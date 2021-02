Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az eddigi becslések szerint évente 300 ezer bálna és delfin pusztulhat el a halászat miatt, a szakemberek azonban kétségbe vonták ezeket a számokat. 2021. február. 09. 21:03 Sokkal veszélyesebbek a bálnákra a halászhálók, mint azt eddig gondolták A palmürai ásatást évtizedekig vezető Háled al-Aszaádot 2015-ben végezték ki az Iszlám Állam terroristái, mert nem árulta el, hová rejtették el előlük a régészeti leleteket. 2021. február. 08. 14:45 Megtalálhatták az archeológus testét, aki az élete árán is védte Palmürát Fiatalok értesítették a madármentőket, nyomozás indult az ügyben. 2021. február. 09. 11:44 Mérgezés miatt pusztulnak tömegesen a varjak Miskolcon Olyan tempóban fut, hogy a titkosszolgálat ügynökei is nehezen tartják vele a lépést. 2021. február. 10. 09:10 Kamala Harris edzés közben is nagyon alelnöki Eugénia hercegnő egy kisfiúnak adott életet. 2021. február. 09. 18:21 Megszületett Erzsébet királynő kilencedik dédunokája Andrée nővér a beszámolók szerint egyáltalán nem félt a fertőzéstől, csütörtökön lesz 117 éves. 2021. február. 08. 18:54 Egy 116 éves nővér győzte le a koronavírust 2020 után 2021 sem a változatlanság éve lesz. A koronavírus-járvány nyomán kialakult gazdasági válság veszélybe sodorta a legendás Eurostar vasúthálózatot. Mindeközben Poirot késői utódai, a belga magánnyomozók helyzete is átalakulóban. A koronavírus-járvány nyomán kialakult gazdasági válság veszélybe sodorta... 2021. február. 09. 11:00 Szeretettel Brüsszelből: Utazhatna-e Poirot holnap is az Eurostaron? Az Árpád-ház Program keretében végzett kutatásokra támaszkodva megújították Engel Pál Magyarország középkori településtörténetéről – húsz évvel ezelőtt, CD-n – kiadott adatbázisát, amely így bárki számára böngészhetővé vált az interneten. 2021. február. 10. 10:03 Felkerült az internetre a középkori Magyarország digitális atlasza