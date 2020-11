Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Országszerte tovább nőtt a légszennyezettség a magas szállópor-tartalom miatt.","shortLead":"Országszerte tovább nőtt a légszennyezettség a magas szállópor-tartalom miatt.","id":"20201109_egeszsegtelen_levego_szmog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7124da9-d1e4-4d47-acb4-621f6ae8d649","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_egeszsegtelen_levego_szmog","timestamp":"2020. november. 09. 11:40","title":"Budapesten, Szegeden, Székesfehérváron és Várpalotán egészségtelen a levegő, 17 városban kifogásolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552cfdc9-2d2a-4ec4-acab-9d74e3aa873e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ízeltlábúak (arthropoda) evolúciójának hiányzó láncszeme lehet az az 520 millió évvel ezelőtt élt ötszemű, rákszerű teremtmény, amelynek megkövesedett maradványait Délnyugat-Kínában tárták fel.","shortLead":"Az ízeltlábúak (arthropoda) evolúciójának hiányzó láncszeme lehet az az 520 millió évvel ezelőtt élt ötszemű, rákszerű...","id":"20201109_izeltlabuak_evolucio_kylinxia_zhangi_rak_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552cfdc9-2d2a-4ec4-acab-9d74e3aa873e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51fd48-1333-434d-8762-c5b20ad1dba3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_izeltlabuak_evolucio_kylinxia_zhangi_rak_kina","timestamp":"2020. november. 09. 00:03","title":"Megtaláltak az állati evolúció egyik hiányzó láncszemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be0d983-8b77-47b1-acea-be8b865449b5","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A hüvelyszárazságról, a vaginális atrófia meglehetősen zavaró tünetéről nem szívesen beszélünk, pedig sok nőt érint, főleg a kor előrehaladtával. Az ösztrogénszint csökkenése számos kellemetlen tünetet, köztük hüvelyszárazságot okozhat. Egy alapos nőgyógyászati kivizsgálással azt is megtudhatjuk, hogy a panaszaink enyhítésére elegendő-e egy hidratáló összetevőket tartalmazó hüvelyi készítmény – kenőcs vagy kúp – kúraszerű használata, vagy esetleg hormonterápiára van-e szükségünk a hüvelyhám helyreállításához, illetve ahhoz, hogy megszabaduljunk a mindennapokat megnehezítő irritációtól.\r

","shortLead":"A hüvelyszárazságról, a vaginális atrófia meglehetősen zavaró tünetéről nem szívesen beszélünk, pedig sok nőt érint...","id":"cikatridina_20201109_Beszeljunk_szakertovel_a_huvelyszarazsagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9be0d983-8b77-47b1-acea-be8b865449b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5df833c-5b37-4cd4-b308-b49cc345ba54","keywords":null,"link":"/brandchannel/cikatridina_20201109_Beszeljunk_szakertovel_a_huvelyszarazsagrol","timestamp":"2020. november. 09. 07:30","title":"Beszéljünk szakértővel a hüvelyszárazságról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"b24a14bc-6bc0-4e06-80e2-5d1b0397975b","c_partnertag":"Cikatridina"},{"available":true,"c_guid":"0f7e90da-d604-4027-a79e-6d636e630aca","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A színházak bezárnak – jelentette be hétfői beszédében a miniszterelnök. Munkába járni ugyanakkor szabad. Mi lesz akkor az online közvetített színházi előadásokkal? ","shortLead":"A színházak bezárnak – jelentette be hétfői beszédében a miniszterelnök. Munkába járni ugyanakkor szabad. Mi lesz akkor...","id":"20201109_szinhaz_korlatozasok_szinhazbezaras_orban_viktor_koronavirus_streaming_eloadasok_kozvetitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f7e90da-d604-4027-a79e-6d636e630aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbaf674-f2e4-4b50-a718-826e95811799","keywords":null,"link":"/elet/20201109_szinhaz_korlatozasok_szinhazbezaras_orban_viktor_koronavirus_streaming_eloadasok_kozvetitese","timestamp":"2020. november. 09. 12:45","title":"A színházak egy héten át fölöslegesen dolgoztak, hogy megfeleljenek a múlt heti rendeletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454bdd67-ef91-4b3e-aece-7face5c8e0c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először tesztelték a hyperloop futurisztikus közlekedési rendszert a nevadai sivatagban. Az utasok szerint sima menet volt.","shortLead":"Először tesztelték a hyperloop futurisztikus közlekedési rendszert a nevadai sivatagban. Az utasok szerint sima menet...","id":"20201109_virgin_hyperloop_teszt_nevada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=454bdd67-ef91-4b3e-aece-7face5c8e0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb0d4f6-dca4-4467-96ef-4950ea12f228","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_virgin_hyperloop_teszt_nevada","timestamp":"2020. november. 09. 12:33","title":"Történelmi utazás: először szállított utasokat a Hyperloop – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor vasárnap reggel tárgyalt a kamara elnökével a Karmelita Kolostorban. ","shortLead":"Orbán Viktor vasárnap reggel tárgyalt a kamara elnökével a Karmelita Kolostorban. ","id":"20201108_Parragh_Laszlo_elarulta_mirol_targyalt_Orbannal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d3fe73-5796-4675-8308-0aa51b3a48ca","keywords":null,"link":"/kkv/20201108_Parragh_Laszlo_elarulta_mirol_targyalt_Orbannal","timestamp":"2020. november. 08. 17:01","title":"Parragh László két javaslatot tett Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"Bihari Ádám - Windisch Judit","category":"360","description":"Az orvosi kamara szerint Magyarországon is fel kell készülni arra, hogy bekövetkezhet az is, ami Olaszországban történt tavasszal, amikor a kórházakra nehezedő nyomás miatt az egészségügyi stábnak arról kellett dönteni, melyik beteg kezeléséről mondjanak le, hogy azokon segíthessenek, akiknek több esélyük van felépülni. Hegedűs Zsolttal, a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának elnökével beszélgettünk arról: ki fogja ezt a döntést meghozni, hogy készítik fel őt erre, és ki beszél majd erről a beteggel és a családjával?","shortLead":"Az orvosi kamara szerint Magyarországon is fel kell készülni arra, hogy bekövetkezhet az is, ami Olaszországban történt...","id":"20201109_Hegedus_Zsolt_A_tulelesi_eselyeket_kell_neznunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9e0075-5a52-41bf-8e67-9fe55f0e1196","keywords":null,"link":"/360/20201109_Hegedus_Zsolt_A_tulelesi_eselyeket_kell_neznunk","timestamp":"2020. november. 09. 06:30","title":"Mi történik, ha arról kell dönteni, melyik beteg kap túlélési esélyt, és melyik nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3561b950-35a4-430e-8d6e-6920b2e24b9d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos szerint mindenkinek \"egészséges védekezési ösztönt\" kell követnie.","shortLead":"A tiszti főorvos szerint mindenkinek \"egészséges védekezési ösztönt\" kell követnie.","id":"20201108_Muller_Cecilia_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3561b950-35a4-430e-8d6e-6920b2e24b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9bc9185-d73c-4807-88a4-ba1a9d2d28df","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_Muller_Cecilia_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 08. 20:33","title":"Müller Cecília szerint fogy a magyarok türelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]