[{"available":true,"c_guid":"906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A médiavállalkozó Bloombergnek adott interjúja és a folytatódó uniós jogállamisági vita a hvg360 reggeli lapszemléjében.","shortLead":"A médiavállalkozó Bloombergnek adott interjúja és a folytatódó uniós jogállamisági vita a hvg360 reggeli lapszemléjében.","id":"20200923_Varga_Zoltan_Az_oroszhoz_hasonlo_sajtokontrollt_akar_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eade9af5-20a4-4156-811a-bc5314f2f9b7","keywords":null,"link":"/360/20200923_Varga_Zoltan_Az_oroszhoz_hasonlo_sajtokontrollt_akar_a_kormany","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:24","title":"Varga Zoltán: Az oroszhoz hasonló sajtókontrollt akar a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül egy újabb – szintén ott előállított – oltóanyag tesztelését kezdik meg Oroszországban.","shortLead":"Rövid időn belül egy újabb – szintén ott előállított – oltóanyag tesztelését kezdik meg Oroszországban.","id":"20200922_vektor_kozpont_koronavirus_vakcina_oltoanyag_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716b734c-3d64-4204-999f-e8dcd3f21191","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_vektor_kozpont_koronavirus_vakcina_oltoanyag_oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:33","title":"Háromezer önkéntesnek adnak be egy új orosz vakcinát, 16 napra elzárják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most a Facebookra bárki feltölthet majdnem bármilyen képet. 