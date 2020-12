Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tatánál történt ütközés.","shortLead":"Tatánál történt ütközés.","id":"20201212_Tobb_kilometeres_torlodas_az_M1esen_egy_baleset_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1571a8-5e6f-49eb-aff3-658fad131e8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201212_Tobb_kilometeres_torlodas_az_M1esen_egy_baleset_miatt","timestamp":"2020. december. 12. 07:40","title":"Több kilométeres torlódás az M1-esen egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a454864-b72b-4bb2-bd87-e82680748956","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A kulcs az ország NATO-tagsága lehet.","shortLead":"A kulcs az ország NATO-tagsága lehet.","id":"20201212_Hazaarulassal_vadolnak_karpataljai_kepviseloket_a_magyar_himnusz_eleneklese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a454864-b72b-4bb2-bd87-e82680748956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4114b5e5-de83-455d-9e38-0c33e8d6d67b","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Hazaarulassal_vadolnak_karpataljai_kepviseloket_a_magyar_himnusz_eleneklese_miatt","timestamp":"2020. december. 12. 21:32","title":"Hazaárulással vádolnak kárpátaljai képviselőket a magyar himnusz eléneklése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd15441-4c73-4449-b4af-e355f45d9440","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szenátusnak még jóvá kell hagynia a törvénytervezetet, ahol szoros szavazás várható.","shortLead":"A szenátusnak még jóvá kell hagynia a törvénytervezetet, ahol szoros szavazás várható.","id":"20201211_argentina_abortusz_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afd15441-4c73-4449-b4af-e355f45d9440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3398282-be3d-4eb7-b94e-644d246892e2","keywords":null,"link":"/vilag/20201211_argentina_abortusz_torveny","timestamp":"2020. december. 11. 15:59","title":"Elfogadta az argentin alsóház az abortuszt legalizáló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b15244-14f5-44d3-accf-99d86e235269","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Szingapúrban, a világon először, hatósági engedélyt kapott a laboratóriumban, állati sejtből tenyésztett csirkehús forgalmazása. A műhús piaca tíz év múlva a teljes húságazat tizede lehet. ","shortLead":"Szingapúrban, a világon először, hatósági engedélyt kapott a laboratóriumban, állati sejtből tenyésztett csirkehús...","id":"202050__laborcsirke__szingapuri_engedely__mesterseges_husepites__kulturalt_korulmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30b15244-14f5-44d3-accf-99d86e235269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e753048-572a-48cf-a61f-b7a5f8504605","keywords":null,"link":"/360/202050__laborcsirke__szingapuri_engedely__mesterseges_husepites__kulturalt_korulmenyek","timestamp":"2020. december. 11. 17:00","title":"Galamblelkű ragadozóknak: már állatok leölése nélkül is ehetünk igazi húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b028614-7afb-4485-8fa9-7ca0e73bb850","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Denis Villeneuve szerint a Warner elárulta a filmeseket azzal, hogy online elérhetővé teszik a legnagyobb filmjeiket, az anyacég pedig a saját kudarcainak elkendőzése érdekében áldozza fel a filmeket és rabolja meg a stúdiókat. Judd Apatow szerint is hihetetlen tiszteletlenségről van szó.","shortLead":"Denis Villeneuve szerint a Warner elárulta a filmeseket azzal, hogy online elérhetővé teszik a legnagyobb filmjeiket...","id":"20201211_Kokemenyen_nekiment_a_studionak_a_Dune_rendezoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b028614-7afb-4485-8fa9-7ca0e73bb850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22077c38-22b1-4253-a931-321e0af7a78f","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Kokemenyen_nekiment_a_studionak_a_Dune_rendezoje","timestamp":"2020. december. 11. 17:42","title":"Kőkeményen nekiment a stúdiónak a Dűne rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban több mint 7600 beteg fekszik a Covid-19 miatt.\r

","shortLead":"Kórházban több mint 7600 beteg fekszik a Covid-19 miatt.\r

","id":"20201213_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056df889-c76f-4980-bfb2-8722ad4d7ba8","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 13. 09:12","title":"Újabb 181 ember halálát okozta a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1b7b1c-eb01-4d3c-ac7a-f53fc81ec6bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Legutóbbi drámakötete nagyrészt Kádár Jánosról szól. Kiderült, egyszer találkozott is a pártfőtitkárral.","shortLead":"Legutóbbi drámakötete nagyrészt Kádár Jánosról szól. Kiderült, egyszer találkozott is a pártfőtitkárral.","id":"20201211_Spiro_Gyorgy_a_tanarok_beret_kerte_szamon_Kadartol_amikor_talakoztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b1b7b1c-eb01-4d3c-ac7a-f53fc81ec6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58228e86-bdd9-4afe-8e23-82a04fa26db7","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Spiro_Gyorgy_a_tanarok_beret_kerte_szamon_Kadartol_amikor_talakoztak","timestamp":"2020. december. 11. 11:03","title":"Spiró György a tanárok bérét kérte számon Kádártól, amikor találkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a295a6b1-42f3-41ec-912a-f93f6b235ad8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Először iszogattak, aztán a férfi lelépett az ismerőse autójával úgy, hogy erről elfelejtett szólni, ráadásul még részeg volt. 9 hónap után zárták le az ügyet.","shortLead":"Először iszogattak, aztán a férfi lelépett az ismerőse autójával úgy, hogy erről elfelejtett szólni, ráadásul még...","id":"20201213_Osszetorte_ivocimboraja_autojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a295a6b1-42f3-41ec-912a-f93f6b235ad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b499b25e-1c71-40c7-9671-4e32f76c469c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Osszetorte_ivocimboraja_autojat","timestamp":"2020. december. 13. 08:57","title":"Összetörte ivócimborája autóját, ami egy BMW i8-as volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]