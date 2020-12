Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati írásával nagy felháborodást keltő múzeumigazgató elment volna a tévébe, de nem engedték neki.","shortLead":"A szombati írásával nagy felháborodást keltő múzeumigazgató elment volna a tévébe, de nem engedték neki.","id":"20201130_demeter_szilart_cikke_atv_egyenes_beszed_emmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c58305-954d-458e-a0b5-cd7e9ca77e52","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_demeter_szilart_cikke_atv_egyenes_beszed_emmi","timestamp":"2020. november. 30. 22:03","title":"Megtiltotta a minisztérium Demeter Szilárdnak, hogy beszéljen az ATV-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a4e925-7c55-4db1-988a-47fe9e97a6fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lap egy szót sem ír a Fidesz EP-képviselőjének a lebukásáról, de rácsodálkozik arra, hogy Belgiumban nem tartják be a járvány-előírásokat. Pont úgy, mint tudjuk, ki.","shortLead":"A lap egy szót sem ír a Fidesz EP-képviselőjének a lebukásáról, de rácsodálkozik arra, hogy Belgiumban nem tartják be...","id":"20201202_A_Bors_lenyegeben_megtrollkodta_a_Szajerugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48a4e925-7c55-4db1-988a-47fe9e97a6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6f3f0c-8cf0-4f39-bc19-a9a522506538","keywords":null,"link":"/elet/20201202_A_Bors_lenyegeben_megtrollkodta_a_Szajerugyet","timestamp":"2020. december. 02. 09:18","title":"A Bors lényegében megtrollkodta a Szájer-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közel 17 ezer frissen beszerzett gépből ezret szállítottak ki hazai kórházakba. A maradékot eladná, vagy súlyosabb járványhelyzetben lévő országoknak adná a külügy.



","shortLead":"A közel 17 ezer frissen beszerzett gépből ezret szállítottak ki hazai kórházakba. A maradékot eladná, vagy súlyosabb...","id":"20201130_lelegeztetogepek_kkm_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f078362-1d8d-4149-bf8a-efdd987da985","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_lelegeztetogepek_kkm_koronavirus","timestamp":"2020. november. 30. 20:22","title":"Ukrajnának is adna a külügy a felesleges lélegeztetőgépekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efeb2c71-d9b6-47fe-97fd-1346f3d612e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Karmelita kolostor bejáratát kordonokkal zárták el az újságírók elől. Azok a kormánytagok, akik mégis megszólaltak, helyes döntést emlegettek, Semjén Zsolt pedig azt sem értette, miért kéne bármit is mondania az ügyről. Videónk a helyszínről.","shortLead":"A Karmelita kolostor bejáratát kordonokkal zárták el az újságírók elől. Azok a kormánytagok, akik mégis megszólaltak...","id":"20201202_szajer_jozsef_hazibuli_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efeb2c71-d9b6-47fe-97fd-1346f3d612e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284b61dc-54d1-4da0-9a8b-0df42eb3f304","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_szajer_jozsef_hazibuli_video","timestamp":"2020. december. 02. 10:49","title":"Pár kérdés után rögtönzött kordonozással védték a minisztereket a Szájerről kérdező újságíróktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Illegális szexpartin ütöttek rajta a rendőrök Brüsszel belvárosában. A résztvevők egyike egy – sajtóhírek szerint magyar – európai parlamenti képviselő volt, aki menekülni próbált, de elfogták.","shortLead":"Illegális szexpartin ütöttek rajta a rendőrök Brüsszel belvárosában. A résztvevők egyike egy – sajtóhírek szerint...","id":"20201201_Illegalis_szexpartin_vett_reszt_egy_EPkepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e558df-7a48-44d8-9e10-cfe073a94389","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_Illegalis_szexpartin_vett_reszt_egy_EPkepviselo","timestamp":"2020. december. 01. 13:00","title":"Illegális szexpartin vett részt egy EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5290dbc-6f59-43ef-8f23-d6e17767d5a7","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Szájer bukásával az álszent homofóbia szenvedett el csapást. A hozzá hasonlóknak kicsit jobb lesz – ha ezt valami titkosügynök csinálta, akkor köszönjük József nevében is.","shortLead":"Szájer bukásával az álszent homofóbia szenvedett el csapást. A hozzá hasonlóknak kicsit jobb lesz – ha ezt valami...","id":"20201202_Jozsef_es_a_szines_szelesvasznu_bungabunga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5290dbc-6f59-43ef-8f23-d6e17767d5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f65b5e-aca5-45cc-bd28-e6eb7a9f98c1","keywords":null,"link":"/360/20201202_Jozsef_es_a_szines_szelesvasznu_bungabunga","timestamp":"2020. december. 02. 07:10","title":"Tóta W.: József és a színes, szélesvásznú bunga-bunga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3218430-12f0-4ffb-a06a-400e671707e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 181 ezer tesztet végeztek el a múlt héten.","shortLead":"Összesen 181 ezer tesztet végeztek el a múlt héten.","id":"20201201_Operativ_Torzs_tomeges_teszeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3218430-12f0-4ffb-a06a-400e671707e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648dc738-f34e-4412-ae2b-1d7df461df27","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Operativ_Torzs_tomeges_teszeles","timestamp":"2020. december. 01. 12:02","title":"Operatív törzs: 4436 koronavírusost találtak a tömeges tesztelésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71f479-b094-4fdf-9756-bb2ce1e812ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 15 ember megsérült, a sofőrt elfogta a rendőrség. A korábbi hírek még két halottról szóltak.","shortLead":"Legalább 15 ember megsérült, a sofőrt elfogta a rendőrség. A korábbi hírek még két halottról szóltak.","id":"20201201_Gyalogos_autos_Trier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d71f479-b094-4fdf-9756-bb2ce1e812ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a8f6a8-d367-4c2b-b8b2-3cc69fc3b57a","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_Gyalogos_autos_Trier","timestamp":"2020. december. 01. 15:14","title":"Gyalogosok közé hajtott egy autós Trierben, négyen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]