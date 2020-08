Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a6250f7-2790-48f9-824b-cd6ef0fafab4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ő az első, aki távozik a kormányból.","shortLead":"Ő az első, aki távozik a kormányból.","id":"20200809_Lemondott_a_libanoni_informacios_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a6250f7-2790-48f9-824b-cd6ef0fafab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9f249b-e56b-4637-840f-1e7f9ea38245","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Lemondott_a_libanoni_informacios_miniszter","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:50","title":"A hatalmas robbanás után lemondott a libanoni információs miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea maradt a 100. helyen.

","shortLead":"Babos Tímea maradt a 100. helyen.

","id":"20200810_Noi_teniszvilagranglista_eloszor_keszitettek_rangsort_a_jarvany_kezdete_ota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d443a5-d620-455e-999b-638db7fb571c","keywords":null,"link":"/sport/20200810_Noi_teniszvilagranglista_eloszor_keszitettek_rangsort_a_jarvany_kezdete_ota","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:29","title":"Női tenisz-világranglista: először készítettek rangsort a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump elnöki rendeletekkel próbálja talpra állítani a koronavírus-járvány által megtépázott amerikai gazdaságot, miután a kongresszussal folytatott párbeszéd félbeszakadt. A rendeletek hatása kétséges, az elnök gazdaságpolitikai jogköre erősen korlátozott, így intézkedéseit minden bizonnyal jogi úton fogják megtámadni.","shortLead":"Donald Trump elnöki rendeletekkel próbálja talpra állítani a koronavírus-járvány által megtépázott amerikai gazdaságot...","id":"20200809_Trump_ketseges_rendeletekkel_probalja_elenkiteni_a_gazdasagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9166297-fa06-409d-8a0f-87be371d02bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Trump_ketseges_rendeletekkel_probalja_elenkiteni_a_gazdasagot","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:52","title":"Trump kétséges rendeletekkel próbálja élénkíteni a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3d871a-1cc7-4159-9364-9a89b0d0c74d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kevesebb üdítőital, gyümölcslé és jegestea fogyott az idei első félévben a tavalyi adatokhoz képest. A Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség szerint a vendéglátóiparban szinte lenullázódott a forgalom.\r

\r

","shortLead":"Kevesebb üdítőital, gyümölcslé és jegestea fogyott az idei első félévben a tavalyi adatokhoz képest. A Magyar...","id":"20200811_uditoitalfogyasztas_adatok_Magyar_Asvanyviz_Gyumolcsle_es_Uditoital_Szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad3d871a-1cc7-4159-9364-9a89b0d0c74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb20364-0197-48c5-a596-2d989684fa28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_uditoitalfogyasztas_adatok_Magyar_Asvanyviz_Gyumolcsle_es_Uditoital_Szovetseg","timestamp":"2020. augusztus. 11. 06:15","title":"Kevesebb üdítőt ittunk a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6884813c-7045-4e02-81b8-daba9c3ababd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A pamut alapját is adó gyapot színezése rendkívül környezetszennyező, ausztrál kutatók azonban rájöttek, hogyan termeszthetünk színes gyapotot. ","shortLead":"A pamut alapját is adó gyapot színezése rendkívül környezetszennyező, ausztrál kutatók azonban rájöttek, hogyan...","id":"20200810_divatipar_pamut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6884813c-7045-4e02-81b8-daba9c3ababd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a130f38f-a6d0-446c-935d-d3b1d8472cd1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200810_divatipar_pamut","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:59","title":"Felforgathatja a divatipart az ausztrál tudósok felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a225a6a-82d3-4211-952f-0cf191ea4450","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Több forgatókönyvön is gondolkodnak az iskolák arról, hogyan is nézhet ki a következő tanév, azonban ehhez – többekkel folytatott beszélgetés alapján – támpontokat nem kapnak. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke azt mondta, az ő részvételével a köznevelési munkacsoportnak nem volt még olyan ülése, amelyen megvitatták volna a lehetőségeket. Tovább erősíti a bizonytalanságot, hogy a tanév rendjéről szóló rendelet több hónapos csúszásban van. ","shortLead":"Több forgatókönyvön is gondolkodnak az iskolák arról, hogyan is nézhet ki a következő tanév, azonban ehhez – többekkel...","id":"20200810_tanevkezdes_emmi_pedagogus_diak_iskola_tanar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a225a6a-82d3-4211-952f-0cf191ea4450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8489a5ca-5d4c-46e3-a128-c8e0ed14d1b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_tanevkezdes_emmi_pedagogus_diak_iskola_tanar","timestamp":"2020. augusztus. 10. 06:30","title":"Lehet, hogy van kész forgatókönyve a kormánynak a tanévről, csak senki nem tud róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f6a067-3147-4eb7-a9c3-224b1eac6a2e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újfajta internetes csalásra figyelmeztet a pénzintézet.

","shortLead":"Újfajta internetes csalásra figyelmeztet a pénzintézet.

","id":"20200810_Csanyi_Sandor_level_OTP_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f6a067-3147-4eb7-a9c3-224b1eac6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6695295a-9978-4da3-bfaa-d637f0f1a478","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Csanyi_Sandor_level_OTP_csalas","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:11","title":"Nem biztos, hogy jót jelent, ha Csányi Sándor ír önnek levelet az OTP nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff146fd-5bcd-43b2-9f70-01b6f45ab23f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ez lehet az egyetlen ilyen ismert példány, sosem láttak még hasonlót. ","shortLead":"Ez lehet az egyetlen ilyen ismert példány, sosem láttak még hasonlót. ","id":"20200809_Szarvacskakat_visel_a_szemhejan_egy_ritka_kinai_teknos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ff146fd-5bcd-43b2-9f70-01b6f45ab23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0ded99-4d20-4d77-b259-27bae5edcc70","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Szarvacskakat_visel_a_szemhejan_egy_ritka_kinai_teknos","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:46","title":"Szarvacskákat visel a szemhéján egy ritka kínai teknős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]