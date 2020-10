Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"220b1337-25e5-4cc6-91ad-8e77ab5b5c50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonosra váró szovjet kisautó a gyártás vége felé készült Zaporizzsjában.","shortLead":"Az új tulajdonosra váró szovjet kisautó a gyártás vége felé készült Zaporizzsjában.","id":"20201012_81_kilometerrel_arulnak_egy_csillogo_regi_zaporozsecet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=220b1337-25e5-4cc6-91ad-8e77ab5b5c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581d0e97-307a-4d9a-a546-dd3209a5e52b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_81_kilometerrel_arulnak_egy_csillogo_regi_zaporozsecet","timestamp":"2020. október. 12. 06:41","title":"81 kilométerrel árulnak egy csillogó régi Zaporozsecet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leginkább maszkokat foglalt le az adóhatóság.","shortLead":"Leginkább maszkokat foglalt le az adóhatóság.","id":"20201012_nav_koronavirus_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c337d328-eeca-44e0-bccb-be1dff6ad5a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_nav_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. október. 12. 11:42","title":"Hamis maszkok és koronavírustesztek millióit foglalta le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A birodalom új gyermekének KPE Asset and Property Kft. lett a neve, vagyonkezeléssel foglalkozik.","shortLead":"A birodalom új gyermekének KPE Asset and Property Kft. lett a neve, vagyonkezeléssel foglalkozik.","id":"20201013_meszaros_lorinc_valas_cegalapitas_kpe_asset_and_property_kft_vagyonkezeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1370195c-65ab-48da-a245-35edc3dd9cc4","keywords":null,"link":"/kkv/20201013_meszaros_lorinc_valas_cegalapitas_kpe_asset_and_property_kft_vagyonkezeles","timestamp":"2020. október. 13. 07:17","title":"Mészáros Lőrinc válás közben alapított új céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5159fc07-9fbb-450b-a454-b38e563c4fdb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Dacia kivételesen nem a praktikumról, hanem inkább a sportos hangulatról szól. ","shortLead":"Ez a Dacia kivételesen nem a praktikumról, hanem inkább a sportos hangulatról szól. ","id":"20201012_olcso_sportauto_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_dacia_logan_coupe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5159fc07-9fbb-450b-a454-b38e563c4fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037924b3-796d-4dc4-86fd-53e91c6050f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_olcso_sportauto_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_dacia_logan_coupe","timestamp":"2020. október. 12. 12:27","title":"Olcsó sportautó: ilyen lehetne a Dacia Logan Coupe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23484448-da89-4505-9ca5-068bca2427ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gay Hussar új tulajdonosokkal, de már Noble Rot néven várja a vendégeit.","shortLead":"A Gay Hussar új tulajdonosokkal, de már Noble Rot néven várja a vendégeit.","id":"20201012_londoni_magyar_etterem_gay_hussar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23484448-da89-4505-9ca5-068bca2427ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cf240f-9697-4681-bd11-0b575ac64ace","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_londoni_magyar_etterem_gay_hussar","timestamp":"2020. október. 12. 15:31","title":"Új néven nyit ki megint a legendás londoni magyar étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2bb8b2-c6dc-48b5-b483-7fe2dfefcfa9","c_author":"Kulcsár Alexandra","category":"tudomany","description":"Bevezethetjük a világ legjobb vállalatirányítási rendszerét is, ha a munkatársainkat nem sikerül megnyernünk az ügynek, rosszabbat tettünk a vállalattal, mintha nem csináltunk volna semmit – érvel szerzőnk, aki hasznos tanácsokkal is szolgál a feszültségek csökkentéséhez.","shortLead":"Bevezethetjük a világ legjobb vállalatirányítási rendszerét is, ha a munkatársainkat nem sikerül megnyernünk az ügynek...","id":"20201012_erp_rendszer_bevezetes_munkavallalok_meggyozese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec2bb8b2-c6dc-48b5-b483-7fe2dfefcfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6cb81ff-5679-4b4b-a650-538bf986ab94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_erp_rendszer_bevezetes_munkavallalok_meggyozese","timestamp":"2020. október. 12. 10:03","title":"Létezik-e stresszmentes ERP-rendszer-bevezetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0b1a1a-9468-4296-86e9-c1d4cb2a4ec1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arcátlanul elhajt a tett színhelyéről a kocsi sofőrje, aki pillanatokkal korábban balesetet okozott.","shortLead":"Arcátlanul elhajt a tett színhelyéről a kocsi sofőrje, aki pillanatokkal korábban balesetet okozott.","id":"20201011_A_videon_lathato_teherkocsi_elobb_balesetet_okozott_aztan_tovabb_hajtott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f0b1a1a-9468-4296-86e9-c1d4cb2a4ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c62cec8-9548-48b6-a6a3-9d5066a3307a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201011_A_videon_lathato_teherkocsi_elobb_balesetet_okozott_aztan_tovabb_hajtott","timestamp":"2020. október. 11. 17:37","title":"A videón látható teherkocsi előbb balesetet okozott, aztán tovább hajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d908080-a214-431d-a1e5-2eecb7681a99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ersin Tatar mellett a jelenlegi államfő, Mustafa Akinci jutott tovább a csak Törökország által elismert államban.","shortLead":"Ersin Tatar mellett a jelenlegi államfő, Mustafa Akinci jutott tovább a csak Törökország által elismert államban.","id":"20201012_A_ketallami_megoldas_hive_nyerte_az_eszakciprusi_valasztas_elso_fordulojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d908080-a214-431d-a1e5-2eecb7681a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a460c2-c5d8-48f8-a630-8089636c4a12","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_A_ketallami_megoldas_hive_nyerte_az_eszakciprusi_valasztas_elso_fordulojat","timestamp":"2020. október. 12. 06:03","title":"A kétállami megoldás híve nyerte az észak-ciprusi választás első fordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]