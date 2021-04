Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33cebb9d-e0c2-4952-b544-185d79e9973f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz kilométeres kitörési oszlop szállt fel a vulkánból, a lakosságot hajókkal menekítik a közeli szigetekre.","shortLead":"Tíz kilométeres kitörési oszlop szállt fel a vulkánból, a lakosságot hajókkal menekítik a közeli szigetekre.","id":"20210409_kitores_la_soufriere_vulkan_saint_vincent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33cebb9d-e0c2-4952-b544-185d79e9973f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d630f03-8eba-4b1e-88a3-1a0b1ad530a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_kitores_la_soufriere_vulkan_saint_vincent","timestamp":"2021. április. 09. 18:12","title":"Kitört a La Soufriére vulkán, evakuálják Saint Vincent lakosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467e8488-945c-4636-b180-145c5c4ed822","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előfordult már náluk is, hogy el kellett dönteni, két beteg közül melyiket kapcsolják gépre. Ő márciusban 380 órát dolgozott, de a kórházukban már nincs teltház a Covid-osztályon - mondta egy podcastben.","shortLead":"Előfordult már náluk is, hogy el kellett dönteni, két beteg közül melyiket kapcsolják gépre. Ő márciusban 380 órát...","id":"20210410_koronavirus_zacher_gabor_bergamodilemma_covid_hatvani_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=467e8488-945c-4636-b180-145c5c4ed822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ba9682-0a94-4cbe-8d60-55a253749511","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_koronavirus_zacher_gabor_bergamodilemma_covid_hatvani_korhaz","timestamp":"2021. április. 10. 13:50","title":"Zacher Gábor szerint is előfordul, hogy választani kell, kit tegyenek lélegeztetőgépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Bécsi Egyetem kutatói szerint a spenót és a saláta is jót tehet bélbaktériumok fejlődésének.","shortLead":"A Bécsi Egyetem kutatói szerint a spenót és a saláta is jót tehet bélbaktériumok fejlődésének.","id":"20210409_zoldseg_belbakterium_kutatas_egeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34de08d7-70c7-4471-a1dc-428d5e3a4797","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_zoldseg_belbakterium_kutatas_egeszseg","timestamp":"2021. április. 09. 18:33","title":"Szokott zöld színű zöldséget enni? Lehet, hogy kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91364e5d-2ba6-4bfc-a08b-a31b2435803e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Profil munkatársai nagyjából már túl vannak az első megrázkódtatáson, miután az MTVA durva támadást intézett az egyik kollégájuk ellen, így időnként felolvassák egymásnak a nagy vihart kavaró kérdéseket, mert az ilyen botrányokban mindig van valami komikus. De azért a dolog sokkal súlyosabb. Így foglalja össze a helyzetet az osztrák hetilap kommentárja.","shortLead":"A Profil munkatársai nagyjából már túl vannak az első megrázkódtatáson, miután az MTVA durva támadást intézett az egyik...","id":"20210411_Profil_kommentar_MTVA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91364e5d-2ba6-4bfc-a08b-a31b2435803e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de17a73e-ba43-445d-a933-4e4b34a015cb","keywords":null,"link":"/360/20210411_Profil_kommentar_MTVA","timestamp":"2021. április. 11. 09:15","title":"Profil: Orbán mindig külső ellenséget keres – ezért támadja a külföldi újságírókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20210410_A_Jobaratok_reunion_forgatasarol_posztolt_egy_fotot_Matthew_Perry","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92702108-0033-4578-9b61-deafc308e259","keywords":null,"link":"/elet/20210410_A_Jobaratok_reunion_forgatasarol_posztolt_egy_fotot_Matthew_Perry","timestamp":"2021. április. 10. 18:00","title":"A Jóbarátok reunion forgatásáról posztolt egy fotót Matthew Perry","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7425d2-562b-4f3a-a470-28be09c011e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis olasz autó hajtásában semmi közös nincs a donorját jelentő eredeti összkerékhajtású Pandával. ","shortLead":"A kis olasz autó hajtásában semmi közös nincs a donorját jelentő eredeti összkerékhajtású Pandával. ","id":"20210409_Limitalt_kiadasu_es_elektromos_ez_retro_Fiat_Panda_4x4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f7425d2-562b-4f3a-a470-28be09c011e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d847ea54-6ca7-464a-983b-d1167829bb44","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_Limitalt_kiadasu_es_elektromos_ez_retro_Fiat_Panda_4x4","timestamp":"2021. április. 09. 17:06","title":"Limitált kiadású és elektromos ez a retró Fiat Panda 4x4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529b570a-1f3a-49d4-a945-5ce89003cf6f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hetvenöt éves korábbi tornász olimpikon és pontozóbíró koronavírusban vesztette életét.\r

","shortLead":"A hetvenöt éves korábbi tornász olimpikon és pontozóbíró koronavírusban vesztette életét.\r

","id":"20210410_Elhunyt_a_tevetornabol_jol_ismert_Berczi_Istvan_tornasz_olimpikon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=529b570a-1f3a-49d4-a945-5ce89003cf6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaab311c-f3c7-4f10-8745-22bf2b10b80c","keywords":null,"link":"/sport/20210410_Elhunyt_a_tevetornabol_jol_ismert_Berczi_Istvan_tornasz_olimpikon","timestamp":"2021. április. 10. 14:48","title":"Elhunyt a tévétornából jól ismert Bérczi István tornász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a34f19e-b189-4fad-b62b-b656f67067b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rendőr és egy polgárőr vezette ki a lángok közül az épületben ragadt dolgozókat.","shortLead":"Egy rendőr és egy polgárőr vezette ki a lángok közül az épületben ragadt dolgozókat.","id":"20210409_spar_tuz_szentendre_rendor_polgaror","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a34f19e-b189-4fad-b62b-b656f67067b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017c6fd3-0449-470d-a7d1-e771b7f082f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_spar_tuz_szentendre_rendor_polgaror","timestamp":"2021. április. 09. 19:53","title":"Perceken múlhatott két nő élete a leégett szentendrei Sparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]