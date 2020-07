Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9e00208-fe5b-4285-801a-08c656330414","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre szélesebb termékskálát fed le a magyar gyár a Mercedes kompakt autóinak palettáján, a sportos AMG modellek után a takarékos és akár zöld rendszámos hibrideket is Kecskeméten gyártják.","shortLead":"Egyre szélesebb termékskálát fed le a magyar gyár a Mercedes kompakt autóinak palettáján, a sportos AMG modellek után...","id":"20200721_Mar_hibrid_Mercedeseket_is_gyartanak_Kecskemeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9e00208-fe5b-4285-801a-08c656330414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031c30c1-5f68-425b-83ea-5e49d3e54ed5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_Mar_hibrid_Mercedeseket_is_gyartanak_Kecskemeten","timestamp":"2020. július. 21. 16:16","title":"A legújabb konnektoros hibrid Mercedesek is Kecskeméten készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57d5600-09a1-4703-ae3c-bdf50a39a934","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenegy szabályszegést és még ugyanennyi szabálysértést követett el az ittas sofőr: 93 büntetőpontot ért a produkciója.","shortLead":"Tizenegy szabályszegést és még ugyanennyi szabálysértést követett el az ittas sofőr: 93 büntetőpontot ért a produkciója.","id":"20200721_autos_uldozes_budapest_belvarosaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f57d5600-09a1-4703-ae3c-bdf50a39a934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232f0704-83c2-497f-ae88-471333325e9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_autos_uldozes_budapest_belvarosaban","timestamp":"2020. július. 21. 12:58","title":"Kilenc piroson hajtott át a terepjárós, mire megállt a rendőröknek – videón a belvárosi autós üldözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53176009-cf6b-463c-8ad7-68f8b65688df","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az elektromos autók tulajdonosai segíthetnének abban, hogy ritkábbak és rövidebbek legyenek az áramkimaradások. Még meg is fizetnék őket ezért.","shortLead":"Az elektromos autók tulajdonosai segíthetnének abban, hogy ritkábbak és rövidebbek legyenek az áramkimaradások. Még meg...","id":"202029_aramszolgaltato_autok_vissza_afeladonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53176009-cf6b-463c-8ad7-68f8b65688df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a95c89-f944-43b4-8149-034a0078271e","keywords":null,"link":"/360/202029_aramszolgaltato_autok_vissza_afeladonak","timestamp":"2020. július. 21. 12:00","title":"Évi 215 ezret fizethet az ausztrál áramszolgáltató annak, aki töltőn hagyja az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07209fcb-63d3-4408-93fd-191c3fac51a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A néhai General Motors gyár ma a Peugeot-Citroen csoporté. ","shortLead":"A néhai General Motors gyár ma a Peugeot-Citroen csoporté. ","id":"20200722_10_millio_motort_a_Szentgotthardi_motorgyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07209fcb-63d3-4408-93fd-191c3fac51a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996c85e8-76cb-4fba-ba91-0224609692e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_10_millio_motort_a_Szentgotthardi_motorgyar","timestamp":"2020. július. 22. 19:47","title":"Elkészült a 10 milliomodik motor Szentgotthárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4ae67c-c5fb-4c0e-9ca3-4c12a95c8714","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az újonnan elfogadott keret értelmében visszavettek a korábbi ambícióikból.","shortLead":"Az újonnan elfogadott keret értelmében visszavettek a korábbi ambícióikból.","id":"20200722_A_klimacelok_a_vesztesei_leginkabb_az_Europai_Unio_uj_koltsegvetesenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a4ae67c-c5fb-4c0e-9ca3-4c12a95c8714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7505e-74f0-4ed1-a20b-9ebc140bf3fb","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_A_klimacelok_a_vesztesei_leginkabb_az_Europai_Unio_uj_koltsegvetesenek","timestamp":"2020. július. 22. 10:04","title":"A klímacélok a legnagyobb vesztesei az Európai Unió új költségvetésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483b173d-1506-409c-a7c2-fdf2dec35a9e","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Klinikai és laboratóriumi vizsgálatok is folynak Magyarországon, hogy kiderítsék: milyen szerveket támadhat meg a vírus, és milyen hosszú távú hatásai lehetnek a fertőzésnek. Eközben a világon mind több, a betegségen már átesett ember számol be súlyos, hónapokig tartó mellékhatásokról, köztük akár agykárosodásról is. ","shortLead":"Klinikai és laboratóriumi vizsgálatok is folynak Magyarországon, hogy kiderítsék: milyen szerveket támadhat meg...","id":"20200722_koronavirus_kutatas_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=483b173d-1506-409c-a7c2-fdf2dec35a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774fa90b-1ee4-4335-b08c-fd0849c2b2a7","keywords":null,"link":"/360/20200722_koronavirus_kutatas_egeszsegugy","timestamp":"2020. július. 22. 06:30","title":"Kigyógyultak a koronavírusból, de a neheze csak ezután jött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó azt mondja, nincs korbács, de „önsanyargatás nélkül nincs kimagasló sporteredmény.”","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó azt mondja, nincs korbács, de „önsanyargatás nélkül nincs kimagasló sporteredmény.”","id":"20200722_Hosszu_Katinka_Edzettem_mint_az_allat_es_meg_jol_is_ereztem_magam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ebc6a0-3308-46c1-a9cc-db29a4bc0376","keywords":null,"link":"/sport/20200722_Hosszu_Katinka_Edzettem_mint_az_allat_es_meg_jol_is_ereztem_magam","timestamp":"2020. július. 22. 09:11","title":"Hosszú Katinka: Kegyetlen vagyok önmagammal és elégedetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb392ba-e97e-46b4-aeaf-d80f76a58e65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google mindent megtesz azért, hogy alkalmazás-áruházába kizárólag megbízható appok kerüljenek, néha sikerül kijátszani a védelmet. Ez történt a Joker nevű malware esetében is.","shortLead":"Bár a Google mindent megtesz azért, hogy alkalmazás-áruházába kizárólag megbízható appok kerüljenek, néha sikerül...","id":"20200723_joker_malware_uj_valtozata_google_play_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bb392ba-e97e-46b4-aeaf-d80f76a58e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71703bf4-3669-42bf-bfee-aa6fc9aaf110","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_joker_malware_uj_valtozata_google_play_store","timestamp":"2020. július. 23. 08:03","title":"Csak óvatosan, rosszindulatú appok játszották ki a Play áruház védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]