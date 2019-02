Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1db685fb-6899-4359-9c79-1ac303b8b1f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid hajtásláncú Green Editionnek az alapfelszereltsége és az ára is igen korrektnek tűnik.","shortLead":"A hibrid hajtásláncú Green Editionnek az alapfelszereltsége és az ára is igen korrektnek tűnik.","id":"20190214_nyomott_arral_hodit_az_uj_zold_rendszamos_5os_bmw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1db685fb-6899-4359-9c79-1ac303b8b1f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34414de1-880f-48f4-bcc7-6088c9006944","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_nyomott_arral_hodit_az_uj_zold_rendszamos_5os_bmw","timestamp":"2019. február. 14. 13:21","title":"Nyomott árral hódít a zöld rendszámos új 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c7484-33d9-4bc9-80ae-f6d0b06b91ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróságon Szávay Istvánt, Vona Gábort és Szabó Gábort is meghallgatták Kovács kémkedős és gyakornoki programos ügyében is.","shortLead":"A bíróságon Szávay Istvánt, Vona Gábort és Szabó Gábort is meghallgatták Kovács kémkedős és gyakornoki programos...","id":"20190214_Jobbikos_politikusokat_hallgattak_meg_Kovacs_Bela_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=164c7484-33d9-4bc9-80ae-f6d0b06b91ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e3f790-fa56-4de5-b178-99372eeaad85","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Jobbikos_politikusokat_hallgattak_meg_Kovacs_Bela_ugyeben","timestamp":"2019. február. 14. 18:13","title":"Jobbikos politikusokat hallgattak meg Kovács Béla ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b631d17-4fe8-40b2-b49e-321c96708290","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Munkássága a két ország közti kulturális kapcsolatokat erősítette.","shortLead":"Munkássága a két ország közti kulturális kapcsolatokat erősítette.","id":"20190214_Muforditasaiert_mond_koszonetet_Tandori_Dezsonek_az_amerikai_nagykovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b631d17-4fe8-40b2-b49e-321c96708290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80c14a2-eb57-4b05-a5be-e400c4d187e7","keywords":null,"link":"/kultura/20190214_Muforditasaiert_mond_koszonetet_Tandori_Dezsonek_az_amerikai_nagykovetseg","timestamp":"2019. február. 14. 16:29","title":"Műfordításaiért mond köszönetet Tandori Dezsőnek az amerikai nagykövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos kísérlet zajlott a fukusimai atomerőműnél, ahol a szakemberek egy hosszú robotkarral próbáltak meg hozzáférni az egyik atomreaktor aljában található, rendkívül radioaktív anyaghoz. ","shortLead":"Fontos kísérlet zajlott a fukusimai atomerőműnél, ahol a szakemberek egy hosszú robotkarral próbáltak meg hozzáférni...","id":"20190213_fukusimai_atomeromu_reaktorkopeny_radioaktiv_sugarzas_olvadt_futoanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e958933-6b83-40c0-a13f-78d903429f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_fukusimai_atomeromu_reaktorkopeny_radioaktiv_sugarzas_olvadt_futoanyag","timestamp":"2019. február. 13. 12:33","title":"Leküldtek egy hosszú csövet a fukusimai atomerőmű aljára, megpiszkálták vele az olvadt fűtőanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump első kampánymenedzsere, Paul Manafort nem tartotta magát a vádalkuban foglaltakhoz, és szándékosan hazudott a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársainak, valamint a Robert Mueller vezette vizsgálóbizottságnak – közölte egy szövetségi bíró szerda este Washingtonban.","shortLead":"Donald Trump első kampánymenedzsere, Paul Manafort nem tartotta magát a vádalkuban foglaltakhoz, és szándékosan...","id":"20190214_paul_manafort_kampanymenedzser_hazugsag_fbi_robert_mueller_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf68fe8-a924-4f14-8026-cd674be806a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_paul_manafort_kampanymenedzser_hazugsag_fbi_robert_mueller_donald_trump","timestamp":"2019. február. 14. 05:43","title":"Trump első kampánymenedzsere szándékosan hazudott az FBI-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36716a4e-2b22-4187-b4f2-0badb542cfe8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ukrán humorista kíváncsi volt arra, hogy mennyi embert tud kivinni az utcára pénz ígéretével egy olyan elnökjelölt támogatására, aki egyébként nem is indul a március 31-ei államfőválasztáson. Amikor meglátta az eredményt, igencsak meglepődött.","shortLead":"Egy ukrán humorista kíváncsi volt arra, hogy mennyi embert tud kivinni az utcára pénz ígéretével egy olyan elnökjelölt...","id":"20190214_Tomeggyules_tartottak_Kijevben_egy_nem_letezo_elnokjelolt_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36716a4e-2b22-4187-b4f2-0badb542cfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f21983f-18b8-4be6-9550-ef3ef19d01f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Tomeggyules_tartottak_Kijevben_egy_nem_letezo_elnokjelolt_mellett","timestamp":"2019. február. 14. 16:25","title":"Tömeggyűlés tartottak Kijevben egy nem létező elnökjelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c325d78-da76-4243-91dc-6dc9f4082aef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 30 éves brazil nő azt mondta, pénzhiányba került, ezért vállalta el, hogy Magyarországra hozza a 60 milliós szállítmányt. ","shortLead":"A 30 éves brazil nő azt mondta, pénzhiányba került, ezért vállalta el, hogy Magyarországra hozza a 60 milliós...","id":"20190213_Ovszerekbe_rejtve_akarta_Magyarorszagra_csempeszni_egy_borondnyi_kokaint_nem_jott_ossze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c325d78-da76-4243-91dc-6dc9f4082aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97034136-33cb-4612-ac77-c5adcd186586","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Ovszerekbe_rejtve_akarta_Magyarorszagra_csempeszni_egy_borondnyi_kokaint_nem_jott_ossze","timestamp":"2019. február. 13. 13:59","title":"Óvszerekbe rejtve akart Magyarországra csempészni egy bőröndnyi kokaint, nem jött össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter nem olvas rendszeresen újságot, a kocsmai közéleti stílus pedig az ellenzéki oldalon van. 