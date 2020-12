Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy salgótarjáni mentésirányító halt bele a Covid–19 betegség szövődményeibe.","shortLead":"Egy salgótarjáni mentésirányító halt bele a Covid–19 betegség szövődményeibe.","id":"20201202_koronavirus_elhunyt_mentos_salgotarjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f787bb01-4fe8-45be-a404-6b2b37145c45","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_koronavirus_elhunyt_mentos_salgotarjan","timestamp":"2020. december. 02. 12:48","title":"Újabb magyar mentő halálát okozta koronavírus-fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy János, az Agrárminisztérium földügyekért felelős helyettes államtitkára az ügy érintettje. ","shortLead":"Nagy János, az Agrárminisztérium földügyekért felelős helyettes államtitkára az ügy érintettje. ","id":"20201202_agrartarca_helyettes_allamtitkar_orizet_korrupcios_ugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c0b65b7-2dde-44a1-a129-cc929180e121","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_agrartarca_helyettes_allamtitkar_orizet_korrupcios_ugy","timestamp":"2020. december. 02. 20:35","title":"Az agrártárca helyettes államtitkárát vették őrizetbe korrupciós ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd684fb4-f3a5-4732-a1e6-40ecfce4ec9d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nevét nem hozták nyilvánosságra.","shortLead":"A nevét nem hozták nyilvánosságra.","id":"20201203_eszt_diplomata_kulugyminiszterium_brusszel_buli_szajer_jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd684fb4-f3a5-4732-a1e6-40ecfce4ec9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb3b571-6bd2-4c15-93c0-609dc0b69a1f","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_eszt_diplomata_kulugyminiszterium_brusszel_buli_szajer_jozsef","timestamp":"2020. december. 03. 05:19","title":"Elismerte az észt külügy, hogy egy diplomatájuk is ott volt az illegális brüsszeli partin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf54b00-b4a4-4f2d-af92-1511698cb72f","c_author":"Docler Holding","category":"brandcontent","description":"A közelmúltban lett a Nemzetközi Sportszervezetek Globális Szövetségének (GAISF) tagja a magyar fejlesztésű Teqball, ezzel a világszervezet legfiatalabb sportága lett. De hogyan jutott el idáig? Miért annyira fontos, hogy a GAISF hivatalos tagja lett? És milyen feltételek kellettek ehhez? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ Marius Vizer Jr., a FITEQ, vagyis a Nemzetközi Teqball Szövetség főtitkárának segítségével.","shortLead":"A közelmúltban lett a Nemzetközi Sportszervezetek Globális Szövetségének (GAISF) tagja a magyar fejlesztésű Teqball...","id":"20201202_A_magyar_sportag_ujabb_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_olimpiai_szam_legyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bf54b00-b4a4-4f2d-af92-1511698cb72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa44ca14-9f38-440c-91b3-b4d18730e35c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201202_A_magyar_sportag_ujabb_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_olimpiai_szam_legyen","timestamp":"2020. december. 04. 11:30","title":"A magyar sportág újabb lépéssel közelebb került ahhoz, hogy olimpiai szám legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szépírók Társaságának idén alakult női érdekvédelmi csoportja „drasztikus torzulásokat tárt fel az irodalmi díjak odaítélése terén”. ","shortLead":"A Szépírók Társaságának idén alakult női érdekvédelmi csoportja „drasztikus torzulásokat tárt fel az irodalmi díjak...","id":"20201203_Megint_hol_vannak_a_nok_A_hazai_irodalmi_dijak_tobb_mint_80_szazalekat_ferfiak_kapjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090c5979-f903-480f-8551-fe740022d122","keywords":null,"link":"/kultura/20201203_Megint_hol_vannak_a_nok_A_hazai_irodalmi_dijak_tobb_mint_80_szazalekat_ferfiak_kapjak","timestamp":"2020. december. 03. 12:24","title":"Megint hol vannak a nők? A hazai irodalmi díjak több mint 80 százalékát férfiak kapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple nemcsak az iPhone 12-család készülékein teszi elérhetővé a Full HD-s videohívások lebonyolítását lehetővé tévő FaceTime HD-t, hanem az arra alkalmas előlapi kamerával rendelkező régebbi modellek is megkapják a funkciót. Az előző három év összes iPhone-ja.","shortLead":"Az Apple nemcsak az iPhone 12-család készülékein teszi elérhetővé a Full HD-s videohívások lebonyolítását lehetővé tévő...","id":"20201203_apple_iphone_facetime_hd_videotelefonalas_modellek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a57e349-1476-4c25-b92a-542886cbf9a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_apple_iphone_facetime_hd_videotelefonalas_modellek","timestamp":"2020. december. 03. 14:03","title":"Örülhetnek a régebbi iPhone-t használók: szinte mindenki megkapta a jobb képminőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korrupció gyanújával indított nyomozást a vádhatóság két emberrel szemben, az egyikük magas rangú minisztériumi tisztségviselő.","shortLead":"Korrupció gyanújával indított nyomozást a vádhatóság két emberrel szemben, az egyikük magas rangú minisztériumi...","id":"20201202_vezeto_miniszteriumi_tisztsegviselo_orizetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa43c22-061c-4cfa-9b3e-0b1cc6cbf6c7","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_vezeto_miniszteriumi_tisztsegviselo_orizetben","timestamp":"2020. december. 02. 15:35","title":"Vezető minisztériumi tisztségviselőt vett őrizetbe a főügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb75e4b-4d90-405c-9b3f-3e3de31dc9e6","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Ismét fordulat következett be az egykor testvéri viszonyt ápoló Montenegró és Szerbia utóbbi években igencsak fagyos viszonyában, Podgorica ugyanis váratlanul kiutasította Szerbia nagykövetét. Belgrád meglepő választ adott, s a vitában szerepet kapott Magyarország is.","shortLead":"Ismét fordulat következett be az egykor testvéri viszonyt ápoló Montenegró és Szerbia utóbbi években igencsak fagyos...","id":"202049__szerbia_es_montenegro__bucsuajandek__evszazados_serelmek__testveri_vitak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bb75e4b-4d90-405c-9b3f-3e3de31dc9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c5fe75-2ecb-4c11-939c-b016b6d70ce4","keywords":null,"link":"/360/202049__szerbia_es_montenegro__bucsuajandek__evszazados_serelmek__testveri_vitak","timestamp":"2020. december. 03. 17:00","title":"Magyarország is belekeveredett Szerbia és Montenegró legújabb párbajába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]