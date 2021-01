Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af88006b-d334-4b0e-9496-83e45fb63d48","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A 2019-es pár száz millió után tavaly már 3,7 milliárd forintot osztott ki különböző határon túli projektek támogatására a Kisfaludy szálláshely-fejlesztési programon keresztül a Magyar Turisztikai Ügynökség. A kedvezményezettek között magánszállásadók kisebb felújításai mellett itthonról is ismert milliárdosok gigaprojektjei is feltűnnek.","shortLead":"A 2019-es pár száz millió után tavaly már 3,7 milliárd forintot osztott ki különböző határon túli projektek...","id":"20210120_Kisfaludy_Program_hataron_tuli_tamogatasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af88006b-d334-4b0e-9496-83e45fb63d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae09d97-e330-4799-a679-6ce84b93f731","keywords":null,"link":"/360/20210120_Kisfaludy_Program_hataron_tuli_tamogatasok","timestamp":"2021. január. 20. 13:00","title":"Ismerős vállalkozók tűnnek fel a határon túlra fizetett milliárdos támogatások körül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53eb39ca-eedf-41b1-8810-bbc306c8a6f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Régóta nem volt ekkora növekedés az új elnök beiktatásának napján.","shortLead":"Régóta nem volt ekkora növekedés az új elnök beiktatásának napján.","id":"20210121_A_tozsdeknek_tetszik_hogy_Biden_atvette_a_hatalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53eb39ca-eedf-41b1-8810-bbc306c8a6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68d3a10-1e40-4fe8-9b05-fa48a70cadb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_A_tozsdeknek_tetszik_hogy_Biden_atvette_a_hatalmat","timestamp":"2021. január. 21. 11:59","title":"A tőzsdéknek tetszik, hogy Biden átvette a hatalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd12a9d-3db5-4c51-aa8b-fea6b6cf19d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Előzőleg sokkal komolyabb büntetés nézett ki az ütésért kiállított játékosnak.","shortLead":"Előzőleg sokkal komolyabb büntetés nézett ki az ütésért kiállított játékosnak.","id":"20210119_messi_eltiltas_kiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fd12a9d-3db5-4c51-aa8b-fea6b6cf19d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e7129a-6ea7-4df0-9cf2-54d7acaae8f2","keywords":null,"link":"/sport/20210119_messi_eltiltas_kiallitas","timestamp":"2021. január. 19. 16:09","title":"Messit mindössze két meccsre tiltották el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0206fa1-3ff3-4265-a25b-09ae1aa58776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budai Központi Kerületi bíróság elrendelte a támadó letartóztatását.","shortLead":"A Budai Központi Kerületi bíróság elrendelte a támadó letartóztatását.","id":"20210120_mester_utca_szovaltas_keseles_eletveszelyes_serules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0206fa1-3ff3-4265-a25b-09ae1aa58776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f4a9f8-2aeb-483c-bc6c-911bc9f8c54a","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_mester_utca_szovaltas_keseles_eletveszelyes_serules","timestamp":"2021. január. 20. 13:42","title":"24.hu: Beismerte bűnösségét a Mester utcánál késelő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rovó László úgy véli, \"nyilván számos előnye van\" az egyetem átalakításának, és szerinte ha garanciákat kérnek az intézmény függetlenségére, akkor azokat meg is fogják adni. Hozzátette: nincs semmiféle nyomás, hogy az alapítványi fenntartás mellett döntsenek. ","shortLead":"Rovó László úgy véli, \"nyilván számos előnye van\" az egyetem átalakításának, és szerinte ha garanciákat kérnek...","id":"20210120_A_Szegedi_Tudomanyegyetem_rektora_Nincs_semmilyen_nyomas_meg_az_sem_biztos_hogy_lesz_egyetemi_atalakulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974a84f2-ba07-4d3a-945a-dcd696e7f348","keywords":null,"link":"/elet/20210120_A_Szegedi_Tudomanyegyetem_rektora_Nincs_semmilyen_nyomas_meg_az_sem_biztos_hogy_lesz_egyetemi_atalakulas","timestamp":"2021. január. 20. 10:22","title":"A Szegedi Tudományegyetem rektora: Nincs semmilyen nyomás, még az sem biztos, hogy lesz egyetemi átalakulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666bed93-8343-4604-a003-7255ed12c6f5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két régész az Ibériai-félszigeten az ősi csontokon hasonló elváltozásokat talált, mint például a medvékén. ","shortLead":"Két régész az Ibériai-félszigeten az ősi csontokon hasonló elváltozásokat talált, mint például a medvékén. ","id":"202102_az_osember_teli_alma_mint_amedve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=666bed93-8343-4604-a003-7255ed12c6f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b35086-e547-4323-9311-c3982f931914","keywords":null,"link":"/360/202102_az_osember_teli_alma_mint_amedve","timestamp":"2021. január. 19. 14:00","title":"400 ezer éve az ősemberek is téli álmot aludhattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e41067e-bb8e-4624-94b7-c4a5c137a6c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Országosan 15 ezer új fertőzöttet azonosítottak az utóbbi 24 órában.","shortLead":"Országosan 15 ezer új fertőzöttet azonosítottak az utóbbi 24 órában.","id":"20210119_Ket_hetre_bezarjak_a_vendeglatohelyeket_Valenciaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e41067e-bb8e-4624-94b7-c4a5c137a6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9661b1f8-fdf6-4f09-9718-31e54ed63066","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Ket_hetre_bezarjak_a_vendeglatohelyeket_Valenciaban","timestamp":"2021. január. 19. 21:41","title":"Két hétre bezárják a vendéglátóhelyeket Valenciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A milliárdos befektető a német üzleti körök lapjának számító Handelsblattban tette közzé átformált elképzelését.","shortLead":"A milliárdos befektető a német üzleti körök lapjának számító Handelsblattban tette közzé átformált elképzelését.","id":"20210120_handelsblatt_soros_orokkotveny_modositva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4879633b-547c-4722-ae20-35ee77fe0515","keywords":null,"link":"/360/20210120_handelsblatt_soros_orokkotveny_modositva","timestamp":"2021. január. 20. 07:30","title":"Soros György az EU helyett most a tagállamoknak javasolja az örökkötvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]