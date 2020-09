Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ccca37e-8381-4eb9-99e5-7ab45cadf691","c_author":"Serdült Viktória-Kacskovics Mihály","category":"kultura","description":"Gyakorlatilag patthelyzet alakult ki a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, amelyet hétfő este óta kordon mögött tartanak az intézmény hallgatói. A diákok ígéretük szerint addig nem mennek haza, amíg nem teljesítik követeléseiket, erre egyelőre azonban semmilyen esély nem látszik a Vidnyánszky Attila vezette új kuratórium részéről. Vidnyánszky nyitottságot vár a tanároktól és diákoktól, és azt ígéri, egy oktatót sem küld el. Szerdára egyeztetésre hívta a lemondott rektorhelyettest, Upor Lászlót. ","shortLead":"Gyakorlatilag patthelyzet alakult ki a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, amelyet hétfő este óta kordon mögött...","id":"20200901_Szinmuveszeti_hallgatok_blokad_tiltakozas_kuratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ccca37e-8381-4eb9-99e5-7ab45cadf691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46aa8638-510c-4dd1-acd5-85e2ad83eb27","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Szinmuveszeti_hallgatok_blokad_tiltakozas_kuratorium","timestamp":"2020. szeptember. 01. 21:15","title":"Hosszú állóháborúra készülnek a Színművészeti hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"A külügyminiszter úgy nyaralt Szíjj László luxusjachtján, hogy arra a vagyonnyilatkozata alapján nem volt pénze, ha viszont ajándékba kapta az utat, az korrupciós problémákat vethet fel. Szijjártó eddig nem adott magyarázatot, valaki viszont feljelentette. Kérdés, mire jut az ügyészség, már ha jut valamire egyáltalán.\r

","shortLead":"A külügyminiszter úgy nyaralt Szíjj László luxusjachtján, hogy arra a vagyonnyilatkozata alapján nem volt pénze, ha...","id":"20200903_Feljelentettek_Szijjartot_a_luxusjachtozas_miatt_a_Kozponti_Nyomozo_Fougyeszsegen_az_ugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df52d3f4-d87e-4432-b02d-13726d07608d","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Feljelentettek_Szijjartot_a_luxusjachtozas_miatt_a_Kozponti_Nyomozo_Fougyeszsegen_az_ugy","timestamp":"2020. szeptember. 03. 09:33","title":"Feljelentették Szijjártót a luxusjachtozás miatt, a Központi Nyomozó Főügyészségen van az ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660063ab-b9a6-45fb-a6ac-8025086a3b04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mérgező növények okozta baktériumfertőzés miatt pusztulhatott el az a 11 fiatal elefánt, amelyet a múlt héten találtak holtan Zimbabwéban a Hwange Nemzeti Park és a Viktória-vízesés közötti Pandamasue erdőben – közölte kedden a Zimparks, a zimbabwei nemzeti park- és vadvédelmi hatóság.","shortLead":"Mérgező növények okozta baktériumfertőzés miatt pusztulhatott el az a 11 fiatal elefánt, amelyet a múlt héten találtak...","id":"20200902_zimbabwe_elefant_pusztulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=660063ab-b9a6-45fb-a6ac-8025086a3b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1929c9-c562-4b7e-80de-e252e4d92190","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_zimbabwe_elefant_pusztulas","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:43","title":"Megvan, mi okozhatta 11 fiatal elefánt halálát Zimbabwéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó fia a windsori karantént elhagyva Balmoralba utazott, hogy beszámoljon a fejleményekről.","shortLead":"A brit uralkodó fia a windsori karantént elhagyva Balmoralba utazott, hogy beszámoljon a fejleményekről.","id":"20200903_Valsagtanacskozast_tartott_az_Epsteinbotrany_miatt_Andras_herceg_es_Erzsebet_kiralyno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb051e3f-a528-4392-b4d8-0b316ef20ab4","keywords":null,"link":"/elet/20200903_Valsagtanacskozast_tartott_az_Epsteinbotrany_miatt_Andras_herceg_es_Erzsebet_kiralyno","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:41","title":"Válságtanácskozást tartott az Epstein-botrány miatt András herceg és Erzsébet királynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többszörösére emelkedett nyár végére a járványügyi előírások megszegése miatti rendőri intézkedések, feljelentések és bírságok száma.\r

\r

","shortLead":"Többszörösére emelkedett nyár végére a járványügyi előírások megszegése miatti rendőri intézkedések, feljelentések és...","id":"20200903_koronavirus_jarvanyugyi_fegyelem_szabalysertesek_birsagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2837dcd6-3524-4fa4-94bb-f6c5a7f9b7b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_koronavirus_jarvanyugyi_fegyelem_szabalysertesek_birsagok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:09","title":"Lazul a járványügyi fegyelem, egyre több a szabálysértés és a bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d193c78d-e5be-43b9-bd63-52f1792a67da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szibériában 2014-ben fedezték fel az első olyan krátert, amit egy metánkitörés okozott. A tudósok szerint több millió ilyen van még.","shortLead":"Szibériában 2014-ben fedezték fel az első olyan krátert, amit egy metánkitörés okozott. A tudósok szerint több millió...","id":"20200901_globalis_felmelegedes_sziberia_tundra_metan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d193c78d-e5be-43b9-bd63-52f1792a67da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c0e626-bc4e-4156-ace6-7752b6ad85fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_globalis_felmelegedes_sziberia_tundra_metan","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:03","title":"Találtak egy 50 méteres krátert Szibériában, és ez nagyobb baj, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f161a3f0-1cba-4af2-ac76-76fde1ac8165","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az iskolába járás mellőzése jót tesz a kamaszoknak. Erre az első hallásra közhelyszerű megállapításra jutottak a Bristoli Egyetem kutatói, akik azt vizsgálták, milyen hatással volt a második félévi karantén 13–14 éves diákok pszichés jóllétére. ","shortLead":"Az iskolába járás mellőzése jót tesz a kamaszoknak. Erre az első hallásra közhelyszerű megállapításra jutottak...","id":"202036_karanten_es_suliiszony_fellelegezhettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f161a3f0-1cba-4af2-ac76-76fde1ac8165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f00b7a-78f1-4a4c-95d7-af1210dfed02","keywords":null,"link":"/360/202036_karanten_es_suliiszony_fellelegezhettek","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:00","title":"Váratlan eredményt hozott a távtanulás sok fiatalnál: jobban lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a májusi szó szerepel a Windows 10 legutóbbi nagy frissítésének nevében, és sokan már május végén meg is kapták, összességében csak fokozatosan érhetik el a felhasználók a világon az update-et. Most kiderült, hogy egy valós probléma miatt maga a Microsoft nem engedi a frissítést bizonyos gépeken.","shortLead":"Bár a májusi szó szerepel a Windows 10 legutóbbi nagy frissítésének nevében, és sokan már május végén meg is kapták...","id":"20200903_microsoft_windows10_majusi_frissites_wwan_lte_modem_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec549f3-7bc6-4cea-a0bb-b828649039de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_microsoft_windows10_majusi_frissites_wwan_lte_modem_hiba","timestamp":"2020. szeptember. 03. 11:03","title":"Tavaly májusban kijavítottak a Windowsban egy hibát, idén májusban megint belekerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]