[{"available":true,"c_guid":"2978baf7-2202-480f-a758-135d13081dff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kemény rendőri fellépés sem tudta elrontani a Los Angelesben utcára vonuló tömeg örömét.","shortLead":"A kemény rendőri fellépés sem tudta elrontani a Los Angelesben utcára vonuló tömeg örömét.","id":"20201012_los_angeles_lakers_konnygaz_nba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2978baf7-2202-480f-a758-135d13081dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a79041e-80fe-4a0e-8fbd-13969c062c7c","keywords":null,"link":"/sport/20201012_los_angeles_lakers_konnygaz_nba","timestamp":"2020. október. 12. 14:01","title":"Könnygázzal oszlatta a rendőrség a Lakers bajnoki címét ünneplőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A járványra hivatkozva uniós milliárdokat csoportosított át civilektől a kórházakhoz a Békés megyei önkormányzat, az egyik kedvezményezett alapítvány alapítói között van Simonka György is, akinek kedden folytatódik a büntetőpere. Míg a megvádolt politikus bázisán pályázatokat adnak vissza, addig a megyei önkormányzat osztogat, de most másoknak. ","shortLead":"A járványra hivatkozva uniós milliárdokat csoportosított át civilektől a kórházakhoz a Békés megyei önkormányzat...","id":"20201013_Milliardok_vandorolnak_Simonka_Gyorgy_hatorszagaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2339f6-af33-4f47-bb69-e9c22bbe6ece","keywords":null,"link":"/kkv/20201013_Milliardok_vandorolnak_Simonka_Gyorgy_hatorszagaban","timestamp":"2020. október. 13. 06:07","title":"Milliárdok vándorolnak Simonka György hátországában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MNB szerint a pénzintézet nem működtette megfelelően az információs rendszerét.","shortLead":"Az MNB szerint a pénzintézet nem működtette megfelelően az információs rendszerét.","id":"20201012_mnb_kdb_bank_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9f2440-fe03-472a-8792-6fbe62c4f780","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_mnb_kdb_bank_birsag","timestamp":"2020. október. 12. 11:07","title":"Nem szűrt ki több pénzmosásgyanús ügyletet a KDB Bank ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2fb10b2-c401-4b15-ac62-cb9089832c43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét fél hálás lehet a sorsnak, hogy nem történt tragédia. ","shortLead":"Mindkét fél hálás lehet a sorsnak, hogy nem történt tragédia. ","id":"20201013_Videon_ahogy_egy_piroson_athajto_teherauto_maga_ala_gyur_egy_robogot_a_Lehel_ternel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2fb10b2-c401-4b15-ac62-cb9089832c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98a55b5-d607-4aa8-b403-52d4b2036929","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Videon_ahogy_egy_piroson_athajto_teherauto_maga_ala_gyur_egy_robogot_a_Lehel_ternel","timestamp":"2020. október. 13. 08:44","title":"Videón, ahogy egy piroson áthajtó teherautó maga alá gyűr egy robogót a Lehel térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d849e4d0-f685-445b-9724-615af2c77560","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Johnson and Johnson vakcinájának tesztelésekor az egyik tesztalany megbetegedett, a cég orvosai vizsgálják a résztvevőt.","shortLead":"A Johnson and Johnson vakcinájának tesztelésekor az egyik tesztalany megbetegedett, a cég orvosai vizsgálják...","id":"20201013_vakcina_teszteles_koronavirus_johnson_and_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d849e4d0-f685-445b-9724-615af2c77560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b93c97b-2f2a-40c1-ad13-13f95d767d00","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_vakcina_teszteles_koronavirus_johnson_and_johnson","timestamp":"2020. október. 13. 06:20","title":"Felfüggesztették a Johnson & Johnson vakcinájának a tesztelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sebián-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció képviselője olvasott fel egy verses történetet a Meseország mindenkié című kötetből.","shortLead":"Sebián-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció képviselője olvasott fel egy verses történetet a Meseország mindenkié...","id":"20201012_parlament_sebian_petrovszki_laszlo_dk_meseorszag_mindekie_lmbtqi_felolvasas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a99dc4-10de-4bfc-beab-a94fe3a6e457","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_parlament_sebian_petrovszki_laszlo_dk_meseorszag_mindekie_lmbtqi_felolvasas","timestamp":"2020. október. 12. 17:12","title":"Meseország mindenkié a parlamentben: felolvasták a történetet az egy párrá váló két királyfiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d58e33-6b7e-4f38-8c4c-2601c544d060","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A dél-koreai gyártó a vásárlói visszajelzésekre hallgatva dobta piacra az S20-as sorozat legújabb készülékét, amely ennek megfelelően a Fan Edition (rajongói változat) nevet kapta. Relatíve elérhető áron kínál felsőkategóriás felhasználói élményt. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó a vásárlói visszajelzésekre hallgatva dobta piacra az S20-as sorozat legújabb készülékét, amely...","id":"20201012_samsung_galaxy_s20_fe_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07d58e33-6b7e-4f38-8c4c-2601c544d060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275c9b51-2fad-4cdd-a8bf-c413b551f7ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_samsung_galaxy_s20_fe_teszt_velemeny","timestamp":"2020. október. 12. 19:33","title":"Önök kérték: Milyen a jóárasított Samsung Galaxy S20 FE csúcsmobil?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung által fejlesztett Exynos 1080-as processzort egy Orion kódnévvel ellátott telefonba tették bele. Az első teszteredmény alapján az egység ráver több mostani csúcstelefon teljesítményére is.","shortLead":"A Samsung által fejlesztett Exynos 1080-as processzort egy Orion kódnévvel ellátott telefonba tették bele. Az első...","id":"20201013_antutu_teszt_exynos_1080_processzor_samsung_benchmark_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fe519e-0b10-4464-8c29-a9e509b6999d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_antutu_teszt_exynos_1080_processzor_samsung_benchmark_teszt","timestamp":"2020. október. 13. 12:03","title":"Titokzatos telefonnal próbálták ki a Samsung új processzorát, elég jó számokat produkált a chip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]