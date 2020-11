Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3d8cdda-0674-4c8c-b54a-47a652041465","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzék vezetője szerint nem válhat börtönné egy olyan ország, ahol már senki nem fér a börtönőröktől.","shortLead":"Az ellenzék vezetője szerint nem válhat börtönné egy olyan ország, ahol már senki nem fér a börtönőröktől.","id":"20201122_belarusz_tuntetes_minszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3d8cdda-0674-4c8c-b54a-47a652041465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df57a160-17b9-454b-8b15-ec648e175df2","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_belarusz_tuntetes_minszk","timestamp":"2020. november. 22. 21:48","title":"Újra tízezrek vonultak a belarusz utcákra, 77 tüntetőt vettek őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus elleni védekezés egyik módja az elszigetelődés (annak, aki ezt megteheti). Az önként vállalat bezártság rossz hatással lehet a vérnyomásra – mutat rá egy új kutatás.","shortLead":"A koronavírus elleni védekezés egyik módja az elszigetelődés (annak, aki ezt megteheti). Az önként vállalat bezártság...","id":"20201122_bezartsag_karanten_magas_vernyomas_emelkedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c045b82-9786-4664-8426-6fc875a60093","keywords":null,"link":"/tudomany/20201122_bezartsag_karanten_magas_vernyomas_emelkedese","timestamp":"2020. november. 22. 19:33","title":"Kutatóorvosok figyelmeztetnek: most, hogy bezárkózunk otthonra, elindul felfele a vérnyomásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírusos Majka a kórházból oszt edukáló videókat.","shortLead":"A koronavírusos Majka a kórházból oszt edukáló videókat.","id":"20201122_Lantos_Gabriella_Kossuthdijat_adna_Majkanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c177fe3-fe11-41ef-a4b6-5fd7e161f2ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Lantos_Gabriella_Kossuthdijat_adna_Majkanak","timestamp":"2020. november. 22. 10:45","title":"Lantos Gabriella Kossuth-díjat adna Majkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az MNB azt is engedélyezte, hogy a Hungarikum Alkusz a CIG leányvállalatában, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-ben is hasonló befolyást szerezzen.","shortLead":"Az MNB azt is engedélyezte, hogy a Hungarikum Alkusz a CIG leányvállalatában, a CIG Pannónia Első Magyar Általános...","id":"20201123_MNB_hungarikum_alkusz_CIG_Pannonia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d928f85-f4aa-450b-ac29-d989080da77d","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_MNB_hungarikum_alkusz_CIG_Pannonia","timestamp":"2020. november. 23. 20:10","title":"Engedélyezte az MNB a Hungarikum Alkusz tulajdonszerzését a CIG Pannónia Életbiztosítóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8aa8a1-c59d-4506-b589-a73af71aa555","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"21 százalékkal kevesebb új fertőzöttet találtak, mint egy héttel ezelőtt.","shortLead":"21 százalékkal kevesebb új fertőzöttet találtak, mint egy héttel ezelőtt.","id":"20201122_belgium_koronavirus_javulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb8aa8a1-c59d-4506-b589-a73af71aa555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a68c1a6-4aff-49a1-8b22-c6376f4c2464","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_belgium_koronavirus_javulas","timestamp":"2020. november. 22. 17:18","title":"Minden belga járványadat javult a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Connecticutban élő Charli D'Amelio 2019 májusában regisztrált a TikTokra, ahol alig másfél év leforgása alatt 100 millió követőre tett szert. Ugyanehhez az eredményhez a YouTube legismertebb videósának, PewDiePie-nak kilenc évre volt szüksége a rivális platformon, de persze egy másik korban.","shortLead":"Az amerikai Connecticutban élő Charli D'Amelio 2019 májusában regisztrált a TikTokra, ahol alig másfél év leforgása...","id":"20201123_charli_damelio_tiktok_rekord_100_millio_koveto_addison_rae_zach_king","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5007521e-1e94-4eea-9d51-62452197a057","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_charli_damelio_tiktok_rekord_100_millio_koveto_addison_rae_zach_king","timestamp":"2020. november. 23. 15:03","title":"100 millió követő 1,5 év alatt – megvan az álomrekordot elérő első TikTok-felhasználó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazdaságvédelmi operatív törzs további húsz javaslata kerülhet be a jogszabályok közé – mondta el a pénzügyminiszter.","shortLead":"A Gazdaságvédelmi operatív törzs további húsz javaslata kerülhet be a jogszabályok közé – mondta el a pénzügyminiszter.","id":"20201123_Varga_Mihaly_bejelentes_gazdasag_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c7694b-1d2f-4cb1-bd48-bf53e0848cb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Varga_Mihaly_bejelentes_gazdasag_jarvany","timestamp":"2020. november. 23. 10:06","title":"Varga Mihály bejelentette, hogy kedden majd bejelentenek valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Hiába „csak” 70 százalékos az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagának hatásossága, ettől még tökéletes fegyver lehet a járvány elleni harcban. Könnyű szállíthatósága és viszonylag alacsony ára pedig még előnyt is jelenthet. De pontosan mit takar, hogy egy vakcina hány százalékban hatásos, és milyen eredményekkel sikerült legyőzni korábban olyan járványokat, mint a himlő vagy a gyermekbénulás? Mindent elmagyarázunk, amit az eddigi oltóanyagokról tudni kell. ","shortLead":"Hiába „csak” 70 százalékos az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagának hatásossága, ettől még tökéletes fegyver...","id":"20201124_koronavirus_vakcina_hatasossag_oltoprogram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5449fb-bf27-4cbb-9012-3166f8eb0893","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_koronavirus_vakcina_hatasossag_oltoprogram","timestamp":"2020. november. 24. 06:30","title":"Nemcsak a vakcina hatásossága fontos, hanem az is, hány embert oltanak majd be vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]