[{"available":true,"c_guid":"68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki: 29, 34, 69, 86, 89. Öttalálatos szelvény nem akadt, a következő hétre átvitt nyereményösszeg (öt találatos esetében ) 2 865 millió forint.\r

.","shortLead":"A szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki: 29, 34, 69, 86, 89. Öttalálatos szelvény nem akadt, a következő...","id":"20210327_Itt_vannak_az_otos_lotto_szamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22689c48-015e-4323-947c-7247ddcfebbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Itt_vannak_az_otos_lotto_szamai","timestamp":"2021. március. 27. 19:38","title":"Itt vannak az ötös lottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha csak az első oltások számát nézzük, megelőztük Máltát. ","shortLead":"Ha csak az első oltások számát nézzük, megelőztük Máltát. ","id":"20210328_Magyarorszag_unios_oltasi_ranglista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9065f524-8c15-458b-b594-601194b28165","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Magyarorszag_unios_oltasi_ranglista","timestamp":"2021. március. 28. 21:42","title":"Magyarország vezeti az uniós oltási ranglistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014f4923-64ba-40d2-aa7e-c43a5ece187c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeleg az elektronikus ellenőrzés kora, amikor már nem kell magunknál tartani ezt a két dokumentumot.","shortLead":"Közeleg az elektronikus ellenőrzés kora, amikor már nem kell magunknál tartani ezt a két dokumentumot.","id":"20210328_Nemsokara_a_forgalmit_mar_buntetlenul_otthon_felejthetjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=014f4923-64ba-40d2-aa7e-c43a5ece187c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33338c44-a44b-42cd-b485-0c18a70babf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Nemsokara_a_forgalmit_mar_buntetlenul_otthon_felejthetjuk","timestamp":"2021. március. 28. 19:56","title":"Hamarosan már nem kéri a rendőr a forgalmit és a jogosítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok között van Sonora gazdasági fejlesztési minisztere is.","shortLead":"Az áldozatok között van Sonora gazdasági fejlesztési minisztere is.","id":"20210328_Lezuhant_kisrepulogep_Mexiko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9b76dd-5616-46e3-b61b-357a581df553","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Lezuhant_kisrepulogep_Mexiko","timestamp":"2021. március. 28. 18:20","title":"Lezuhant egy kisrepülőgép Mexikóban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001b99a4-b006-4ac7-9351-d15c66e768da","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az élről Max Verstappen rajtol majd. ","shortLead":"Az élről Max Verstappen rajtol majd. ","id":"20210328_Forma1_Vettel_rajtbuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=001b99a4-b006-4ac7-9351-d15c66e768da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1848dc4-c3cd-4583-89f0-8057f8779744","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Forma1_Vettel_rajtbuntetes","timestamp":"2021. március. 28. 15:45","title":"Forma-1: Rajtbüntetést kapott Vettel, a mezőny végéről indulhat a futamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b19d22c-7bd6-4cee-ada1-60c270000ce6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltási stratégiáért felelős EU-biztos elmondta, mi szerepel majd az oltási igazoláson, \"zöld útlevélen\", és azt is, hogy azt nem lesz kötelező kiváltani. Szerinte EU-n belüli oltásokkal nyárra meglesz a kollektív immunitás.","shortLead":"Az oltási stratégiáért felelős EU-biztos elmondta, mi szerepel majd az oltási igazoláson, \"zöld útlevélen\", és azt is...","id":"20210328_EUbiztos_Nem_lesz_kotelezo_az_unios_oltasi_utlevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b19d22c-7bd6-4cee-ada1-60c270000ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37877bf0-6665-4d31-a60f-5debfcd05532","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_EUbiztos_Nem_lesz_kotelezo_az_unios_oltasi_utlevel","timestamp":"2021. március. 28. 17:36","title":"EU-biztos: Nem lesz kötelező az uniós oltási útlevél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltási kampány hatására Nagy-Britanniában folyamatosan és jelentős ütemben javulnak a járványügyi adatok. A brit kormány ugyanakkor továbbra is azt kéri, hogy a lakosság még ne induljon hosszabb utazásokra az országon belül.","shortLead":"Az oltási kampány hatására Nagy-Britanniában folyamatosan és jelentős ütemben javulnak a járványügyi adatok. A brit...","id":"20210329_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_anglia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43abfad7-de7b-4911-be26-43f02c19b002","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_anglia","timestamp":"2021. március. 29. 05:21","title":"Feloldották a kijárási korlátozásokat Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e0a390-1e60-4f36-a676-166ef3380c64","c_author":"BI","category":"elet","description":"Máris legalább félezer nyári tábort meghirdettek, pedig még nem is biztos, hogy a koronavírus-járvány lehetővé teszi a gyerekek fogadását. A szülőket arra biztatják, hogy jelentkezzenek, mert ha mégsem indulnak el a táborok, visszafizetik nekik az előleget. Lehet találni 300 ezerért nyelvi, 50 ezerért katonai tábort, de 20 ezerért elérhető számos napközis tábor is.\r

\r

","shortLead":"Máris legalább félezer nyári tábort meghirdettek, pedig még nem is biztos, hogy a koronavírus-járvány lehetővé teszi...","id":"20210327_A_taboroztatok_nagyon_keszulnek_a_nyarra_kerdes_a_COVID_mit_akar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4e0a390-1e60-4f36-a676-166ef3380c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4dfb0c-407a-4752-9f7c-06ef91f344d6","keywords":null,"link":"/elet/20210327_A_taboroztatok_nagyon_keszulnek_a_nyarra_kerdes_a_COVID_mit_akar","timestamp":"2021. március. 27. 14:10","title":"A táboroztatók nagyon készülnek a nyárra, kérdés, a koronavírus mit akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]