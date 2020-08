Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Változtatott a tartalomra vonatkozó szabályokon a TikTok, hogy megmutassa: alaptalanok az amerikai kormány által hangoztatott vádak.","shortLead":"Változtatott a tartalomra vonatkozó szabályokon a TikTok, hogy megmutassa: alaptalanok az amerikai kormány által...","id":"20200806_tiktok_felhasznalasi_feltetelek_alhir_kamu_informacio_deepfake_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90dcb4a-958e-4501-ba82-0b125ff5ce73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_tiktok_felhasznalasi_feltetelek_alhir_kamu_informacio_deepfake_video","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:33","title":"Mindent bevet a TikTok, hogy meggyőzze a veszélytelenségéről Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c655fb-9bc7-4bfe-8102-eb20aac00023","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"17 milliárd forintot tett félre az Erste kockázati költségként az első félévben, így majdnem nullára csökkent a bank eredménye. De úgy számolnak: már javul a helyzet, és az év hátralévő részében nem lesznek már jelentős kockázati költségek.","shortLead":"17 milliárd forintot tett félre az Erste kockázati költségként az első félévben, így majdnem nullára csökkent a bank...","id":"20200805_Erste_Jelasity_jarvany_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75c655fb-9bc7-4bfe-8102-eb20aac00023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f20305-2824-453f-bb6a-24f941e2a2c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_Erste_Jelasity_jarvany_valsag","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:46","title":"Erste-vezér: \"Kaptunk egy gólt, de meg fogjuk nyerni a meccset\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az is az elmúlt három hónap legjobb teljesítményét jelenti, hogy csak 12,2 százalékos volt az ipari termelés zuhanása.","shortLead":"Már az is az elmúlt három hónap legjobb teljesítményét jelenti, hogy csak 12,2 százalékos volt az ipari termelés...","id":"20200806_ipar_ksh_termeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c63c9d7-2d1d-49c7-a600-c1428eb61a3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_ipar_ksh_termeles","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:00","title":"12 százalékkal esett vissza a magyar ipar júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A júniusihoz képest hatalmasat nőtt a fapados légitársaságok forgalma, de sokkal kevesebben repülnek így is, mint tavaly nyáron.","shortLead":"A júniusihoz képest hatalmasat nőtt a fapados légitársaságok forgalma, de sokkal kevesebben repülnek így is, mint...","id":"20200805_fapados_repules_utazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e763f2-cc40-4855-bb3a-4aa97aa9fa20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_fapados_repules_utazas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 06:56","title":"Kezdenek visszatérni az utasok a fapados légitársaságokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Anthony Levandowski Google-alkalmazottként jutott fontos információkhoz, amiket aztán az Uberhez is magával vitt. 18 hónapot kapott érte.","shortLead":"Anthony Levandowski Google-alkalmazottként jutott fontos információkhoz, amiket aztán az Uberhez is magával vitt. 18...","id":"20200805_google_mernok_cegtitok_adatlopas_uber_anthony_levandowski","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032b391a-6e3a-420f-b91f-4ad69e860bff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_google_mernok_cegtitok_adatlopas_uber_anthony_levandowski","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:48","title":"Börtönbe megy az egykori Google-dolgozó, aki cégtitkokat lopott át az Uberhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb33de49-f721-4771-be9a-78965dea490f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában 41 ezer tesztet végeztek el a török egészségügyi ellátásban.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában 41 ezer tesztet végeztek el a török egészségügyi ellátásban.","id":"20200804_Franciaorszagban_Torokorszagban_es_Gorogorszagban_is_nott_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb33de49-f721-4771-be9a-78965dea490f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20febf1f-c734-4ddb-9483-b0deae392ab6","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_Franciaorszagban_Torokorszagban_es_Gorogorszagban_is_nott_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 04. 21:47","title":"Franciaországban, Törökországban és Görögországban is nőtt az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szeptemberre halasztott Pécsi Országos Színházi Találkozót sem tudják megtartani a pandémiás helyzet miatt. A szervezők szerint túl kockázatos lenne megtartani, új időpontja még nincs a fesztiválnak.","shortLead":"A szeptemberre halasztott Pécsi Országos Színházi Találkozót sem tudják megtartani a pandémiás helyzet miatt...","id":"20200805_poszt_pecsiorszagos_szinhazi_talalkozo_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3e49b8-16a4-44ba-aa40-84fe3f6a3f77","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_poszt_pecsiorszagos_szinhazi_talalkozo_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:46","title":"Elhalasztják a szeptemberre tervezett POSZT-ot is a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd785f20-718f-4736-a0f5-589bb8f02a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután kiderült, hogy a Debreceni Egyetemen nem szerzett PhD-fokozatot, távoznia kellett XXII. kerületi állásából Daróczi Csilla szociálpedagógusnak, aki ellen vizsgálat indult az önkormányzatnál. Ugyanezen okból felmondott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, nem sokkal később mégis új állást kapott egy fővárosi fenntartású idősotthonban. ","shortLead":"Miután kiderült, hogy a Debreceni Egyetemen nem szerzett PhD-fokozatot, távoznia kellett XXII. kerületi állásából...","id":"20200806_daroczi_csilla_kamaraerdei_uti_idosek_otthona_debreceni_egyetem_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd785f20-718f-4736-a0f5-589bb8f02a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abafee73-ab9d-4090-89d1-734a6707ca95","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_daroczi_csilla_kamaraerdei_uti_idosek_otthona_debreceni_egyetem_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:23","title":"Gyanúsítotti kihallgatás is volt már a kamu doktorival lebukott intézményvezető ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]