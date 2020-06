Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40d6bd07-f457-42f4-90b6-5337e3b67476","c_author":"Tóth Richárd","category":"vilag","description":"Már George Floyd halála előtt is a mindennapok része volt a rendőri önkény Minneapolisban, de ez volt az utolsó csepp a pohárban. Egy ott élő magyar szerint ha most nem történik változás, minden örökre így marad. Interjú Kaiser Sárával, aki néhány utcára él és dolgozik onnan, ahol egy rendőr intézkedés közben megölte George Floydot.","shortLead":"Már George Floyd halála előtt is a mindennapok része volt a rendőri önkény Minneapolisban, de ez volt az utolsó csepp...","id":"20200611_Amerika_odaig_jutott_hogy_aki_nem_feher_annak_ott_van_a_hatan_a_celkereszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40d6bd07-f457-42f4-90b6-5337e3b67476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06071661-af57-4fab-ae33-5d72aa711815","keywords":null,"link":"/vilag/20200611_Amerika_odaig_jutott_hogy_aki_nem_feher_annak_ott_van_a_hatan_a_celkereszt","timestamp":"2020. június. 11. 11:15","title":"„Amerika odáig jutott, hogy aki nem fehér, annak ott van a hátán a célkereszt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kifogásolja, hogy a karrierjével foglalkozó cikkek figyelmen kívül hagyják, hogy 12 milliárd forintot még fel kell hajtania.","shortLead":"Kifogásolja, hogy a karrierjével foglalkozó cikkek figyelmen kívül hagyják, hogy 12 milliárd forintot még fel kell...","id":"20200609_villamkarrier_focista_safrany_tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4948a44-cc54-4808-8720-20dbf2afad6c","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_villamkarrier_focista_safrany_tamas","timestamp":"2020. június. 09. 17:09","title":"Megszólalt a villámkarriert befutott, focistából lett vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hétszeres Forma–1-es világbajnok izomsorvadásban és csontritkulásban szenved, a beavatkozással az idegrendszerét regenerálnák.\r

","shortLead":"A hétszeres Forma–1-es világbajnok izomsorvadásban és csontritkulásban szenved, a beavatkozással az idegrendszerét...","id":"20200610_Ossejt_beultetes_Michael_Schumacher","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d8c3f0-f349-4222-a051-e82f0b577d4b","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Ossejt_beultetes_Michael_Schumacher","timestamp":"2020. június. 10. 16:15","title":"Őssejt-beültetéssel javítanának Michael Schumacher állapotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Elvitte a 2021-es költségvetési tervezet módosítására vonatkozó javaslatait a főpolgármester a Belügyminisztériumba, ahol az önkormányzati szövetségek egyeztettek a kérdésről a kormánnyal. Karácsony Gergely lát esélyt arra, hogy a kormány módosítja a fővárost szerinte ellehetetlenítő elvonásokat tartalmazó költségvetést. A BM-ben azt ígérték neki, hogy továbbítják a javaslatokat a kormánynak.\r

\r

","shortLead":"Elvitte a 2021-es költségvetési tervezet módosítására vonatkozó javaslatait a főpolgármester a Belügyminisztériumba...","id":"20200610_Meghallgattak_Karacsony_koltsegvetesi_javaslatait_a_BMben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227af827-798e-4329-94d0-83f7342f2c18","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Meghallgattak_Karacsony_koltsegvetesi_javaslatait_a_BMben","timestamp":"2020. június. 10. 17:54","title":"„Nullánál nagyobb” esélyt lát arra Karácsony, hogy a kormány figyelembe veszi a javaslatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lakossági megtakarítások mintegy fele ebben a papírban van. ","shortLead":"A lakossági megtakarítások mintegy fele ebben a papírban van. ","id":"20200611_Varga_tobb_mint_4400_milliard_forintert_vasarolt_a_lakossag_a_Magyar_Allampapir_Pluszbol_egy_ev_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30030aa-2ec9-4c6b-a2ec-4591bf9b4d20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_Varga_tobb_mint_4400_milliard_forintert_vasarolt_a_lakossag_a_Magyar_Allampapir_Pluszbol_egy_ev_alatt","timestamp":"2020. június. 11. 12:01","title":"Már 4400 milliárd forintért vett a lakosság a szuperállampapírból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b856d9b5-aba9-4c44-8787-58cc7a0ffff4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos vagy nem volt elég alapos, vagy már nem kell a kockázatos beavatkozások előtt PCR-teszt. ","shortLead":"A tiszti főorvos vagy nem volt elég alapos, vagy már nem kell a kockázatos beavatkozások előtt PCR-teszt. ","id":"20200610_optorzs_muller","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b856d9b5-aba9-4c44-8787-58cc7a0ffff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499fe5b4-0a00-49c2-baea-0bb64039fa8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_optorzs_muller","timestamp":"2020. június. 10. 11:16","title":"Müller Cecília az egészségügy újranyitásáról ígért részleteket, ehelyett a portörölgetésről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Némi gépészkedést igényel ugyan, de megéri: aki végigköveti az alábbi lépéseket, megtudhatja, milyen állapotban van a laptopja akkumulátora.","shortLead":"Némi gépészkedést igényel ugyan, de megéri: aki végigköveti az alábbi lépéseket, megtudhatja, milyen állapotban van...","id":"20200610_windows_laptop_akkumulator_allapota_elettartam_toltesi_ciklus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77b4678-f17b-4931-ac02-8e7bb463a0e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_windows_laptop_akkumulator_allapota_elettartam_toltesi_ciklus","timestamp":"2020. június. 10. 19:03","title":"Windowsos laptopja van? Így nézheti meg, meddig használhatja egy feltöltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28030bfc-8871-4df4-9575-fe0793154b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lecseng a mini baby boom, a születések száma visszatér a korábbi években megszokott szintre. A természetes fogyás áprilisban minimálisan csökkent a tavalyihoz képest, az év egészében pedig nagyot esett, mert idén nem volt olyan súlyos influenzajárvány, mint 2019 elején.","shortLead":"Lecseng a mini baby boom, a születések száma visszatér a korábbi években megszokott szintre. A természetes fogyás...","id":"20200611_termeszetes_fogyas_szuletesek_halalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28030bfc-8871-4df4-9575-fe0793154b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a6c299-fe78-46ab-8a9e-4b4fa8f25ffe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_termeszetes_fogyas_szuletesek_halalok","timestamp":"2020. június. 11. 09:54","title":"A járvány ellenére is csökkent a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]