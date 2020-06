Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d168ddbc-a836-4c67-9aff-94c69fa65c80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Colin Powell szerint a mostani tüntetéssorozat annak a jele, hogy az ország \"bölcsebb lett\".","shortLead":"Colin Powell szerint a mostani tüntetéssorozat annak a jele, hogy az ország \"bölcsebb lett\".","id":"20200607_powell_ne_szavazz_trumpra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d168ddbc-a836-4c67-9aff-94c69fa65c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c91c85-f668-4996-84d3-faeb733a21fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200607_powell_ne_szavazz_trumpra","timestamp":"2020. június. 07. 21:50","title":"Ne szavazz Trumpra, állandóan hazudik – Ezt üzente a volt amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643676c5-3257-4390-8fe6-d0e592eb6102","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: térdeplés, bocsánatkérés, határnyitás, Trianon, ötvenes.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200607_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=643676c5-3257-4390-8fe6-d0e592eb6102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b7371d-abfc-4650-9478-64b9d3ec0070","keywords":null,"link":"/360/20200607_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. június. 07. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely a karanténból kiszabadulva görög isteneknek áldoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6487641c-6fd7-4a51-96a4-9b41e3fbe868","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Majdnem drámával végződött a mentőakció.","shortLead":"Majdnem drámával végződött a mentőakció.","id":"20200606_Fa_tetejerol_mentettek_medvebocsokat_Tusnadfurdon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6487641c-6fd7-4a51-96a4-9b41e3fbe868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ea1d9b-7dad-4b6b-bce0-53496147154b","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_Fa_tetejerol_mentettek_medvebocsokat_Tusnadfurdon","timestamp":"2020. június. 06. 20:08","title":"Fa tetejéről mentettek medvebocsokat Tusnádfürdőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754de20a-7e6e-4579-b561-96ebe5e6efb5","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy Dél-Ausztráliában betolakodóként megjelent békafaj mindent megeszik, ami csak befér a szájába, ráadásul a meleget is jól tűri.","shortLead":"Egy Dél-Ausztráliában betolakodóként megjelent békafaj mindent megeszik, ami csak befér a szájába, ráadásul a meleget...","id":"20200608_Egy_falank_bekafaj_jelent_fenyegetest_Ausztralia_biologiai_sokfelesegere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=754de20a-7e6e-4579-b561-96ebe5e6efb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c8574a-9c5d-4592-bb71-cab6780844f8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200608_Egy_falank_bekafaj_jelent_fenyegetest_Ausztralia_biologiai_sokfelesegere","timestamp":"2020. június. 08. 10:24","title":"Egy falánk békafaj jelent fenyegetést Ausztrália állatvilágára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a7abc1-d9cf-47df-abea-e954e252326d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kormány indoklása szerint az intézkedés célja annak megakadályozása, hogy az immár visszavonulóban lévő nagy-britanniai koronavírus-járvány a külföldről behurcolt fertőzések miatt ismét fellángoljon. ","shortLead":"A brit kormány indoklása szerint az intézkedés célja annak megakadályozása, hogy az immár visszavonulóban lévő...","id":"20200607_Hetfotol_kethetes_karantenba_kell_vonulniuk_a_kulfoldrol_NagyBritanniaba_erkezoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49a7abc1-d9cf-47df-abea-e954e252326d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c71072f-2aa4-48a9-90cc-65b0437e18b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Hetfotol_kethetes_karantenba_kell_vonulniuk_a_kulfoldrol_NagyBritanniaba_erkezoknek","timestamp":"2020. június. 07. 12:02","title":"Hétfőtől kéthetes karanténba kell vonulniuk a külföldről Nagy-Britanniába érkezőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Persze, mindegyik kombináció pontosan ugyanannyira valószínűtlen, a telitalálatra például 1 : 8145060 az esélye annak, aki egy szelvénnyel játszik.","shortLead":"Persze, mindegyik kombináció pontosan ugyanannyira valószínűtlen, a telitalálatra például 1 : 8145060 az esélye annak...","id":"20200607_Egeszen_valoszinutlen_szamok_jottek_ki_a_hatoslotto_sorsolasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d0304c-4c56-4eb9-bfb3-246b9d4de71b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Egeszen_valoszinutlen_szamok_jottek_ki_a_hatoslotto_sorsolasan","timestamp":"2020. június. 07. 17:21","title":"Egészen valószínűtlen számok jöttek ki a hatoslottó sorsolásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Európa legnagyobb gazdasága példát mutat a világnak: a kemény lobbiharc közepébe csöppent német kormány végül olyan gazdasági mentőtervet fogadott el, amely a „zöld újjáépítés” felé viszi az országot. Fejlesztik például a tömegközlekedést, és csak a hibrid és elektromos járművek vásárlói kapnak ártámogatást.","shortLead":"Európa legnagyobb gazdasága példát mutat a világnak: a kemény lobbiharc közepébe csöppent német kormány végül olyan...","id":"20200607_A_zold_jovo_fele_mutat_a_nemet_gazdasagmentesi_terv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc5d026-5320-49a5-9aa5-5e0f9743ae2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_A_zold_jovo_fele_mutat_a_nemet_gazdasagmentesi_terv","timestamp":"2020. június. 07. 17:00","title":"Nagyot koppant a német ipari lobbi: a berlini gazdaságmentő csomag zöld irányba megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több író is felháborodott, amikor az Internet Archive bejelentette, hogy a járvány miatt ingyenes könyvtárrá alakulnak. Az ügy nem állt meg itt.","shortLead":"Több író is felháborodott, amikor az Internet Archive bejelentette, hogy a járvány miatt ingyenes könyvtárrá alakulnak...","id":"20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1f4b51-422f-41da-b311-ea9f79fc1738","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado","timestamp":"2020. június. 07. 08:03","title":"Per indult a járvány alatt ingyenes olvasást kínáló Internet Archive ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]