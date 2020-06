Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d061087-6ebb-40e8-902c-492bb1c156e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól nincsenek új autók a márka magyar honlapján. ","shortLead":"Mostantól nincsenek új autók a márka magyar honlapján. ","id":"20200609_Hivatalos_Kivonul_a_Lada_Magyarorszagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d061087-6ebb-40e8-902c-492bb1c156e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e7f323-8099-4aec-8ee9-51a5e93a8c7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Hivatalos_Kivonul_a_Lada_Magyarorszagrol","timestamp":"2020. június. 09. 10:19","title":"Hivatalos: Kivonul a Lada Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő délután elérhetetlenné tette Korózs Lajos azt a videót, amelyen egy magát mentőápolóként bemutató nő arról beszélt, 10 kórházból hazaküldött beteget ápolt, közülük 9-en pár napon belül elhunytak. Az Országos Mentőszolgálat és egy másik magáncég is közölte, a videón szereplő nő nem dolgozik náluk. Korózs kitart amellett, hogy a videóval nincs baj, állítása szerint csak az Országos Mentőszolgálat érzékenysége miatt tették elérhetetlenné. ","shortLead":"Hétfő délután elérhetetlenné tette Korózs Lajos azt a videót, amelyen egy magát mentőápolóként bemutató nő arról...","id":"20200609_mszp_korozs_lajos_n_athina_mento_egeszsegugy_agyfelszabaditas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c6b110-83cb-416e-800b-3b05a3693f53","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_mszp_korozs_lajos_n_athina_mento_egeszsegugy_agyfelszabaditas","timestamp":"2020. június. 09. 10:56","title":"Korózs Lajos nem \"nyomozgatott\" a betegei haláláról nyilatkozó nő után, elhitt neki mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetési moratóriumhoz köthető szabályokkal nincs tisztában a hitelt törlesztő adósok jelentős része – derül ki a K&H felméréséből. ","shortLead":"A fizetési moratóriumhoz köthető szabályokkal nincs tisztában a hitelt törlesztő adósok jelentős része – derül ki a K&H...","id":"20200609_hitelmoratorium_ados_bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa0b2f9-bbf9-4202-a3ce-21d90f5b0be9","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_hitelmoratorium_ados_bank","timestamp":"2020. június. 09. 10:09","title":"Sokan meg fognak lepődni, amikor vége lesz a hitelmoratóriumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade493de-5fbe-4643-8861-ca04cb3d7d52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple egy olyan alkalmazásban gondolkodik, amellyel úgy készíthetnénk csoportos szelfit, hogy egyedül vagyunk a telefonunkkal.","shortLead":"Az Apple egy olyan alkalmazásban gondolkodik, amellyel úgy készíthetnénk csoportos szelfit, hogy egyedül vagyunk...","id":"20200608_apple_csoportos_szelfi_alkalmazas_algoritmus_kepszerkesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ade493de-5fbe-4643-8861-ca04cb3d7d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdd0e36-4fa5-4585-9073-3fd10c9bc823","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_apple_csoportos_szelfi_alkalmazas_algoritmus_kepszerkesztes","timestamp":"2020. június. 08. 11:33","title":"Ha bejön az Apple terve, teljesen máshogy készíthetjük majd a csoportos szelfiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktornál a miniszterei közül csak Varga Judit vitt haza kevesebbet tavaly.","shortLead":"Orbán Viktornál a miniszterei közül csak Varga Judit vitt haza kevesebbet tavaly.","id":"20200608_Rogan_Antal_Orban_Viktor_adobevallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ecbf2a-5290-4dbf-8f1d-c3409d92d3c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_Rogan_Antal_Orban_Viktor_adobevallas","timestamp":"2020. június. 08. 16:27","title":"Rogán közel kilencszer annyit keresett tavaly, mint Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János neve is felvetődött új szövetségi elnökként a teniszezőknél, de egyelőre a járványhelyzetre hivatkozva halasztják a tisztújítást.","shortLead":"Lázár János neve is felvetődött új szövetségi elnökként a teniszezőknél, de egyelőre a járványhelyzetre hivatkozva...","id":"20200608_tenisz_mtsz_kozgyules_lazar_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7856368-b335-4978-9a37-c55edcf3b824","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_tenisz_mtsz_kozgyules_lazar_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 09:04","title":"Egy ideig nem lesz új elnöke a nagy bajban lévő teniszszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3585186d-352a-4ad8-b7d0-6a0ac655b62c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyszer használatos gumikesztyűnél sokkal fenntarthatóbb megoldás. ","shortLead":"Az egyszer használatos gumikesztyűnél sokkal fenntarthatóbb megoldás. ","id":"20200608_Moshato_fertotlenitheto_kesztyuvel_rukkolt_elo_a_Pecsi_Kesztyu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3585186d-352a-4ad8-b7d0-6a0ac655b62c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff645667-1d8c-49ce-a6e2-aa6aaf8ddfff","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Moshato_fertotlenitheto_kesztyuvel_rukkolt_elo_a_Pecsi_Kesztyu","timestamp":"2020. június. 08. 11:28","title":"Megjelent a lemosható és fertőtleníthető pécsi kesztyű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 13 éves kora óta Magyarországon élő iráni hallgató keresete szerint a rendőrség túllépte a hatáskörét és nem is bizonyították be, hogy nem tartotta be a járványügyi szabályokat.","shortLead":"A 13 éves kora óta Magyarországon élő iráni hallgató keresete szerint a rendőrség túllépte a hatáskörét és nem is...","id":"20200608_A_birosag_ele_kerulhet_a_kiutasitott_irani_egyetemista_ugye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e784da-3b08-4e8c-8848-bffe178f7deb","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_A_birosag_ele_kerulhet_a_kiutasitott_irani_egyetemista_ugye","timestamp":"2020. június. 08. 11:13","title":"A fiatal iráni egyetemista lány a bíróságon támadta meg kitoloncolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]