[{"available":true,"c_guid":"0785b347-597f-4b35-b296-038edbf466b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Elhízástudományi Világszövetség szerint azokban az országokban magas a koronavírus miatti halálozás aránya, ahol sok az elhízott ember.","shortLead":"Az Elhízástudományi Világszövetség szerint azokban az országokban magas a koronavírus miatti halálozás aránya, ahol sok...","id":"20210304_Koronavirus_halalozas_tulsuly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0785b347-597f-4b35-b296-038edbf466b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9982383c-5ecb-4eb3-9946-6f4ebfd060a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_Koronavirus_halalozas_tulsuly","timestamp":"2021. március. 04. 19:38","title":"A túlsúlyosaknak elsőbbséget kellene adni a védőoltáskor egy jelentés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe96677-8281-4f52-86bc-e6b92fbf29c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Azt javasolja a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa a gyülekezeteknek, hogy virágvasárnapig ne tartsanak nyilvános istentiszteleteket. A katolikus templomok nyitva maradnak, de Budapesten nem lesznek misék. ","shortLead":"Azt javasolja a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa a gyülekezeteknek, hogy virágvasárnapig ne tartsanak...","id":"20210305_evangelikus_templomok_istentisztelet_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fe96677-8281-4f52-86bc-e6b92fbf29c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266a9367-9c23-40eb-bf4a-e0cfb76351f3","keywords":null,"link":"/elet/20210305_evangelikus_templomok_istentisztelet_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 15:54","title":"A református és az evangélikus templomokban nem lesznek istentiszteletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András is hangsúlyozta, hogy érdemes lett volna az orvosokat is megkérdezni az új egészségügyi törvényről. A polgármester az iparűzési adó megfelezése miatt sem boldog.","shortLead":"Dézsi Csaba András is hangsúlyozta, hogy érdemes lett volna az orvosokat is megkérdezni az új egészségügyi törvényről...","id":"20210305_Dezsi_Csaba_Andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce57fa4-034e-4952-9a8c-1d29588d0145","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Dezsi_Csaba_Andras","timestamp":"2021. március. 05. 13:29","title":"A győri polgármester \"égbekiáltó baromságnak\" nevezte az országos kórház-főigazgató kijelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erzsébet királynő férje néhány napig még kórházban marad.



","shortLead":"Erzsébet királynő férje néhány napig még kórházban marad.



","id":"20210304_Sikeres_beavatkozast_hajtottak_vegre_Fulop_herceg_sziven","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9728b46-c380-407c-9d78-f176e53a9f9b","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Sikeres_beavatkozast_hajtottak_vegre_Fulop_herceg_sziven","timestamp":"2021. március. 04. 11:17","title":"Sikeres szívműtétet hajtottak végre Fülöp hercegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha csak rövid ideig tart a károsanyag-kibocsátás nagy mértékű csökkenése, akkor szinte kimutathatatlan a hatása.","shortLead":"Ha csak rövid ideig tart a károsanyag-kibocsátás nagy mértékű csökkenése, akkor szinte kimutathatatlan a hatása.","id":"20210305_jarvany_klimavaltozas_szen_dioxid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c7a37b-a637-43dc-b86a-f1ead1e1b342","keywords":null,"link":"/zhvg/20210305_jarvany_klimavaltozas_szen_dioxid","timestamp":"2021. március. 05. 21:03","title":"Nincs hatása hosszú távon a járványnak a klímaváltozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50b4646-9731-4c05-b9f9-cd2fde570373","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1793-tól a megválasztott amerikai elnökök majd másfél évszázadon át a választási évet követő év március hónapjának 4. napján tették le hivatali esküjüket, és mondták el beiktatási beszédüket.\r

\r

","shortLead":"1793-tól a megválasztott amerikai elnökök majd másfél évszázadon át a választási évet követő év március hónapjának 4...","id":"20210304_Ha_Roosevelt_el_nem_torli_a_hagyomanyt_ma_iktatnak_be_Bident","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e50b4646-9731-4c05-b9f9-cd2fde570373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e001879-4190-4504-89d9-0ef51d8e3939","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Ha_Roosevelt_el_nem_torli_a_hagyomanyt_ma_iktatnak_be_Bident","timestamp":"2021. március. 04. 16:39","title":"Ha Roosevelt el nem törli a hagyományt, ma iktatnák be Joe Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81320093-891b-43b4-a0f1-67b40ae9508b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redminél kissé máshogy értelmezik az olcsó androidos telefon kifejezést.","shortLead":"A Redminél kissé máshogy értelmezik az olcsó androidos telefon kifejezést.","id":"20210304_120_hz_kijelzo_redmi_note_10_pro_olcso_androidos_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81320093-891b-43b4-a0f1-67b40ae9508b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70253a9a-1c6f-4740-aa56-af7b357cf75d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_120_hz_kijelzo_redmi_note_10_pro_olcso_androidos_telefon","timestamp":"2021. március. 04. 19:12","title":"120 Hz-es kijelző és 108 megapixeles kamera van a Redmi 85 ezres telefonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e26a849-c463-496f-8158-4df19e3139df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megbízhatóság az egyik legfontosabb szempont autóvásárlásnál, akik sokat járnak kocsival, azok számára pedig különösen fontos.","shortLead":"A megbízhatóság az egyik legfontosabb szempont autóvásárlásnál, akik sokat járnak kocsival, azok számára pedig...","id":"20210304_Egy_felmeres_szerint_ezek_az_autok_erik_meg_leginkabb_a_300_ezer_kilometeres_futasteljesitmenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e26a849-c463-496f-8158-4df19e3139df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746806a8-de74-4e84-9c53-db407d92d78c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_Egy_felmeres_szerint_ezek_az_autok_erik_meg_leginkabb_a_300_ezer_kilometeres_futasteljesitmenyt","timestamp":"2021. március. 04. 13:45","title":"Egy felmérés szerint Amerikában főleg ezek az autók érik el a 300 ezer kilométeres futásteljesítményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]