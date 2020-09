Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc9d29d8-ed74-4448-84ef-d3f2822b1b46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a legendás terepjáró vadonatúj plugin hibrid változata, ami nyomatékosabb a 600 Nm-es dízel modellnél.","shortLead":"Megérkezett a legendás terepjáró vadonatúj plugin hibrid változata, ami nyomatékosabb a 600 Nm-es dízel modellnél.","id":"20200904_mar_a_kemeny_terepre_szant_jeep_wrangler_is_zold_rendszamos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc9d29d8-ed74-4448-84ef-d3f2822b1b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2f8a6e-0e8f-4a8f-9f15-7b7ae7ab161a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_mar_a_kemeny_terepre_szant_jeep_wrangler_is_zold_rendszamos","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:59","title":"Már a kemény terepre szánt Jeep Wrangler is zöld rendszámos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A placebohatás már több száz éve ismert, és a magyarázata is megvan. 