[{"available":true,"c_guid":"77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szemereyné Pataki Klaudia szerint fokozni kell az óvintézkedéseket. A Kecskemétet is ellátó kiskunhalasi járványkórház eközben lassan megtelik.","shortLead":"Szemereyné Pataki Klaudia szerint fokozni kell az óvintézkedéseket. A Kecskemétet is ellátó kiskunhalasi járványkórház...","id":"20201028_kecskemet_gocpont_lett_a_polgarmester_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1c4db8-1afc-45f1-9867-6d567d01bff0","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_kecskemet_gocpont_lett_a_polgarmester_szerint","timestamp":"2020. október. 28. 15:38","title":"Koronavírusos gócpont lett Kecskemét a polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 107-en haltak meg az országban a betegség miatt, így már közel 6700 elhunytról tudni.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 107-en haltak meg az országban a betegség miatt, így már közel 6700 elhunytról tudni.","id":"20201028_Negy_honapos_csecsemo_elhunyt_koronavirus_Romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7fce89-9988-4178-900b-db61a5fa5de1","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Negy_honapos_csecsemo_elhunyt_koronavirus_Romania","timestamp":"2020. október. 28. 17:57","title":"Egy négy hónapos csecsemő is elhunyt koronavírusban Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d391fb8b-4d60-4dda-a0bf-a05b902785f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megerősítik az iskolák védelmét – jelentette be Emmanuel Macron –, a templomokat pedig katonák védik majd.","shortLead":"Megerősítik az iskolák védelmét – jelentette be Emmanuel Macron –, a templomokat pedig katonák védik majd.","id":"20201029_macron_franciaorszag_ttamadas_alatt_all","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d391fb8b-4d60-4dda-a0bf-a05b902785f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2195a5-54ae-4ac6-b87e-825e73510a98","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_macron_franciaorszag_ttamadas_alatt_all","timestamp":"2020. október. 29. 16:30","title":"Macron: Franciaország támadás alatt áll ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad3f45b-8bae-4ea7-a108-05c754cebdbc","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Ahogy telnek a hetek, úgy derül ki egyre több részlet azokról a projektekről, amelyeknek közük lehetett Cserdi legendás polgármestere, Bogdán László öngyilkosságához.","shortLead":"Ahogy telnek a hetek, úgy derül ki egyre több részlet azokról a projektekről, amelyeknek közük lehetett Cserdi legendás...","id":"20201028_A_kerdes_ami_mindenkit_foglalkoztat_vetkes_vagy_aldozat_Bogdan_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ad3f45b-8bae-4ea7-a108-05c754cebdbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3923a18-9e97-4fc0-801e-c6993960b5a5","keywords":null,"link":"/360/20201028_A_kerdes_ami_mindenkit_foglalkoztat_vetkes_vagy_aldozat_Bogdan_Laszlo","timestamp":"2020. október. 28. 16:00","title":"A cserdi kérdés, amely mindenkit foglalkoztat: vétkes vagy áldozat Bogdán László?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóság olyan videókat vizsgál, melyek egy étrendkiegészítő YouTube-csatornáján vannak fent, és amelyekben Gődény beszél. A GVH szerint az elhangzottak nem felelnek meg az élelmiszerekre vonatkozó szabályoknak.","shortLead":"A hatóság olyan videókat vizsgál, melyek egy étrendkiegészítő YouTube-csatornáján vannak fent, és amelyekben Gődény...","id":"20201029_ghv_vizsgalat_godeny_gyorgy_video_etrendkiegeszito_nutriversum_kft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5594709-9bd7-45de-8949-33d3305f1387","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_ghv_vizsgalat_godeny_gyorgy_video_etrendkiegeszito_nutriversum_kft","timestamp":"2020. október. 29. 10:30","title":"Szabálytalanságot gyanítanak, a GVH vizsgálatot indított Gődény videói miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e0c2ce-e660-43d3-a877-405c84b982e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A népszerűségi mutatók szerint Joe Biden nagyobb előnnyel vezet most, mint Hillary Clinton 2016-ban, de épp az akkori tanulságok alapján hiba lenne leírni Trumpot.","shortLead":"A népszerűségi mutatók szerint Joe Biden nagyobb előnnyel vezet most, mint Hillary Clinton 2016-ban, de épp az akkori...","id":"20201029_infografika_usa_elnokvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62e0c2ce-e660-43d3-a877-405c84b982e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a58f26-cef9-43b4-8494-64245964aa08","keywords":null,"link":"/360/20201029_infografika_usa_elnokvalasztas","timestamp":"2020. október. 29. 11:10","title":"Ahol minden eldőlhet: így áll Trump és Biden a frontállamokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1596d7-6e38-4ca8-9661-0e5cb5695653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamara szerint egyértelmű, hogy az egészségügyi rendszert meg kell újítani, ahogy a bérek rendezésére, az egészségügyi működés átláthatóvá tételére és a paraszolvencia eltörlésére is szükség van. Az egyeztetések nélküli átalakítás azonban kudarcba fulladhat, és egyértelműen veszélyezteti a betegek biztonságát.","shortLead":"A kamara szerint egyértelmű, hogy az egészségügyi rendszert meg kell újítani, ahogy a bérek rendezésére...","id":"20201028_magyar_orvosi_kamara_felmeres_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e1596d7-6e38-4ca8-9661-0e5cb5695653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b6042d-6a74-471e-a3d3-099f0fb7e4fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_magyar_orvosi_kamara_felmeres_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2020. október. 28. 11:06","title":"Orvosi kamara: Az orvosok 77 százaléka nem írná alá az új jogviszonyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f900e9fe-baf7-4973-a6de-2b5aef293c0b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Áder János köztársasági elnöktől kapta meg január 1-jétől hatályos kinevezését.","shortLead":"Áder János köztársasági elnöktől kapta meg január 1-jétől hatályos kinevezését.","id":"20201028_peterfalvi_attila_kinevezes_nemzeti_adatvedelmi_es_informacioszabadsag_hatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f900e9fe-baf7-4973-a6de-2b5aef293c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8442eaf-43fe-48c4-9842-2507e6c49635","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_peterfalvi_attila_kinevezes_nemzeti_adatvedelmi_es_informacioszabadsag_hatosag","timestamp":"2020. október. 28. 14:00","title":"További 9 évig vezetheti Péterfalvi az adatvédelmi hatóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]