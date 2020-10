Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy kormánypárti képviselő beszélt arról, hogy már a miniszterelnöknek is kezd sok lenni a gázszerelőből lett milliárdos. A fideszesek látnak veszélyeket a választás előtt, de a hadba hívó szólamokra már immunisak. ","shortLead":"Egy kormánypárti képviselő beszélt arról, hogy már a miniszterelnöknek is kezd sok lenni a gázszerelőből lett...","id":"20201008_Orbannak_is_kezd_kellemetlen_lenni_Meszaros_a_fideszes_felnek_hogy_rajuk_eg_a_korrupcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad142c0d-ef29-478a-b716-f5d645a82f63","keywords":null,"link":"/360/20201008_Orbannak_is_kezd_kellemetlen_lenni_Meszaros_a_fideszes_felnek_hogy_rajuk_eg_a_korrupcio","timestamp":"2020. október. 09. 07:10","title":"Orbánnak is kezdhet kellemetlen lenni Mészáros, a fideszesek félnek, hogy rájuk ég a korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs elegendő egészségügyi dolgozó az állami- és a magánszektor szembeállításához a magánszolgáltatókat tömörítő Primus Egyesület szerint. ","shortLead":"Nincs elegendő egészségügyi dolgozó az állami- és a magánszektor szembeállításához a magánszolgáltatókat tömörítő...","id":"20201009_egeszsegugyi_atalakitas_maganpraxis_allami_orvoshiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb42798-a605-412c-a3f8-aa34ca46a209","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_egeszsegugyi_atalakitas_maganpraxis_allami_orvoshiany","timestamp":"2020. október. 09. 20:11","title":"Orvoshiányt hozhat az állami egészségügyben, de árthat a magánszektornak is a kettő szétválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint, ha egy háziorvosnak van egy kardiológus szakvizsgája is, akkor akár a rendelőjében is végezhet EKG-t.","shortLead":"A miniszter szerint, ha egy háziorvosnak van egy kardiológus szakvizsgája is, akkor akár a rendelőjében is végezhet...","id":"20201008_Kasler_alapellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9509606d-0520-481d-ad89-50d104d1d52f","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Kasler_alapellatas","timestamp":"2020. október. 08. 18:10","title":"Kásler belengette az alapellátás drasztikus átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9e6485-db58-474e-ab4c-dadd1bb55cff","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"Nyakunkon az ősz, mindeközben a koronavírus-járvány egyre nagyobb hullámot vet, tehát nem árt több figyelmet fordítanunk immunrendszerünk megizmosítására. Talán hihetetlen, de ehhez sokszor elég csak egy kicsivel több vasat bevinni a szervezetünkbe.\r

","shortLead":"Nyakunkon az ősz, mindeközben a koronavírus-járvány egyre nagyobb hullámot vet, tehát nem árt több figyelmet...","id":"maltofer_20201009_vitalitas_immunrendszer_vashiany_verszegenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d9e6485-db58-474e-ab4c-dadd1bb55cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d391f252-8413-4f4e-9ef1-71bc236b8cb6","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20201009_vitalitas_immunrendszer_vashiany_verszegenyseg","timestamp":"2020. október. 09. 07:30","title":"A vitalitás mellett az erős immunrendszer is kell őszre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"},{"available":true,"c_guid":"091bf384-9a67-4111-97e1-1df1cc643a32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista szerint röhejes, hogy a 21. század Európai Uniójában pár füves cigiről kell beszélni.","shortLead":"A humorista szerint röhejes, hogy a 21. század Európai Uniójában pár füves cigiről kell beszélni.","id":"20201008_rekop_gyorgy_marihuana_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=091bf384-9a67-4111-97e1-1df1cc643a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d4708a-e4ea-4280-ac0a-fb0b9b68cd5a","keywords":null,"link":"/elet/20201008_rekop_gyorgy_marihuana_rendorseg","timestamp":"2020. október. 08. 14:32","title":"Marihuánával kapták el Rekop György humoristát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8250338-3f8e-40e7-a5f3-ea8f27df7e09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányt is meghallgatta az Európai Bizottság a jogállamisági jelentés elkészítésekor Vera Jourová szerint, aki visszautasítja a kormány vádjait, és állítja, Soros Györgyhöz sincsen semmi köze.","shortLead":"A magyar kormányt is meghallgatta az Európai Bizottság a jogállamisági jelentés elkészítésekor Vera Jourová szerint...","id":"20201009_vera_jourovanak_nincs_koze_soroshoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8250338-3f8e-40e7-a5f3-ea8f27df7e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fc0526-40d4-41d6-bdfb-f3b1fe2b753d","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_vera_jourovanak_nincs_koze_soroshoz","timestamp":"2020. október. 09. 14:35","title":"Vera Jourová: Magyarországon sok a probléma, és ezeket asztalnál kellene megtárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kaszinók eddig kimaradtak a szabályozásból, ezt a héten a kormány pótolja.","shortLead":"A kaszinók eddig kimaradtak a szabályozásból, ezt a héten a kormány pótolja.","id":"20201008_kaszino_gulyas_nyitvatartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e98dd6-328e-4ead-b262-1aa29ea801d2","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_kaszino_gulyas_nyitvatartas","timestamp":"2020. október. 08. 15:48","title":"A kaszinók sem maradhatnak nyitva este 11 után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi bosszút akart állni munkaadóján, egy gyereket vettek rá a telefonálásra.","shortLead":"Egy férfi bosszút akart állni munkaadóján, egy gyereket vettek rá a telefonálásra.","id":"20201008_Bombariado_esztergomi_gyar_gyermekotthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64844903-e971-4c59-874f-3679e86f1488","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Bombariado_esztergomi_gyar_gyermekotthon","timestamp":"2020. október. 08. 10:34","title":"Bombariadót csinált egy esztergomi gyárban, vádat emeltek a tinilány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]