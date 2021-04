Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint a vakcinák hatékonyságával foglalkozó táblázat, amit a kormány nyilvánosságra hozott, félrevezető és alkalmas arra, hogy elbizonytalanítsák az embereket és aláássák a nyugati vakcinákkal szembeni bizalmat.","shortLead":"A képviselő szerint a vakcinák hatékonyságával foglalkozó táblázat, amit a kormány nyilvánosságra hozott, félrevezető...","id":"20210426_feljelentes_kormany_remhirterjesztes_szel_bernadett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971f7d53-6e01-4570-98f0-b3eac289e886","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_feljelentes_kormany_remhirterjesztes_szel_bernadett","timestamp":"2021. április. 26. 12:19","title":"Feljelenti a kormányt rémhírterjesztés miatt Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vendéglátóhelyek május 19-ig még biztosan zárva tartanak, és fodrászhoz is csak negatív gyorsteszttel lehet menni.","shortLead":"A vendéglátóhelyek május 19-ig még biztosan zárva tartanak, és fodrászhoz is csak negatív gyorsteszttel lehet menni.","id":"20210427_becs_koronavirus_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40cb255-f248-4ca5-a681-dfc2825c456b","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_becs_koronavirus_nyitas","timestamp":"2021. április. 27. 16:14","title":"Nyithatnak az üzletek Bécsben, feloldják a teljes zárlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a009e385-0c01-453d-b8ce-59a399127fda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A II. kerületi önkormányzat kérdezte meg az ott élőket, hogy kikről neveznének el közterületeket. Mostanra véglegesítették a listát.","shortLead":"A II. kerületi önkormányzat kérdezte meg az ott élőket, hogy kikről neveznének el közterületeket. Mostanra...","id":"20210427_utcak_kozterulet_ii_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a009e385-0c01-453d-b8ce-59a399127fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9f653b-20ae-4be5-ac1c-8bf358f9a1c3","keywords":null,"link":"/elet/20210427_utcak_kozterulet_ii_kerulet","timestamp":"2021. április. 27. 14:01","title":"Utcát, teret neveznek el Szabó Magdáról, Psota Irénről, Komlós Juciról és Solt Ottiliáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az autópálya teljes szélességében áll a forgalom, a rendőri intézkedés folyamatban van.\r

\r

","shortLead":"Az autópálya teljes szélességében áll a forgalom, a rendőri intézkedés folyamatban van.\r

\r

","id":"20210427_Nagy_a_torlodas_az_M1es_autopalyan_baleset_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f7ea8d-1fae-4d65-9008-434188714e46","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_Nagy_a_torlodas_az_M1es_autopalyan_baleset_miatt","timestamp":"2021. április. 27. 07:10","title":"Baleset miatt teljes útlezárás az M1-es autópályán Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d58e471-78a2-4337-978e-8f62a9690f27","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz elnök ugyan valamelyest engedett a hüvelykszorítón az ellenzék vezetőjének esetében, látván a tömegtüntetéseket és a nemzetközi felháborodást, de ettől még szét akarja verni a Navalnij által életre hívott mozgalmat, miután ekkora ellenállásba még nem ütközött uralma két évtizede alatt. Ezért most a tömeges elnyomással próbálkozik.","shortLead":"Az orosz elnök ugyan valamelyest engedett a hüvelykszorítón az ellenzék vezetőjének esetében, látván...","id":"20210428_Washington_Post_Putyin_bekemenyit_mivel_nem_tudja_megallitani_Navalnijt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d58e471-78a2-4337-978e-8f62a9690f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35aa66fb-5d98-4235-9da2-ffdb1c66baa3","keywords":null,"link":"/360/20210428_Washington_Post_Putyin_bekemenyit_mivel_nem_tudja_megallitani_Navalnijt","timestamp":"2021. április. 28. 08:02","title":"Washington Post: Putyin bekeményít, mivel nem tudja megállítani Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új formátum kipróbálását az összes csapat támogatta.","shortLead":"Az új formátum kipróbálását az összes csapat támogatta.","id":"20210426_f1_sprintfutam_idomero_edzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4123e2-c159-408a-9146-26ef8a9b74a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_f1_sprintfutam_idomero_edzes","timestamp":"2021. április. 26. 21:22","title":"Már az idén kipróbálják a sprintfutamokat az F1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b914d646-9069-4811-84a9-7c866a9320be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Google keresője elérhetetlenné vált Argentínában, a dizájnerként dolgozó Nicolas Kurona úgy döntött, megpróbálja megvenni a cég országra vonatkozó webcímét.","shortLead":"Miután a Google keresője elérhetetlenné vált Argentínában, a dizájnerként dolgozó Nicolas Kurona úgy döntött...","id":"20210427_google_argentina_domainnev_vasarlas_nicolas_kurona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b914d646-9069-4811-84a9-7c866a9320be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a969575-ac33-45f8-9546-ca3b1017bb21","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_google_argentina_domainnev_vasarlas_nicolas_kurona","timestamp":"2021. április. 27. 13:03","title":"871 forintnyi pesóért vette meg egy férfi a Google argentin domainnevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16534fb4-646f-4fa2-82d3-4a39ee6442e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss kutatás szerint a csernobili szülők szervezetét ért sugárzás nem terjedt át a később fogant gyermekekre.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a csernobili szülők szervezetét ért sugárzás nem terjedt át a később fogant gyermekekre.","id":"20210426_csernobil_atomeromu_sugarzas_sugarfertozott_egeszsegkarosodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16534fb4-646f-4fa2-82d3-4a39ee6442e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38452b57-5962-46d1-8645-784154869d5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_csernobil_atomeromu_sugarzas_sugarfertozott_egeszsegkarosodas","timestamp":"2021. április. 26. 13:07","title":"A csernobili sugárfertőzöttek gyermekei nem szenvedtek egészségkárosodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]