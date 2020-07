Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházást a magyar kormány 1,2 milliárd forinttal támogatta.","shortLead":"A beruházást a magyar kormány 1,2 milliárd forinttal támogatta.","id":"20200714_Uj_logisztikai_kozpontot_epit_a_Lidl_Magyarorszagon__35_milliardbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f170a9e-e737-4ba1-b06a-2957dd8839a5","keywords":null,"link":"/kkv/20200714_Uj_logisztikai_kozpontot_epit_a_Lidl_Magyarorszagon__35_milliardbol","timestamp":"2020. július. 14. 12:53","title":"35 milliárdból épít új logisztikai központot Ecseren a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"50 fontba, azaz majdnem 20 ezer forintba kerül hét deciliter.","shortLead":"50 fontba, azaz majdnem 20 ezer forintba kerül hét deciliter.","id":"20200715_Gin_gyartasaba_fogott_Erzsebet_kiralyno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e6e3d4-f916-46d0-9592-7f97586c20cc","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Gin_gyartasaba_fogott_Erzsebet_kiralyno","timestamp":"2020. július. 15. 13:44","title":"Gin gyártásába fogott II. Erzsébet királynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83b5271-c6da-482c-82ea-f075fa540aa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették az anyát, az apát, valamint a nagymamát, aki felbujtással gyanúsítható.","shortLead":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették az anyát, az apát, valamint a nagymamát, aki felbujtással gyanúsítható.","id":"20200714_Szinte_naponta_zaklattak_szexualisan_negy_gyermekuket_a_kerepesi_szulok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c83b5271-c6da-482c-82ea-f075fa540aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5966169-9433-4bbf-8a44-b113f9d3cf39","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Szinte_naponta_zaklattak_szexualisan_negy_gyermekuket_a_kerepesi_szulok","timestamp":"2020. július. 14. 09:07","title":"Szinte naponta zaklatták szexuálisan négy gyermeküket a kerepesi szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60b3376-7961-4469-8879-abe2144ef702","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szepesi Balázs a Mathias Corvinus Collegiumban folytatja. ","shortLead":"Szepesi Balázs a Mathias Corvinus Collegiumban folytatja. ","id":"20200715_Gazdasagfejlesztesert_felelos_allamtitkar_Szepesi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f60b3376-7961-4469-8879-abe2144ef702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3f4eea-4272-4d5a-b7f2-19e3c58046a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_Gazdasagfejlesztesert_felelos_allamtitkar_Szepesi","timestamp":"2020. július. 15. 08:09","title":"Távozott az ITM-ből a gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Véletlenül tette mindezt. Amikor rájött, akkor ezer forint borravalót adott az elmaradt számlán felül, hogy ne maradjon lelkiismeret-furdalása.","shortLead":"Véletlenül tette mindezt. Amikor rájött, akkor ezer forint borravalót adott az elmaradt számlán felül, hogy ne maradjon...","id":"20200714_Fizetes_nelkul_tavozott_egy_benzinkutrol_Sebestyen_Balazs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d69ab3-cc20-4453-bd03-de3dac00e5c8","keywords":null,"link":"/elet/20200714_Fizetes_nelkul_tavozott_egy_benzinkutrol_Sebestyen_Balazs","timestamp":"2020. július. 14. 08:00","title":"Fizetés nélkül távozott egy benzinkútról Sebestyén Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee788a0-91bc-4a21-95ac-a7ca2a9954ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pen Test Partners szerint egyes okosórákat különösebb hozzáértés nélkül is fel lehet törni, főleg, ha valamilyen hibás alkalmazáshoz kapcsolódnak. A hackerek így nem csak láthatják, merre jár az eszköz viselője, de fals jelzéseket is küldhetnek neki. Például arról, hogy vegye be a gyógyszerét.","shortLead":"A Pen Test Partners szerint egyes okosórákat különösebb hozzáértés nélkül is fel lehet törni, főleg, ha valamilyen...","id":"20200715_pen_test_partners_olcso_okosora_demencia_gyogyszer_emlekezteto_setracker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fee788a0-91bc-4a21-95ac-a7ca2a9954ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec6478f-1526-4894-be97-9b879a87801b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_pen_test_partners_olcso_okosora_demencia_gyogyszer_emlekezteto_setracker","timestamp":"2020. július. 15. 12:03","title":"Figyelmeztetnek a kutatók: életveszélyessé tehetők egyes okosórák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68ae907-a3a6-4c5c-8a1d-3815f50bd133","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon szoros versenyben a baloldali Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség nyerte az észak-macedóniai választásokat.","shortLead":"Nagyon szoros versenyben a baloldali Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség nyerte az észak-macedóniai választásokat.","id":"20200716_eszakmacedonia_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e68ae907-a3a6-4c5c-8a1d-3815f50bd133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e436fffb-df64-4d15-aad1-fecf22b7d697","keywords":null,"link":"/vilag/20200716_eszakmacedonia_valasztas","timestamp":"2020. július. 16. 06:21","title":"Az EU-párti szocdemek nyerték az észak-macedóniai választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bogdán László, Cserdi kedden elhunyt polgármestere pár éve M. Kiss Csabának mesélt önmagáról, gyerekkoráról, a környezetről, ahol nevelkedett, meghatározó pillanatokról és emberekről. Egy-egy villanásnyi cselekvés, mégis összeáll belőle annak az embernek a világa, aki saját és sajátos eszközeivel, de belevágott egy közösség életének átalakításába. A Boldogságkönyvből mi három részletet választottunk ki, ezekkel búcsúzunk tőle.","shortLead":"Bogdán László, Cserdi kedden elhunyt polgármestere pár éve M. Kiss Csabának mesélt önmagáról, gyerekkoráról...","id":"20200714_Gyerekre_nem_vagyom_Van_nekem_egy_falunyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad2c7e1-34b4-44d5-a19c-6324aad92a20","keywords":null,"link":"/360/20200714_Gyerekre_nem_vagyom_Van_nekem_egy_falunyi","timestamp":"2020. július. 14. 17:20","title":"\"Gyerekre nem vágyom. Van nekem egy falunyi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]