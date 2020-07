Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok továbbra is kitartóan próbál magyarázatot találni a pilótáival történt furcsa égi jelenségekre, e tevékenységet pedig jövőre is folytatják: egy kiszivárgott jelentés szerint az UFO-kutató kormányügynökség megkapta a szenátusi hozzájárulást, amely anyagilag is támogatja a programot. A csoport egyesek szerint bizonyítékokkal rendelkezik arról, hogy nem vagyunk egyedül.","shortLead":"Az Egyesült Államok továbbra is kitartóan próbál magyarázatot találni a pilótáival történt furcsa égi jelenségekre, e...","id":"20200727_ufovideo_pentagon_azonositatlan_repulo_targy_idegenek_foldonkivuli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758047ee-9eb7-4ce4-8204-3c8968a9b20f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_ufovideo_pentagon_azonositatlan_repulo_targy_idegenek_foldonkivuli","timestamp":"2020. július. 27. 08:03","title":"Állítják: Amerika nem állt le az UFO-kutatással, és találtak is valami furcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7a39a7-f337-4a2c-b985-70596816f3d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott információk szerint az Apple tartja magát a hagyományokhoz, már ami az iPhone-ok bemutatóját illeti. Az igazán izgalmas dolgok viszont csak ez után jöhetnek.","shortLead":"Kiszivárgott információk szerint az Apple tartja magát a hagyományokhoz, már ami az iPhone-ok bemutatóját illeti...","id":"20200727_apple_iphone_12_apple_watch_6_apple_glass","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc7a39a7-f337-4a2c-b985-70596816f3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a7da9b-2ecc-4b3e-bfd9-6eaeb8490575","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_apple_iphone_12_apple_watch_6_apple_glass","timestamp":"2020. július. 27. 14:26","title":"Megvan, mikor mutathatják be az iPhone 12-t, de nem ez lehet a legnagyobb dobás az Apple-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d16c02-ead9-4f54-98bb-c2033aa81a27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Károly herceg meglehetősen viharos körülmények között értesült a kisebbik fia kapcsolatáról.\r

","shortLead":"Károly herceg meglehetősen viharos körülmények között értesült a kisebbik fia kapcsolatáról.\r

","id":"20200727_Szivarognak_a_szaftos_sztorik_a_Harry_hercegrol_es_Meghan_Marklerol_szolo_konyvbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2d16c02-ead9-4f54-98bb-c2033aa81a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6320a6-c4ec-4288-a48b-fe5a9b2f6740","keywords":null,"link":"/elet/20200727_Szivarognak_a_szaftos_sztorik_a_Harry_hercegrol_es_Meghan_Marklerol_szolo_konyvbol","timestamp":"2020. július. 27. 09:52","title":"Szivárognak a szaftos sztorik a Harry hercegről és Meghan Markle-ról szóló könyvből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b179cf2-2611-4bc1-ab9d-d011a59adda1","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Annak, ami az Indexszel történt, a világon semmi köze a piachoz – mondta a hvg360-nak Polyák Gábor jogász, a Mérték Médiaelemző Műhely vezetője. Szerinte az Index igazgatóságának elnöke, Bodolai László súlyosan elmérte mozgásterét, mikor azt hitte, valódi alkupozíciója van Vaszily Miklóssal, az Index hirdetéseit értékesítő Indamédia résztulajdonosával, a TV2 elnökével szemben. Amiatt, ami az Indexszel történt, a jogász szerint hatalmasat romlott a sajtószabadság helyzete. A kormányoldal most a Centrál tulajdonosára szállt rá, amiből még bármi lehet. Interjú.","shortLead":"Annak, ami az Indexszel történt, a világon semmi köze a piachoz – mondta a hvg360-nak Polyák Gábor jogász, a Mérték...","id":"20200728_polyak_index_orban_vaszily_bodolai_dull_sajtoszabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b179cf2-2611-4bc1-ab9d-d011a59adda1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2d5277-b8c3-4bf5-8fc1-95b3c3ff5c70","keywords":null,"link":"/360/20200728_polyak_index_orban_vaszily_bodolai_dull_sajtoszabadsag","timestamp":"2020. július. 28. 06:30","title":"Polyák Gábor: Ha Vaszily megjelenik, egyértelmű, hogy a háttérben Orbán már hozott egy döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó kisebb és olcsóbb modellje akár teljesen európai tervezésű és gyártású is lehet. ","shortLead":"Az amerikai gyártó kisebb és olcsóbb modellje akár teljesen európai tervezésű és gyártású is lehet. ","id":"20200728_elon_musk_szerint_tul_dragak_a_teslak_olcsobb_europai_modell_johet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3024a949-4fe1-4798-a725-33b648f4682e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_elon_musk_szerint_tul_dragak_a_teslak_olcsobb_europai_modell_johet","timestamp":"2020. július. 28. 09:21","title":"Elon Musk szerint túl drágák a Teslák, olcsóbb európai modell jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0412d448-d97b-44d2-a461-43a958c03364","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A háromszáz fős expedíció célja az, hogy feltérképezze, mennyire szennyezettek a világ óceánjai, és mit lehet tenni értük.","shortLead":"A háromszáz fős expedíció célja az, hogy feltérképezze, mennyire szennyezettek a világ óceánjai, és mit lehet tenni...","id":"20200727_nok_kutatok_vitorlazas_muanyagszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0412d448-d97b-44d2-a461-43a958c03364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7b7ed2-4eff-413c-85c7-3b40da012813","keywords":null,"link":"/zhvg/20200727_nok_kutatok_vitorlazas_muanyagszennyezes","timestamp":"2020. július. 27. 17:43","title":"Tudósnők vitorlázzák körbe a Földet, hogy a műanyagszennyezést kutassák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Meghibásodott egy biztosítóberendezés.","shortLead":"Meghibásodott egy biztosítóberendezés.","id":"20200727_budapest_cegleg_szolnok_vonal_vasut_keses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53fa778-111d-4b4c-9468-b0f0e2e95a98","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_budapest_cegleg_szolnok_vonal_vasut_keses","timestamp":"2020. július. 27. 08:11","title":"Akár 100 percet is késhetnek a vonatok a Budapest–Cegléd–Szolnok vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9b4a8d-2926-4156-b3a2-e7d1ee627c40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges, környezetbarát drónnal álltak elő a malajziai állami egyetem, a Universiti Putra Malaysia (UPM) kutatói, ami kevésbé szennyezi a környezetet, mint a hagyományos társai.","shortLead":"Különleges, környezetbarát drónnal álltak elő a malajziai állami egyetem, a Universiti Putra Malaysia (UPM) kutatói...","id":"20200727_kornyezetbarat_dron_majalzia_ananaszlevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f9b4a8d-2926-4156-b3a2-e7d1ee627c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5279b21e-d800-411c-895d-7116d2f032f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_kornyezetbarat_dron_majalzia_ananaszlevel","timestamp":"2020. július. 27. 20:03","title":"Nem elírás: ananászlevélből készítettek drónt Malajziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]