolgoznia kellett, vagy a szokásosnál jóval több stressznek volt kitéve. Egynegyedüknek még a nyaralását is le kellett mondania.","shortLead":"A Kaspersky friss jelentése a kiberbiztonsági incidensek „emberi oldalára” világít rá, és megvizsgálja, hogy milyen...","id":"20200607_kaspersky_kiberbiztonsagi_incidesek_kezeloi_it_vezetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71f72b3a-009d-4003-92f3-9e7a2b204f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d2c968-bf7a-4eb0-9e00-2d4bb6fc705e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_kaspersky_kiberbiztonsagi_incidesek_kezeloi_it_vezetok","timestamp":"2020. június. 07. 09:03","title":"Az emberi oldal is fontos: majd' beleőrülnek a vállalati IT-sek, amikor beüt a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5764257-de00-433c-b67a-b0c4106197c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nemcsak új gyanúsítottja van a 13 éve eltűnt kislány ügyének, de úgy tűnik, a német rendőrség nyomon volt annak idején, csak a felsőbb hatóságok nem vették komolyan őket.","shortLead":"Nemcsak új gyanúsítottja van a 13 éve eltűnt kislány ügyének, de úgy tűnik, a német rendőrség nyomon volt annak idején...","id":"20200606_A_rendorseg_ismerte_azt_a_ferfit_akinek_koze_lehet_Madeleine_McCann_eltuneshez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5764257-de00-433c-b67a-b0c4106197c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293b7ae8-617f-4f78-80d6-f20a5b477969","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_A_rendorseg_ismerte_azt_a_ferfit_akinek_koze_lehet_Madeleine_McCann_eltuneshez","timestamp":"2020. június. 06. 16:36","title":"A rendőrség ismerte azt a férfit, akinek köze lehet Madeleine McCann eltűnéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több hónapos bizonytalanság után döntöttek a svájciak, hogy szeptemberben nem tartják meg a világ egyik legfontosabb képzőművészeti vásárát.

","shortLead":"Több hónapos bizonytalanság után döntöttek a svájciak, hogy szeptemberben nem tartják meg a világ egyik legfontosabb...","id":"20200606_Elmarad_az_Art_Basel_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a242f62-a55b-4a51-85a2-a0971d57fc0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Elmarad_az_Art_Basel_","timestamp":"2020. június. 06. 14:56","title":"Elmarad az Art Basel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hónapig sem lehetett autózni a hídon.\r

","shortLead":"Egy hónapig sem lehetett autózni a hídon.\r

","id":"20200606_Nemreg_ujitottak_fel_az_M0as_Harosi_Dunahidjat_maris_lezeartak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3cd81c-4350-439e-bb9b-7e0abc0c19ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Nemreg_ujitottak_fel_az_M0as_Harosi_Dunahidjat_maris_lezeartak","timestamp":"2020. június. 06. 21:54","title":"Nemrég újították fel az M0-ás Hárosi Duna-hídját, máris lezárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több millió eurós csalás vádjával Vatikán Állam ügyésze elrendelte Gianluigi Torzi bróker őrizetbe vételét, akit a vatikáni börtönbe kísértek - jelentette be a szentszéki sajtóközpont a londoni ingatlanbotrányként ismert ügy újabb fejleményét péntek este. \r

\r

","shortLead":"Több millió eurós csalás vádjával Vatikán Állam ügyésze elrendelte Gianluigi Torzi bróker őrizetbe vételét, akit...","id":"20200606_Orizetbe_vettek_egy_Vatikant_zsarolo_es_atvero_brokert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f735a3d2-dc86-400b-a16a-7db4e60b621e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Orizetbe_vettek_egy_Vatikant_zsarolo_es_atvero_brokert","timestamp":"2020. június. 06. 08:31","title":"Őrizetbe vettek egy Vatikánt zsaroló és átverő brókert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmincezren szegték meg a veszélyhelyzetben hozott szabályokat.","shortLead":"Harmincezren szegték meg a veszélyhelyzetben hozott szabályokat.","id":"20200605_koronavirus_jarvany_rendorseg_szabalysertes_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ffd54d-9621-451e-8a3c-e69a3b02f4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_koronavirus_jarvany_rendorseg_szabalysertes_buntetes","timestamp":"2020. június. 05. 14:33","title":"Több mint egymilliárd forint büntetést szabott ki a rendőrség a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerika-szerte tüntetnek a rendőri intézkedés közben elhunyt George Floyd halála miatt. A közösségi oldalakon elterjedt álhírek szerint a demonstrálókat a magyar származású milliárdos, Soros György pénzeli. A híresztelésre az üzletember szóvivője reagált.","shortLead":"Amerika-szerte tüntetnek a rendőri intézkedés közben elhunyt George Floyd halála miatt. A közösségi oldalakon elterjedt...","id":"20200605_facebook_alhir_osszeeskuves_elmelet_soros_gyorgy_george_floyd_tuntetesek_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1976ee7-3970-46cf-92da-7285697906a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_facebook_alhir_osszeeskuves_elmelet_soros_gyorgy_george_floyd_tuntetesek_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 05. 19:23","title":"Soros most éppen az amerikai tüntetőket pénzeli – szól a Facebookon terjedő álhír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c06434b-b60b-4422-b24d-d39a036548cc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több súlyemelő szövetség elnöke szerint büntetőjogi eljárást kellene indítani a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség korábbi, korrupcióval vádolt magyar elnökével szemben.","shortLead":"Több súlyemelő szövetség elnöke szerint büntetőjogi eljárást kellene indítani a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség korábbi...","id":"20200606_Buntetoeljarast_kernek_a_korrupcioval_vadolt_Ajan_Tamas_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c06434b-b60b-4422-b24d-d39a036548cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de8d546-3816-4b0e-b4cf-e5cd8e4b2909","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Buntetoeljarast_kernek_a_korrupcioval_vadolt_Ajan_Tamas_ellen","timestamp":"2020. június. 06. 12:10","title":"Büntetőeljárást kérnek a korrupcióval vádolt Aján Tamás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]