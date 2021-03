Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"742dde28-078e-4003-8629-3359c104d609","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2020 végére a koronavírus lett a műszaki és tartós cikkek iparának mozgatórugója.","shortLead":"2020 végére a koronavírus lett a műszaki és tartós cikkek iparának mozgatórugója.","id":"20210305_gfk_muszaki_cikkek_globalis_piaca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=742dde28-078e-4003-8629-3359c104d609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c989f7e-d725-4289-8ff1-19305231492d","keywords":null,"link":"/kkv/20210305_gfk_muszaki_cikkek_globalis_piaca","timestamp":"2021. március. 05. 13:34","title":"Hullámvasút volt 2020 a műszaki cikkek piacának, de remekül zárult az év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Naprendszer kémiai összetételének megértéséhez a periódusos rendszer legnehezebb elemeinek keletkezését vizsgálta meteoritokban mért adatok felhasználásával egy magyar vezetésű nemzetközi kutatócsoport, amely legújabb eredményeiről a Science című tudományos lapban számolt be.","shortLead":"A Naprendszer kémiai összetételének megértéséhez a periódusos rendszer legnehezebb elemeinek keletkezését vizsgálta...","id":"20210306_csfk_univerzum_legnehezebb_elemeinek_keletkezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fea6d4-d394-4ae9-92ac-19be56fcf1e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_csfk_univerzum_legnehezebb_elemeinek_keletkezese","timestamp":"2021. március. 06. 10:03","title":"Hogyan jöttek létre az univerzum legnehezebb anyagai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e36820-32b6-4010-8875-a941c0420404","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Heten vannak ugyan, de az egyik ritkaságot nem sikerült eladni. ","shortLead":"Heten vannak ugyan, de az egyik ritkaságot nem sikerült eladni. ","id":"20210305_12_milliard_forint_volt_csomagban_ez_a_hat_Porsche","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e36820-32b6-4010-8875-a941c0420404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b520d0c-7949-452e-bc08-c3555690282e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_12_milliard_forint_volt_csomagban_ez_a_hat_Porsche","timestamp":"2021. március. 05. 11:44","title":"1,2 milliárd forint volt csomagban hat Porsche erről a képről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4e5ae4-9401-4b0b-a9d1-537d8db68ffc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ez óriási pazarlás, és egyben hatalmas gazdasági és környezetvédelmi probléma – állapítja meg egy ENSZ-jelentés, melyet a párizsi Les Échos ismertet.","shortLead":"Ez óriási pazarlás, és egyben hatalmas gazdasági és környezetvédelmi probléma – állapítja meg egy ENSZ-jelentés, melyet...","id":"20210305_Egy_friss_kutatas_szerint_az_elelmiszerek_20_szazaleka_vegzi_a_kukaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c4e5ae4-9401-4b0b-a9d1-537d8db68ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9a9273-ad46-4b2e-bcc0-165d6ba9f7e2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210305_Egy_friss_kutatas_szerint_az_elelmiszerek_20_szazaleka_vegzi_a_kukaban","timestamp":"2021. március. 05. 14:07","title":"Egy friss kutatás szerint az élelmiszerek 20 százaléka végzi a kukában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális eszközök használata megváltoztatja azt, ahogyan a világot látjuk, ez a hatás gyerekeknél pedig különösen markáns lehet.","shortLead":"A digitális eszközök használata megváltoztatja azt, ahogyan a világot látjuk, ez a hatás gyerekeknél pedig különösen...","id":"20210304_elte_kutatas_gyerekek_mobilozas_mobiltelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448a0101-892a-4adb-aee3-f2e75590a281","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_elte_kutatas_gyerekek_mobilozas_mobiltelefon","timestamp":"2021. március. 04. 17:43","title":"Az ELTE kutatói szokatlan jelenséget tapasztaltak a mobilozó gyerekeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljesen elfogyott az eMAG saját maszkkészlete, miután az Index csütörtökön reggel arról írt, hogy a kormány kötelezővé teheti az FFP2-es maszkok használatát. Egyelőre a hivatalos kormányzati tájékoztatásban csak kötelező maszkhordásról volt szó, arról, hogy FFP2-est kellene használni, nem.","shortLead":"Teljesen elfogyott az eMAG saját maszkkészlete, miután az Index csütörtökön reggel arról írt, hogy a kormány kötelezővé...","id":"20210304_FFP2_maszk_eMAG","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b25359-dec7-4af9-9cf7-b8f796e8362d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_FFP2_maszk_eMAG","timestamp":"2021. március. 04. 12:58","title":"Egy óra alatt annyi FFP2-maszkot vásároltak az eMAG-nál, mint előtte egy hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cc2edb-a49f-4cea-9c17-10612b32e1c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós portál szerint a március 8-án életbe lépő korlátozások az autójavító cégekre nem vonatkoznak.","shortLead":"Az autós portál szerint a március 8-án életbe lépő korlátozások az autójavító cégekre nem vonatkoznak.","id":"20210305_Vezesshu_Az_autoszervizek_nyitva_lesznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2cc2edb-a49f-4cea-9c17-10612b32e1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf31d64-746d-462f-b8fe-a56526653fbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_Vezesshu_Az_autoszervizek_nyitva_lesznek","timestamp":"2021. március. 05. 14:49","title":"Vezess.hu: Az autószervizek nyitva maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A darabszámot nézve is komoly eltérés mutatkozik az előző, a járvány előtti időszakhoz képest.","shortLead":"A darabszámot nézve is komoly eltérés mutatkozik az előző, a járvány előtti időszakhoz képest.","id":"20210305_kulfoldrol_behozott_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b43913-6f11-45f3-8034-2f1e79d37419","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_kulfoldrol_behozott_auto","timestamp":"2021. március. 05. 15:23","title":"Változás történt, másfajta kocsikat hoznak most be külföldről a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]