Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem én kezdtem, mondta az ATV-ben Szarka Gábor.","shortLead":"Nem én kezdtem, mondta az ATV-ben Szarka Gábor.","id":"20201016_szarka_gabor_szfe_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e15150-9ad2-46af-92c3-e16ac12e7415","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_szarka_gabor_szfe_internet","timestamp":"2020. október. 16. 07:03","title":"Az SZFE internetet lekapcsoltató kancellárja azt mondja, a fűtéshez nem fog hozzányúlni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bírósági végzéssel akadályozta meg a Hell Energy, hogy a Magyar Narancs egy készülő cikkben leírjon róluk néhány információt.","shortLead":"Bírósági végzéssel akadályozta meg a Hell Energy, hogy a Magyar Narancs egy készülő cikkben leírjon róluk néhány...","id":"20201015_Hell_Energy_Magyar_Narancs_tiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c18ecf1-45fd-458c-9bf0-1357042ef780","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_Hell_Energy_Magyar_Narancs_tiltas","timestamp":"2020. október. 15. 17:54","title":"Letiltatta a Hell Energy a Magyar Narancs cikkének több részletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bc6ef5-b82c-4f49-ae3d-31b1eab7a201","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több neves okostelefon-gyártó lép be a televíziók piacára is, jórészt szintén okosított készülékekkel. A kínai Oppo is követi ezt a trendet, és még ebben a hónapban bemutatja saját eszközét, egyből kétféle nagyságban.","shortLead":"Egyre több neves okostelefon-gyártó lép be a televíziók piacára is, jórészt szintén okosított készülékekkel. A kínai...","id":"20201017_oppo_okostelevizio_bemutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73bc6ef5-b82c-4f49-ae3d-31b1eab7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba8a4b8-f70c-4f9d-9929-28f676cfe310","keywords":null,"link":"/tudomany/20201017_oppo_okostelevizio_bemutato","timestamp":"2020. október. 17. 08:03","title":"Új tévégyártó lép piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"De nem kellett neki a málna.","shortLead":"De nem kellett neki a málna.","id":"20201016_Miskolc_hataraban_jart_a_medve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a69f23-932a-4c16-8e6b-5d9cd24b2e7a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201016_Miskolc_hataraban_jart_a_medve","timestamp":"2020. október. 16. 12:26","title":"Medve járt Miskolc határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262d4314-5f2c-47ba-990d-ff57ac50529e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez Ausztriában az első ilyen jellegű helyi karantén a járvány márciusi tetőzése óta.

","shortLead":"Ez Ausztriában az első ilyen jellegű helyi karantén a járvány márciusi tetőzése óta.

","id":"20201015_ausztria_kuchl_karanten_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=262d4314-5f2c-47ba-990d-ff57ac50529e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79091e0-5da2-43d6-88f8-83efeec79c59","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_ausztria_kuchl_karanten_lezaras","timestamp":"2020. október. 15. 16:05","title":"Járványgóccá vált egy osztrák település, lezárják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd98241-4e7c-43ba-8c2d-74c85c00dd05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez eddig a legnagyobb növekmény a regisztrált fertőzöttek számában egyetlen nap alatt. ","shortLead":"Ez eddig a legnagyobb növekmény a regisztrált fertőzöttek számában egyetlen nap alatt. ","id":"20201017_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebd98241-4e7c-43ba-8c2d-74c85c00dd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55326736-adf6-44c3-aef2-19a1bdc21cf2","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 17. 09:34","title":"Csaknem 1800 új fertőzöttet találtak, 24 koronavírusos beteg hunyt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a90a55a-74e3-4879-8c85-86d7c6a7acbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kocsinként egy vihető majd fel a Tatra villamosokra, az őszi hétvégéken ráadásul ingyen.","shortLead":"Kocsinként egy vihető majd fel a Tatra villamosokra, az őszi hétvégéken ráadásul ingyen.","id":"20201016_bkk_villamos_kerekparozas_kerekparszallitasa_bringazz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a90a55a-74e3-4879-8c85-86d7c6a7acbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ddd7cd-6cef-4350-8480-e466021b717e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201016_bkk_villamos_kerekparozas_kerekparszallitasa_bringazz","timestamp":"2020. október. 16. 16:25","title":"Szombattól minden harmadik pesti villamosra felszállhatunk biciklivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094fa833-ff87-4057-8ff9-3b5da965be18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakásárindex országosan inkább stagnált, a fővárosban alacsonyabbak voltak a négyzetméterárak, mint tavaly, a hitelek átlagos nagysága nőtt – derül ki az ingatlanpiac harmadik negyedéves adataiból.","shortLead":"A lakásárindex országosan inkább stagnált, a fővárosban alacsonyabbak voltak a négyzetméterárak, mint tavaly, a hitelek...","id":"20201016_lakaspiac_ingatlanpiac_duna_house_lakasarindex","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=094fa833-ff87-4057-8ff9-3b5da965be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a858c4a1-aac5-4671-9ad0-653a83d3162f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201016_lakaspiac_ingatlanpiac_duna_house_lakasarindex","timestamp":"2020. október. 16. 16:54","title":"Átlagosan 200 nap, mire elkel egy belvárosi lakás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]