[{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke képet is mutatott Facebookon étkezőpartneréről, hogy elhiggyék, nem Simicskával evett együtt.","shortLead":"A DK elnöke képet is mutatott Facebookon étkezőpartneréről, hogy elhiggyék, nem Simicskával evett együtt.","id":"20200916_Gyurcsany_Ferenc_simicska_kormanymedia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbd40eb-ba54-4b14-86e6-c61cc8c5a10b","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Gyurcsany_Ferenc_simicska_kormanymedia","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:10","title":"Gyurcsány Ferenc bemutatta a barátját, akit Simicska Lajosnak nézett a kormánysajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421be349-11d3-47e8-a002-0da7b04600d7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint félmillió forintnyi euróhoz lehet jutni. A jelentkezési határidő kedden lejárt. ","shortLead":"Több mint félmillió forintnyi euróhoz lehet jutni. A jelentkezési határidő kedden lejárt. ","id":"20200916_Semmitteves_osztondij_nemet_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=421be349-11d3-47e8-a002-0da7b04600d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c035594-91e6-4084-8081-58348b32ad42","keywords":null,"link":"/elet/20200916_Semmitteves_osztondij_nemet_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:30","title":"Semmittevési ösztöndíjat írt ki egy német egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c664dd-1e89-46f0-98e7-a130827a1b0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hét magyar cég is felkerült az ingatlanszektor digitális technológiai innováció topligájáról készített listára.","shortLead":"Hét magyar cég is felkerült az ingatlanszektor digitális technológiai innováció topligájáról készített listára.","id":"20200917_ingatlanszektor_proptech_kpmg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65c664dd-1e89-46f0-98e7-a130827a1b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f38478-4cda-4c7a-950d-2fd69605443d","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_ingatlanszektor_proptech_kpmg","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:50","title":"A járvány pozitív hozadéka: magyar cégek is bekerültek az ingatlanpiac élvonalába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október közepén kezdődnek az oltások a rendelőkben.","shortLead":"Október közepén kezdődnek az oltások a rendelőkben.","id":"20200917_Erdeklodes_influenzaoltas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0ffe2e-a7e2-4eee-b88e-984ef55dab0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_Erdeklodes_influenzaoltas_vakcina","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:59","title":"Nagy az érdeklődés az influenzaoltás iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e404ac-3cf5-4982-808d-475524356f9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kábítószert és ékszereket is lefoglaltak a rendőrök a gyanúsítottak lakhelyén.","shortLead":"Kábítószert és ékszereket is lefoglaltak a rendőrök a gyanúsítottak lakhelyén.","id":"20200917_sopron_fegyveres_rablas_elfogas_tek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94e404ac-3cf5-4982-808d-475524356f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca9229c-4730-4611-baee-0a7e621d3026","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_sopron_fegyveres_rablas_elfogas_tek","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:18","title":"A TEK-kel csaptak le a rendőrök a soproni fegyveres rablás gyanúsítottjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 233 millió évvel ezelőtt bekövetkezett, eddig ismeretlen nagy kihalási eseményt azonosítottak a kutatók, akik szerint az úgynevezett karni pluviális (esős) esemény készítette elő a terepet a dinoszauruszok uralmához.","shortLead":"Egy 233 millió évvel ezelőtt bekövetkezett, eddig ismeretlen nagy kihalási eseményt azonosítottak a kutatók, akik...","id":"20200917_kihalasi_esemeny_kutatok_dinoszauruszok_karni_pluvialis_tomegkihalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e879040-a4d1-4e54-853d-925bd6844a54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_kihalasi_esemeny_kutatok_dinoszauruszok_karni_pluvialis_tomegkihalas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:09","title":"Új, eddig ismeretlen kihalási eseményt azonosítottak a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe69c80-25d1-4e23-873b-ef49619648d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összességében jól sikerült, látványos autó a Foton General, csak kár, hogy más már megcsinálta pont ugyanezt korábban. ","shortLead":"Összességében jól sikerült, látványos autó a Foton General, csak kár, hogy más már megcsinálta pont ugyanezt korábban. ","id":"20200916_Piacra_dobtak_a_legnepszerubb_amerikai_auto_kinai_koppintasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fe69c80-25d1-4e23-873b-ef49619648d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947764fe-db21-4538-b7c4-5fb628a3b6dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200916_Piacra_dobtak_a_legnepszerubb_amerikai_auto_kinai_koppintasat","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:24","title":"Piacra dobják a legnépszerűbb amerikai autó kínai koppintását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd976da-f7d6-454f-bade-bf37270e074d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ország leggazdagabb emberénél mást jelent váláskor, hogy az asszony viszi a tévét. De mi történik, ha a felcsúti milliárdos a válópernél tudja meg, hogy mije is van? A Duma Aktuál erre is gondolt. ","shortLead":"Az ország leggazdagabb emberénél mást jelent váláskor, hogy az asszony viszi a tévét. De mi történik, ha a felcsúti...","id":"20200916_Duma_Aktual_Meszaros_Lorinc_valasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dd976da-f7d6-454f-bade-bf37270e074d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009693be-0e12-4dec-8fc3-f59046afb5ea","keywords":null,"link":"/360/20200916_Duma_Aktual_Meszaros_Lorinc_valasa","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:00","title":"A Duma Aktuál megfejtette, miért válnak Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]