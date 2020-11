Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee7a4cf7-fe02-4189-9017-41688f47485b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Biden is megszólalt az osztrák fővárosban történt merénylettel kapcsolatban.","shortLead":"Joe Biden is megszólalt az osztrák fővárosban történt merénylettel kapcsolatban.","id":"20201103_Trump_A_becsiekkel_vagyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee7a4cf7-fe02-4189-9017-41688f47485b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6463fa-2a31-4aba-952e-83109f24312f","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Trump_A_becsiekkel_vagyunk","timestamp":"2020. november. 03. 08:50","title":"Donald Trump: „Imáinkban a bécsiekkel vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fde9e93-9bba-4265-a54c-b6ce9bf8382b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Semmi nem utal erre az osztrák belügyminiszter szerint. A terrortámadásban négyen haltak meg és 22-en megsebesültek. A rendőrök 14 embert vettek őrizetbe a támadás után.","shortLead":"Semmi nem utal erre az osztrák belügyminiszter szerint. A terrortámadásban négyen haltak meg és 22-en megsebesültek...","id":"20201103_becsi_terrortamadas_nincs_masodik_elkoveto_4_serult_22_sebesult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fde9e93-9bba-4265-a54c-b6ce9bf8382b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b39e5d8-e5bd-4a8d-9c6c-b5d073758c47","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_becsi_terrortamadas_nincs_masodik_elkoveto_4_serult_22_sebesult","timestamp":"2020. november. 03. 16:11","title":"Osztrák belügy: Nem volt második támadó Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elfogyott az újpesti csapat, már az ifisták közül is többen elkapták a koronavírust.","shortLead":"Elfogyott az újpesti csapat, már az ifisták közül is többen elkapták a koronavírust.","id":"20201104_ujpest_diosgyor_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b66bdb-2d11-4b0d-80fb-a8cfccfcf1e1","keywords":null,"link":"/sport/20201104_ujpest_diosgyor_koronavirus","timestamp":"2020. november. 04. 13:21","title":"Két nem fertőzött játékosa maradt az Újpestnek, nem állnak ki a Diósgyőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0917f52c-5a43-49fe-b7b7-7fbaca811e6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjféltől újra rendkívüli jogrend lép életbe Magyarországon, éjfél és hajnal 5 között kijárási korlátozást vezet be a kormány. A szórakozóhelyeket bezárják, a moziban, színházban, stadionban három széket üresen kell hagyni nézőnként. A parkolás ismét ingyenes lesz – ezeket jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon. ","shortLead":"Éjféltől újra rendkívüli jogrend lép életbe Magyarországon, éjfél és hajnal 5 között kijárási korlátozást vezet be...","id":"20201103_Orban_koronavirus_bejelentes_szigoritas_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0917f52c-5a43-49fe-b7b7-7fbaca811e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f235770-94a5-4008-be3b-bd925f5d4890","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Orban_koronavirus_bejelentes_szigoritas_facebook","timestamp":"2020. november. 03. 19:03","title":"Orbán: \"Ma éjféltől bevezetjük a rendkívüli jogrendet, éjfél és reggel 5 között kijárási korlátozás lép életbe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c35ea8f-6648-4802-9c5d-ad6070807274","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A média a 2016-os blama után megpróbálta nem elkövetni még egyszer ugyanazt a hibát, hogy alulbecsüli a hátrányban lévő jelölt esélyszázalékát az amerikai választáson. A közgazdaságtannak is az egyik legizgalmasabb alapvetése az: 50-50 vagy 100-0 esélyekben könnyedén lehet gondolkozni, de amint mások a valószínűségek, könnyedén elveszítjük a racionalitásunkat.","shortLead":"A média a 2016-os blama után megpróbálta nem elkövetni még egyszer ugyanazt a hibát, hogy alulbecsüli a hátrányban lévő...","id":"20201104_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_eselyek_valoszinuseg_usa_trump_biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c35ea8f-6648-4802-9c5d-ad6070807274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03ac0ff-7d6c-4fa9-b7c1-0176e48976c6","keywords":null,"link":"/360/20201104_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_eselyek_valoszinuseg_usa_trump_biden","timestamp":"2020. november. 04. 19:00","title":"Miért nem vették komolyan, hogy a népszerűbb jelölt, Joe Biden amerikai elnök lehet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilinternet mellett már korlátlan adatforgalmú vezetékes hozzáférés is elérhető a Telenornál a közép- és nagyvállalati ügyfelek számára – közölte kedden délelőtt a szolgáltató. A bérelt vonali megoldások szimmetrikus fel- és letöltési sebesség mellett magas rendelkezésre állást biztosítanak. A vállalat ezzel túllép eddigi szerepén, mostantól nem csak mobilszolgáltató.","shortLead":"A mobilinternet mellett már korlátlan adatforgalmú vezetékes hozzáférés is elérhető a Telenornál a közép- és...","id":"20201103_telenor_hiperline_vezetekes_internet_halozat_berelt_vonal_vpn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f204929-9b53-4348-b143-41f3e9576f16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_telenor_hiperline_vezetekes_internet_halozat_berelt_vonal_vpn","timestamp":"2020. november. 03. 11:03","title":"Vezetékes internetszolgáltatást indított a Telenor a cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49cf957-4b55-4568-a63d-f95de19a5f01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Micsoda mozdulatok! Micsoda ritmusérzék!","shortLead":"Micsoda mozdulatok! Micsoda ritmusérzék!","id":"20201104_Donald_Trump_tanca_beeg_az_emlekezetunkbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b49cf957-4b55-4568-a63d-f95de19a5f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8615ff5c-dfd6-495b-ba9f-5cfcb67b199d","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Donald_Trump_tanca_beeg_az_emlekezetunkbe","timestamp":"2020. november. 04. 01:02","title":"Donald Trump tánca beég az emlékezetünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a Financial Timesnak Varga Judit magyar igazságügyminiszter. A magyarországi jogállamiság helyzetével kapcsolatos konfliktust igyekezett a nyugat-európai terrortámadásokkal elfedni, kárhoztatta a fukar négyest, de jelezte, a magyar kormány nem követi lengyel szövetségesét az abortusz szigorításában.","shortLead":"Interjút adott a Financial Timesnak Varga Judit magyar igazságügyminiszter. A magyarországi jogállamiság helyzetével...","id":"20201103_jogallamisag_terrorizmus_varga_judit_financial_times_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0d6d6e-4a48-40c1-a402-68740f791e01","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_jogallamisag_terrorizmus_varga_judit_financial_times_interju","timestamp":"2020. november. 03. 17:23","title":"Varga Judit: Az EU inkább a terrorizmussal foglalkozzon, ne a jogállamisággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]