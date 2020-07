A Flying Mustangként is ismert autó történelmi darab, és jelenleg 1,1 milliárd forintot ér.

Az 1965-ös Shelby GT350R prototípust azért nevezték „Repülő Mustangnak”, mert egy korai képen jól látszik, amint 30 centire a földtől elrugaszkodva száguldott a Green Valley Racewayen. A híres felvételt később a Shelby reklámanyagában használták azzal a felirattal: „Mustangjaink valóban szárnyalnak”.

Az árát tekintve inkább katapultált az autó, mert a múlt hétvégén a Mecum Indy aukcióján 3,85 millió dollárt adtak érte, amivel jelenleg ez a legdrágább Mustang a világon.

A GT350R volt az első olyan autó, amely indult az amerikai az SCCA Production Sports Car sorozatban, és megváltoztatta az általános vélekedést a Mustangról. A Shelby első R-modellje volt egyben és az első, amelyik versenyt is nyert. Az a Ken Miles vezette, akinek fontos szerepéről szól az amerikai gyártó életében a Ford vs. Ferrari című film is.

A hivatalos kódnevén 5R002 kocsit nem sokáig használták; előbb a Shelby garázsába került, majd a Ford egyik mérnöke vette meg 4000 dollárért, és tovább versenyzett vele. Ezt követően néhányszor még gazdát cserélt, és két évtizeden át egyáltalán nem is használták. 1989-ben kiállították a Shelby American Museumban, 14 után onnan került el egy Shelby-gyűjtőhöz, aki négy évnyi felújítással eredeti állapotba hozta.

A legutóbbi időkben már kiállításokra jártak vele, például az osztályonfelüli kategóriát képviseló Pebble Beach Concours d’Elegance-ra, ahol elnyerte Az autó, amit valaha a legjobban szeretnénk vezetni titulust.

