Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes népességet kérdezték, a két legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt sem szerepelt túl jól. ","shortLead":"A teljes népességet kérdezték, a két legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt sem szerepelt túl jól. ","id":"20210128_karacsony_dobrev_ellenzeki_jelolt_pulzus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6744a86-aa81-4d4f-80ad-cc7646a324c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_karacsony_dobrev_ellenzeki_jelolt_pulzus","timestamp":"2021. január. 28. 17:10","title":"A fiatalok között Jakab Péter a legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00cd145-43fc-4912-90ff-7a627a32795f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nyugat-európaiak háromszor annyi műanyagot használnak, mint a globális átlag.","shortLead":"A nyugat-európaiak háromszor annyi műanyagot használnak, mint a globális átlag.","id":"20210129_muanyag_europa_kornyezetszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a00cd145-43fc-4912-90ff-7a627a32795f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f278a42-6834-4f14-9e82-9296bd1cb1e3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210129_muanyag_europa_kornyezetszennyezes","timestamp":"2021. január. 29. 10:57","title":"Belefullad a műanyagba Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d855ea1-393d-4f4e-a219-06af563cf496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hotel a katolikus Magyar Kolping Szövetség tulajdonában van, a katolikus rádiók pedig sorra nyerik el a frekvenciákat az NMHH-nál.","shortLead":"A hotel a katolikus Magyar Kolping Szövetség tulajdonában van, a katolikus rádiók pedig sorra nyerik el a frekvenciákat...","id":"20210128_Mediahatosag_Kolping_alsopahoki_luxusszalloda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d855ea1-393d-4f4e-a219-06af563cf496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8434da65-10df-4922-85bb-63ccebbfd5e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_Mediahatosag_Kolping_alsopahoki_luxusszalloda","timestamp":"2021. január. 28. 15:51","title":"Szociális alapon pihenhetnek a médiahatóság dolgozói az ötcsillagos alsópáhoki luxusszállodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szolgáltató szerint autósok százezrei nem váltották még meg az újabbat.","shortLead":"A szolgáltató szerint autósok százezrei nem váltották még meg az újabbat.","id":"20210128_autopalya_matrica_2021_ervenyessegi_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c56b46-5868-4266-a012-d8a172dad918","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_autopalya_matrica_2021_ervenyessegi_ido","timestamp":"2021. január. 28. 15:34","title":"Néhány nap múlva lejárnak a 2020-as autópálya-matricák ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895eee27-2c17-4a99-9f80-ea3063f559ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kijelző köztudottan nincsen jóban az akkumulátoros üzemidővel, abban az értelemben, hogy falja az energiát. A Samsung Display újdonsága egyfajta gyógyírt kínálhat erre a problémára.","shortLead":"A kijelző köztudottan nincsen jóban az akkumulátoros üzemidővel, abban az értelemben, hogy falja az energiát. A Samsung...","id":"20210128_samsung_galaxy_s21_ultra_alacsony_fogyasztasu_oled_kijelzovel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=895eee27-2c17-4a99-9f80-ea3063f559ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8895eeba-7ddf-4fd8-b87b-b79cee904c5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_samsung_galaxy_s21_ultra_alacsony_fogyasztasu_oled_kijelzovel","timestamp":"2021. január. 28. 10:03","title":"Hála az újfajta kijelzőnek, tovább fogja bírni egy feltöltéssel a Galaxy S21 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd65bdb6-a96d-47ce-a516-a44ef161b917","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bandit nevű kisemlős kíváncsiságból, a gazdája tudta nélkül mászott be a mosógépbe, amelyet ezután a benne lévő ruhákkal együtt elindítottak.","shortLead":"A Bandit nevű kisemlős kíváncsiságból, a gazdája tudta nélkül mászott be a mosógépbe, amelyet ezután a benne lévő...","id":"20210129_vadaszgoreny_haziallat_mosogep_mosas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd65bdb6-a96d-47ce-a516-a44ef161b917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fbec3d-b803-47b2-9dd8-67c807e637e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_vadaszgoreny_haziallat_mosogep_mosas","timestamp":"2021. január. 29. 08:33","title":"100 perces mosást élt túl egy háziállatként tartott vadászgörény az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1241732-aecb-4c84-9966-a9d0c752a866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint a nyelven végbemenő változások is utalhatnak rá, hogy a páciens elkapta a koronavírust.","shortLead":"Kutatók szerint a nyelven végbemenő változások is utalhatnak rá, hogy a páciens elkapta a koronavírust.","id":"20210128_koronavirus_fertozes_fertozott_nyelv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1241732-aecb-4c84-9966-a9d0c752a866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a735a2-d53d-475e-822d-f618cc63bf04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_koronavirus_fertozes_fertozott_nyelv","timestamp":"2021. január. 28. 18:03","title":"Új jelenséget fedeztek fel, ez is koronavírus-fertőzésre utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti gázoló és ügyvédje fellebbeztek a döntés ellen.","shortLead":"A Dózsa György úti gázoló és ügyvédje fellebbeztek a döntés ellen.","id":"20210128_Letartoztattak_M_Richardot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88564538-781a-48c9-87b3-258c3761cc43","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_Letartoztattak_M_Richardot","timestamp":"2021. január. 28. 08:51","title":"Letartóztatták M. Richárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]