[{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte várhatók zivatarok.","shortLead":"Országszerte várhatók zivatarok.","id":"20200721_idojaras_jelentes_julius_22_zivatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb783bb-28a3-4848-950d-eb3eb0a9ee2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200721_idojaras_jelentes_julius_22_zivatar","timestamp":"2020. július. 21. 21:59","title":"Szerdán ne menjen el otthonról esernyő nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatan megsérültek.","shortLead":"Hatan megsérültek.","id":"20200722_Lezuhant_egy_katonai_helikopter_Kolumbiaban_kilencen_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7427219-d99d-431b-87ff-393bf126db79","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_Lezuhant_egy_katonai_helikopter_Kolumbiaban_kilencen_meghaltak","timestamp":"2020. július. 22. 05:03","title":"Lezuhant egy katonai helikopter Kolumbiában, kilencen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e821a329-3ce8-4b43-aa69-b3b52b38f7f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemrég magánkórházat nyitott, most állami tisztséget vállal. Az egyik leggazdagabb magyar havi közel 2 millióért lesz kormánybiztos.","shortLead":"Nemrég magánkórházat nyitott, most állami tisztséget vállal. Az egyik leggazdagabb magyar havi közel 2 millióért lesz...","id":"20200720_Kormanybiztos_lett_Waberer_Gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e821a329-3ce8-4b43-aa69-b3b52b38f7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29295f9-7201-49df-8601-d552103cb353","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_Kormanybiztos_lett_Waberer_Gyorgy","timestamp":"2020. július. 20. 17:32","title":"Kormánybiztos lett Wáberer György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb0a7f4-3350-48d4-9989-b975aea0c408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A helyiek nemcsak petíciót indítottak, de népszavazást is kezdeményeztek a Pilismarótra tervezett bányával szemben. Az önkormányzat kezdetben támogatta a projektet, majd hétfőn lemondott Pergel István polgármester.","shortLead":"A helyiek nemcsak petíciót indítottak, de népszavazást is kezdeményeztek a Pilismarótra tervezett bányával szemben...","id":"20200721_kavicsbanya_lemondott_polgarmester_pilismaroth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebb0a7f4-3350-48d4-9989-b975aea0c408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b221c4-f0e7-490b-a19f-4af2489cf82f","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_kavicsbanya_lemondott_polgarmester_pilismaroth","timestamp":"2020. július. 21. 14:36","title":"Bányanyitás ellen tartanának népszavazást Pilismaróton, a polgármester lemondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdda4c5-0bdb-4c14-b4f0-699c0416a273","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tanulság: a töltőt jobb visszarakni a helyére. Lehetőleg indulás előtt.","shortLead":"A tanulság: a töltőt jobb visszarakni a helyére. Lehetőleg indulás előtt.","id":"20200721_benzinkut_toltopisztoly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cdda4c5-0bdb-4c14-b4f0-699c0416a273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bd245c-e0ad-454b-91a5-91312828edbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_benzinkut_toltopisztoly","timestamp":"2020. július. 21. 20:48","title":"Kisebb csoda, hogy ebből a benzinkutas manőverből nem lett komoly baleset – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4ae67c-c5fb-4c0e-9ca3-4c12a95c8714","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az újonnan elfogadott keret értelmében visszavettek a korábbi ambícióikból.","shortLead":"Az újonnan elfogadott keret értelmében visszavettek a korábbi ambícióikból.","id":"20200722_A_klimacelok_a_vesztesei_leginkabb_az_Europai_Unio_uj_koltsegvetesenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a4ae67c-c5fb-4c0e-9ca3-4c12a95c8714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7505e-74f0-4ed1-a20b-9ebc140bf3fb","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_A_klimacelok_a_vesztesei_leginkabb_az_Europai_Unio_uj_koltsegvetesenek","timestamp":"2020. július. 22. 10:04","title":"A klímacélok a legnagyobb vesztesei az Európai Unió új költségvetésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhányan nem akarnak rákapcsolódni az új mobilhálózatra.","shortLead":"Néhányan nem akarnak rákapcsolódni az új mobilhálózatra.","id":"20200722_tuntetes_5g_eger_barrie_trower","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5ae832-1618-4b60-b58b-bf5f015f832a","keywords":null,"link":"/elet/20200722_tuntetes_5g_eger_barrie_trower","timestamp":"2020. július. 22. 09:05","title":"Tüntetés lesz az 5G ellen Egerben, \"sztárvendég\" is fellép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64da1a2-2a20-45f4-8f22-2d7ddc039032","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Viktor Csizsikov alkotását sokan tekintik a szovjet korszak egyik jelképének. ","shortLead":"Viktor Csizsikov alkotását sokan tekintik a szovjet korszak egyik jelképének. ","id":"20200721_Meghalt_a_moszkvai_olimpia_Misa_mackojanak_rajzoloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f64da1a2-2a20-45f4-8f22-2d7ddc039032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8882298-99b5-4298-87a8-8c557e0738a6","keywords":null,"link":"/kultura/20200721_Meghalt_a_moszkvai_olimpia_Misa_mackojanak_rajzoloja","timestamp":"2020. július. 21. 10:02","title":"Meghalt a moszkvai olimpia Misa mackójának rajzolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]