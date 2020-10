Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Körözést adott ki Szvjatlana Cihanouszkaja volt fehérorosz ellenzéki elnökjelölt ellen szerdán az orosz belügyminisztérium, egy fehéroroszországi körözéshez csatlakozva.","shortLead":"Körözést adott ki Szvjatlana Cihanouszkaja volt fehérorosz ellenzéki elnökjelölt ellen szerdán az orosz...","id":"20201007_Moszkva_beloruss_korozes_cihanouszkaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d09e5e-f9bb-4bdc-a9e0-b826243c4cc6","keywords":null,"link":"/vilag/20201007_Moszkva_beloruss_korozes_cihanouszkaja","timestamp":"2020. október. 07. 17:15","title":"Moszkva úgy nem avatkozik a belorusz belügyekbe, hogy körözést adott ki az ellenzéki elnökjelölt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236ec1e2-fae8-4fca-9ce4-7b9f38374637","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A négy föld alatti földgáztároló közül kettőben megnövelik a kapacitást, 200 millió köbméterrel több gázt helyezhetnek el ott.","shortLead":"A négy föld alatti földgáztároló közül kettőben megnövelik a kapacitást, 200 millió köbméterrel több gázt helyezhetnek...","id":"20201006_Magyar_Foldgaztarolo_gaz_tarolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=236ec1e2-fae8-4fca-9ce4-7b9f38374637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e624959-d3e3-4c2a-9604-5fe5f36def57","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_Magyar_Foldgaztarolo_gaz_tarolas","timestamp":"2020. október. 06. 06:43","title":"Annyi gázra van szükség, hogy a Magyar Földgáztároló nagyobb kapacitásra áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei volt az eddig mért legmelegebb szeptember a világon – közölte szerdán az Európai Unió Copernicus Légkörfigyelő Szolgálata (CAMS).","shortLead":"Az idei volt az eddig mért legmelegebb szeptember a világon – közölte szerdán az Európai Unió Copernicus Légkörfigyelő...","id":"20201007_szeptember_osz_meleg_legkorfigyelo_szolgalat_cams_copernicus_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eac843-08e6-4fd7-b304-554a71db9db6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_szeptember_osz_meleg_legkorfigyelo_szolgalat_cams_copernicus_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. október. 07. 20:33","title":"Rekordot döntött a szeptemberi meleg: soha ilyen enyhén nem indult még ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemet alapító magyar–amerikai üzletember szerint a magyar kormány továbbra is lábbal tiporja az uniós jogot, a legújabb áldozata pedig az SZFE.","shortLead":"Az egyetemet alapító magyar–amerikai üzletember szerint a magyar kormány továbbra is lábbal tiporja az uniós jogot...","id":"20201007_soros_gyorgy_ceu_europai_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ea39db-0146-4e66-881e-cede268ef3e5","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_soros_gyorgy_ceu_europai_birosag","timestamp":"2020. október. 07. 08:03","title":"Soros György: A döntés a CEU-nak túl későn született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e795f2-b784-4a6a-953c-424ee0c1e792","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo XC40 kistestvére az Audi Q2 egyik fő riválisának ígérkezik.","shortLead":"A Volvo XC40 kistestvére az Audi Q2 egyik fő riválisának ígérkezik.","id":"20201006_apro_divatterepjaro_jon_az_elektromos_volvo_xc20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90e795f2-b784-4a6a-953c-424ee0c1e792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e416fcf-5f8e-40f8-9841-255378dd1330","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_apro_divatterepjaro_jon_az_elektromos_volvo_xc20","timestamp":"2020. október. 06. 16:05","title":"Apró divatterepjáró: jön az elektromos Volvo XC20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f67671-f414-4def-9e3d-6f5edbb2d53b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennek köszönhetően további premiereket is elhalasztanak. ","shortLead":"Ennek köszönhetően további premiereket is elhalasztanak. ","id":"20201006_Dune_premier_mozi_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f67671-f414-4def-9e3d-6f5edbb2d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee38f9e-4b5c-4da0-b7f4-65d7a942f28e","keywords":null,"link":"/kultura/20201006_Dune_premier_mozi_film","timestamp":"2020. október. 06. 11:07","title":"Hatalmasat csúszik a Dűne premierje a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe43b64d-5ea8-44a1-904c-79b21165862d","c_author":"Czeglédi Fanni - Németh Róbert","category":"elet","description":"Nyáron jelent meg a Péterfy Bori & Love Band hetedik lemeze, a karantén alatt írt Szikra, amely rámutat, hogy a fojtogató bizonytalanság ugyan sokkos élmény, de inspiráló is egyben. Péterfy Borit nemcsak az új albumról, hanem az elmélyülés lehetőségeiről, az SZFE körüli botrányról és a raktárkoncert-sorozatról is kérdeztük.","shortLead":"Nyáron jelent meg a Péterfy Bori & Love Band hetedik lemeze, a karantén alatt írt Szikra, amely rámutat...","id":"20201006_Peterfy_Bori_Gyuloletre_es_felelemre_a_legkonnyebb_buzditani_az_embereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe43b64d-5ea8-44a1-904c-79b21165862d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f335fc9a-4298-4f96-8acf-b067eb4abd7f","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Peterfy_Bori_Gyuloletre_es_felelemre_a_legkonnyebb_buzditani_az_embereket","timestamp":"2020. október. 06. 20:00","title":"Péterfy Bori: Gyűlöletre és félelemre a legkönnyebb buzdítani az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7c1bf1-0afc-4563-b423-e205f1f12af6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Évről évre nő a cipőiparon belül a sportcipők szegmense, ami azonban hatalmas karbonlábnyommal jár, mert a legtöbb sneaker szintetikus anyagokból, rengeteg víz és energia felhasználásával készül. Ezért ma már a vezető cipőgyártók is egyre inkább a különféle hulladékok újrahasznosításában gondolkodnak a tervezés során.","shortLead":"Évről évre nő a cipőiparon belül a sportcipők szegmense, ami azonban hatalmas karbonlábnyommal jár, mert a legtöbb...","id":"202040__fenntarthato_labbelik__borhulladek__petpalack_fonal__kinek_acipoje_zoldebb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e7c1bf1-0afc-4563-b423-e205f1f12af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3e2872-2ff7-43da-8208-6a4c34838a36","keywords":null,"link":"/360/202040__fenntarthato_labbelik__borhulladek__petpalack_fonal__kinek_acipoje_zoldebb","timestamp":"2020. október. 06. 15:00","title":"Vegán divat a sportcipőgyártóknál: fenntarthatóbb útra lépnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]