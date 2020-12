Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41ff3fb0-6844-4aa8-bdd3-f20b0f7959ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Chicago és az All That Jazz színésznője 71 éves volt.","shortLead":"A Chicago és az All That Jazz színésznője 71 éves volt.","id":"20201215_Meghalt_Ann_Reinking","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41ff3fb0-6844-4aa8-bdd3-f20b0f7959ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cb8b8b-2c16-4d83-afc9-85fe7cf84931","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Meghalt_Ann_Reinking","timestamp":"2020. december. 15. 08:28","title":"Meghalt Ann Reinking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51b26a9-e0a5-4f06-b01e-b06f278dee4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen hasznos funkciót adott a Google asszisztenséhez, amely ezzel még kényelmesebbé teheti az okosabb otthonok tulajdonosainak életét.","shortLead":"Igen hasznos funkciót adott a Google asszisztenséhez, amely ezzel még kényelmesebbé teheti az okosabb otthonok...","id":"20201215_google_assistant_scheduled_actions_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e51b26a9-e0a5-4f06-b01e-b06f278dee4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0acdd28-4cfc-4f35-83a2-3581aa481cc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_google_assistant_scheduled_actions_funkcio","timestamp":"2020. december. 15. 12:33","title":"Még hasznosabb lehet otthon a Google hangos asszisztense","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a54185-c858-49c3-b338-4379044f8dbb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A franciaországi Molsheimben, ahol a Bugatti székhelye van, kiállították a világ legdrágább autóját.\r

","shortLead":"A franciaországi Molsheimben, ahol a Bugatti székhelye van, kiállították a világ legdrágább autóját.\r

","id":"20201215_Uvegbura_alatt_tartjak_egy_francia_varoska_foteren_a_Bugatti_5_milliard_forintos_autojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79a54185-c858-49c3-b338-4379044f8dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ae4f80-ca31-4197-b87e-b1d163862d03","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Uvegbura_alatt_tartjak_egy_francia_varoska_foteren_a_Bugatti_5_milliard_forintos_autojat","timestamp":"2020. december. 15. 17:42","title":"Üvegbúra alatt tartják egy francia városka főterén a Bugatti 5 milliárd forintos autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6419d99a-b698-422c-8b5f-f2a1cf580041","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen népszerű dobozos autója ezúttal a gépháztető alatt újult meg.","shortLead":"A Volkswagen népszerű dobozos autója ezúttal a gépháztető alatt újult meg.","id":"20201215_tisztabb_es_erosebb_uj_dizelmotorok_a_vw_transporterben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6419d99a-b698-422c-8b5f-f2a1cf580041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2936e3b8-2b57-4756-b242-186a1f13c21e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_tisztabb_es_erosebb_uj_dizelmotorok_a_vw_transporterben","timestamp":"2020. december. 15. 11:21","title":"Tisztább és erősebb: új dízelmotorok a VW Transporterben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum azt ígéri, 2022 után lemossák ezt a szégyent, a DK pedig elmagyarázta, azért vonult ki a szavazásról, mert nem tekinti legitimnek az Alaptörvényt sem.","shortLead":"A Momentum azt ígéri, 2022 után lemossák ezt a szégyent, a DK pedig elmagyarázta, azért vonult ki a szavazásról, mert...","id":"20201215_ellenzek_reakciok_alkotmanymodositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccda4fb-633a-47a1-b192-6593cf0cf89e","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_ellenzek_reakciok_alkotmanymodositas","timestamp":"2020. december. 15. 13:58","title":"A lopás legalizálása, az alkotmányozás szégyene: reagáltak az ellenzéki pártok az alkotmánymódosításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42bcb7ce-73b7-494d-9816-29b850df4178","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Furcsa évet zártak a humoristák, hiszen az ő fellépéseiket is sorra le kellett mondani a koronavírus-járvány miatt. A HVG hetilap ünnepi duplaszámában Kőhalmi Zoltán kérdezte kollégáját, Hadházi Lászlót többek között arról, mikor nem dolgozott utoljára szilveszterkor, és egyáltalán, hogy érzi magát debreceni otthonában.","shortLead":"Furcsa évet zártak a humoristák, hiszen az ő fellépéseiket is sorra le kellett mondani a koronavírus-járvány miatt...","id":"20201216_Hadhazi_Laszlo_humorista_portre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42bcb7ce-73b7-494d-9816-29b850df4178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ba2bca-22f6-41f6-acd3-094bbf9f119d","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Hadhazi_Laszlo_humorista_portre","timestamp":"2020. december. 16. 12:46","title":"Hadházi László: A barátom győzködött, meg tudnánk élni abból, hogy hülye vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffea7cc-77f8-4151-a9ed-e6e85969c1fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország legnagyobb vezetékes földgázelosztójának közel fele már eddig is a felcsúti milliárdos cégcsoportjáé volt.","shortLead":"Magyarország legnagyobb vezetékes földgázelosztójának közel fele már eddig is a felcsúti milliárdos cégcsoportjáé volt.","id":"20201215_tigaz_opus_global_meszaros_csoport_felvasarlas_gazszolgaltato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dffea7cc-77f8-4151-a9ed-e6e85969c1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc0ce86-a833-46ea-b026-b64fe4c8675f","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_tigaz_opus_global_meszaros_csoport_felvasarlas_gazszolgaltato","timestamp":"2020. december. 15. 08:06","title":"Mészáros érdekeltségébe kerülhet a Tigáz másik fele is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nőt bízott meg a számla nyitásával, a bűncselekményből származó 927 ezer eurót Hongkongba utalták.","shortLead":"Egy nőt bízott meg a számla nyitásával, a bűncselekményből származó 927 ezer eurót Hongkongba utalták.","id":"20201216_budapest_penzmosas_hongkong","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6508c8-8143-46b0-8fc2-c502ccf8ef11","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_budapest_penzmosas_hongkong","timestamp":"2020. december. 16. 07:33","title":"300 millió forintnyi eurót akart átmosni egy budapesti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]