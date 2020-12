Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nagy tempónál is könnyedén halad. A Redditen bukkant fel az a különleges videó, amit egy lelkes sufnituning-mester készített. A Reddit-felhasználó írt egy tömörítőt, ami 1,37 MB-osra préselte össze a Shrek című mesét, majd épített hozzá egy lejátszót, hogy meg is tudja nézni azt. A Reddit-felhasználó írt...","id":"20201230_shrek_teljes_film_reddit_kodek_tomorites_kislemez_floppy_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b7b1756-2fda-471d-afb2-719cdf80dc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce70dee5-bc1d-4702-a9f8-ee464083f0d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_shrek_teljes_film_reddit_kodek_tomorites_kislemez_floppy_video","timestamp":"2020. december. 30. 11:48","title":"Úgy összetömörítette valaki a Shreket, hogy ráfért egy 1,44 MB-os lemezre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d0235b-7f18-4b08-822d-213f5d48ec09","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A formálódó magyar gazdasági elitben tűnt fel a rendszerváltás után, a Tőzsdei Kurír című lapot is megszerezte, majd bedöntötte, a kilencvenes évek közepén viszont arról számoltak be a lapok, hogy egy érdekeltségébe tartozó hajón nagy mennyiségű kokaint találtak a jamaikai rendőrök. Hargitay Péterről aztán évtizedekig semmit nem lehetett hallani, míg egy újabb nemzetközi botrányban fel nem bukkant a neve. Dezső András a magyar kokainkereskedelmet bemutató Magyar kóla című könyvében Hargitay jamaikai kábítószerügyét is rekonstruálta. A kissé zavaros történetben Hargitayt végül felmentették, az egyik érintettnek pedig golyót repítettek a fejébe. ","shortLead":"A formálódó magyar gazdasági elitben tűnt fel a rendszerváltás után, a Tőzsdei Kurír című lapot is megszerezte, majd...","id":"20201230_A_magyar_szarmazasu_uzletember_aki_sokszor_volt_jokor_rossz_helyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74d0235b-7f18-4b08-822d-213f5d48ec09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d7816c-88f7-4355-ac7d-2ebf460ff2fa","keywords":null,"link":"/360/20201230_A_magyar_szarmazasu_uzletember_aki_sokszor_volt_jokor_rossz_helyen","timestamp":"2020. december. 30. 10:20","title":"Kokainkaland: A magyar származású üzletember, aki sokszor volt jókor rossz A teljesen önállóan dolgozó töltőegység, mint egy jólnevelt komornyik végzi a dolgát. Volkswagen villanyautós töltőrobotja A helyi labdarúgó-szakszervezet ezzel védené a sportolókat és a stadionok dolgozóit.

hogy Svájcban csak az mehet majd focimeccsre, akit beoltottak Az előzetes figyelmeztetés nélküli házkutatásra az engedélyt kiadó rendőr és a halálos lövést leadó társa nem dolgozhat tovább. Élő adásban volt az al-Dzsazíra riportere, amikor elkezdtek potyogni a téglák a házakról.