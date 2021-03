Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pénteken megint drágult a benzin és a gázolaj ára is.","shortLead":"Pénteken megint drágult a benzin és a gázolaj ára is.","id":"20210312_Az_autopalyak_menten_mar_500_forint_kornyeken_vannak_az_uzemanyagarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24150207-ea41-426d-8fae-59ec15f4971c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_Az_autopalyak_menten_mar_500_forint_kornyeken_vannak_az_uzemanyagarak","timestamp":"2021. március. 12. 15:23","title":"Az autópályák mentén már 500 forint körüli áron adják az üzemanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94a5bd7-f5ce-43c0-a2e1-3cdd16ac517e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Parler legutóbb februárban próbálta meggyőzni az Apple-t, hogy vegye vissza őket az App Store-ba, de a cupertinói cég elutasította a közösségi oldal kérését.","shortLead":"A Parler legutóbb februárban próbálta meggyőzni az Apple-t, hogy vegye vissza őket az App Store-ba, de a cupertinói cég...","id":"20210311_apple_app_store_parler_gyuloletkeltes_alhirek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d94a5bd7-f5ce-43c0-a2e1-3cdd16ac517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e23066f-07e0-454c-aa26-a8c0ec6a246c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_apple_app_store_parler_gyuloletkeltes_alhirek","timestamp":"2021. március. 11. 16:03","title":"Újabb gyomrost vitt be az Apple a trumpisták kedvenc alkalmazásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9c16e2-e59d-4673-bfab-b2a48af8c284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök megduplázta az eddigi legmagasabb büntetési tételt.","shortLead":"A házelnök megduplázta az eddigi legmagasabb büntetési tételt.","id":"20210312_tordai_bence_kover_laszlo_buntetes_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba9c16e2-e59d-4673-bfab-b2a48af8c284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c7a54b-3244-4aea-b6a2-7319cccff2a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_tordai_bence_kover_laszlo_buntetes_parlament","timestamp":"2021. március. 12. 11:16","title":"Rekordnagy, 8,2 milliós büntetést kapott Tordai Bence Kövér Lászlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d92970d-0378-40ea-b9a9-ae00cc2148e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche Macanban ott ült a játékos felesége és kisfia is. ","shortLead":"A Porsche Macanban ott ült a játékos felesége és kisfia is. ","id":"20210312_Egy_orosz_profi_jeghokis_Porscheja_zuhant_le_kis_hijan_egy_parkolohaz_harmadik_emelterol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d92970d-0378-40ea-b9a9-ae00cc2148e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fdfe2c-7f63-4158-9298-01db9db18228","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_Egy_orosz_profi_jeghokis_Porscheja_zuhant_le_kis_hijan_egy_parkolohaz_harmadik_emelterol","timestamp":"2021. március. 12. 12:50","title":"Kis híján lezuhant egy orosz jéghokis Porschéja egy parkolóház harmadik emeletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7e1a53a-6df1-4d67-99ae-d586e06e66c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A GDP 13 százalékát hívhatja le uniós támogatásként a következő hét évben Horvátország.","shortLead":"A GDP 13 százalékát hívhatja le uniós támogatásként a következő hét évben Horvátország.","id":"20210312_Horvatorszag_unios_koltsegvetes_kedvezmenyezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7e1a53a-6df1-4d67-99ae-d586e06e66c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872681a1-ff4b-4c8a-a697-28506326238f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210312_Horvatorszag_unios_koltsegvetes_kedvezmenyezett","timestamp":"2021. március. 12. 13:42","title":"Egyre inkább úgy tűnik, két év múlva már euróval fizethetünk a horvát tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7e589d-0f63-42d1-99c8-37c03771f1be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bugnyár Zoltán ellen védett objektum ellen elkövetett bűncselekmény miatt nyomoztak.","shortLead":"Bugnyár Zoltán ellen védett objektum ellen elkövetett bűncselekmény miatt nyomoztak.","id":"20210311_hirtv_bugnyar_zoltan_svedorszag_vademeles_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd7e589d-0f63-42d1-99c8-37c03771f1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43682519-d170-4bb9-ab95-e5c226b0848f","keywords":null,"link":"/vilag/20210311_hirtv_bugnyar_zoltan_svedorszag_vademeles_nelkul","timestamp":"2021. március. 11. 19:04","title":"Vádemelés nélkül megúszta a Hír TV-s tudósító, aki tilosban forgatott Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c472db2c-317a-4dbd-8b59-4a83c6dd62ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány idején talált rá az új hobbijára.","shortLead":"A járvány idején talált rá az új hobbijára.","id":"20210311_Michelle_Obama_kotni_kezdett_es_a_visszavonulast_fontolgatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c472db2c-317a-4dbd-8b59-4a83c6dd62ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cc6ac4-1178-4fd8-b27c-963df55a5b7b","keywords":null,"link":"/elet/20210311_Michelle_Obama_kotni_kezdett_es_a_visszavonulast_fontolgatja","timestamp":"2021. március. 11. 09:21","title":"Michelle Obama kötni kezdett, és a visszavonulást fontolgatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee485b2c-9b20-4a32-8c56-e407ac041c60","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy fékhiba okozhatta a balesetet, amelyben a sofőr is életét vesztette.","shortLead":"Egy fékhiba okozhatta a balesetet, amelyben a sofőr is életét vesztette.","id":"20210311_Szakadek_busz_Java_Indonezia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee485b2c-9b20-4a32-8c56-e407ac041c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a201bed8-976d-42fc-9209-740fa4994cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20210311_Szakadek_busz_Java_Indonezia","timestamp":"2021. március. 11. 07:47","title":"Szakadékba zuhant egy iskolásokat szállító busz Indonéziában, 27-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]