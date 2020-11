Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a470dda-0281-457e-bcf4-80dccb86799f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sérülések és a karanténszabályok miatt nem lesznek ott a válogatottban.","shortLead":"Sérülések és a karanténszabályok miatt nem lesznek ott a válogatottban.","id":"20201114_Harom_jatekos_sem_lesz_ott_a_valogatott_szerbek_elleni_focimeccsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a470dda-0281-457e-bcf4-80dccb86799f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4aff42-e649-4669-a164-1800ac4d6375","keywords":null,"link":"/sport/20201114_Harom_jatekos_sem_lesz_ott_a_valogatott_szerbek_elleni_focimeccsen","timestamp":"2020. november. 14. 16:36","title":"Három játékos sem lesz ott a válogatott szerbek elleni focimeccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök újra teljes mértékben elzárkózott attól, hogy elismerje a vereségét Joe Biden demokrata kihívójával szemben, és választási csalást kiált.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök újra teljes mértékben elzárkózott attól, hogy elismerje a vereségét Joe Biden demokrata...","id":"20201115_Trump_hajthatatlan_semmit_nem_ismer_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd84caf-0bad-443d-9c88-85afc6acc1d2","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Trump_hajthatatlan_semmit_nem_ismer_el","timestamp":"2020. november. 15. 17:12","title":"Trump hajthatatlan, semmit nem ismer el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét elején még többfelé 10 Celsius-fok felett, a hétvégén viszont már mindenütt az alatt alakulnak a maximumok. A hét közepétől mínuszokra is készülni hajnalban. Szombaton a hegyekben hózápor is lehet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzésében.","shortLead":"A hét elején még többfelé 10 Celsius-fok felett, a hétvégén viszont már mindenütt az alatt alakulnak a maximumok. A hét...","id":"20201115_OMSZ_lehules_jon_szombaton_mar_havazhat_a_hegyekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32c6af9-a25b-4115-bb31-9ccf8430495f","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_OMSZ_lehules_jon_szombaton_mar_havazhat_a_hegyekben","timestamp":"2020. november. 15. 17:07","title":"OMSZ: lehülés jön, szombaton már havazhat a hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Nagy Elek, a BKIK elnöke a hvg.hu podcastjában, a Fülkében azt mondta: olyan nagy a válság, hogy akár meghökkentő javaslatok is szóba jöhetnek. A BKIK-nak két forgatókönyve is van, ebből egyet továbbítanak majd Parragh Lászlónak.","shortLead":"Nagy Elek, a BKIK elnöke a hvg.hu podcastjában, a Fülkében azt mondta: olyan nagy a válság, hogy akár meghökkentő...","id":"20201114_A_budapesti_iparkamara_mar_dolgozik_azon_hogyan_lehetne_az_iparuzesi_adot_csokkenteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a26759-d694-4069-847d-ddd84fd99aec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_A_budapesti_iparkamara_mar_dolgozik_azon_hogyan_lehetne_az_iparuzesi_adot_csokkenteni","timestamp":"2020. november. 14. 14:00","title":"A budapesti iparkamara már dolgozik azon, hogyan lehetne az iparűzési adót csökkenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d242baf5-7986-42a7-a368-0c4dd5b9697c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201115_pfizer_vakcina_90_kijarasi_tilalom_memek_messenger_virus_eltuneses_mod_koronavirus_lyukacsos_sajt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d242baf5-7986-42a7-a368-0c4dd5b9697c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e3ddfc-b647-41d2-ad88-0caaec330e41","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_pfizer_vakcina_90_kijarasi_tilalom_memek_messenger_virus_eltuneses_mod_koronavirus_lyukacsos_sajt","timestamp":"2020. november. 15. 12:03","title":"Ez történt: Beindította a mémgyárat a kijárási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f035239-ea62-4f4b-8b4a-4eed9d628d57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több tucat kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok vasárnap Minszkben, a reggel kezdődött megmozdulásokat egyebek közt könnygázzal igyekeznek feloszlatni. Bresztben is az utcákra vonultak a tiltakozók.","shortLead":"Több tucat kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok vasárnap Minszkben, a reggel kezdődött...","id":"20201115_Ismet_tuntetnek_Feheroroszorszagban_tobb_embert_letartoztattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f035239-ea62-4f4b-8b4a-4eed9d628d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15831e5f-e1a9-422a-8c3d-c0a5d740e21c","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Ismet_tuntetnek_Feheroroszorszagban_tobb_embert_letartoztattak","timestamp":"2020. november. 15. 14:11","title":"Ismét tüntetnek Fehéroroszországban, több embert letartóztattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c63cc-cd19-4bd9-86eb-bb561debc061","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg a Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász terrorszervezet katonai létesítményeit lőtte vasárnap hajnalban, pár órával azután, hogy az övezetből két rakétát lőttek ki Izrael központi tengerparti részeire - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az izraeli hadsereg a Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász terrorszervezet katonai létesítményeit lőtte vasárnap...","id":"20201115_Valaszolt_az_izraeli_hadsereg_a_Hamasz_tamadasaira","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c2c63cc-cd19-4bd9-86eb-bb561debc061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc45fc22-89da-41ab-b576-22979603a409","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Valaszolt_az_izraeli_hadsereg_a_Hamasz_tamadasaira","timestamp":"2020. november. 15. 11:07","title":"Válaszolt az izraeli hadsereg a Hamász támadásaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238589d2-ec71-4652-b607-2253f36fbb4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél tovább bírja egy feltöltéssel: a Moto G9 Power elnevezésű, amúgy középkategóriás telefonba a gyártó eddigi legnagyobb akkumulátora kerül.","shortLead":"Minden eddiginél tovább bírja egy feltöltéssel: a Moto G9 Power elnevezésű, amúgy középkategóriás telefonba a gyártó...","id":"20201114_motorola_g9_power_5g_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=238589d2-ec71-4652-b607-2253f36fbb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ffc407-1202-447e-8dfe-8f0e7bf22c12","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_motorola_g9_power_5g_telefon","timestamp":"2020. november. 14. 12:03","title":"Történetének eddigi legnagyobb akkuját rakta új telefonjába a Motorola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]