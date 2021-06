Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6918c3f5-7c97-407d-9a91-12aaa43cc6e0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Ismét dübörög a kormány otthonteremtési programjával is doppingolt építőipar. Az alapanyagok nem várt mértékű drágulása miatt azonban a szakma képviselői már a vészharangot kongatják.","shortLead":"Ismét dübörög a kormány otthonteremtési programjával is doppingolt építőipar. Az alapanyagok nem várt mértékű drágulása...","id":"202121__epitoipar__szaguldo_arak__lanctartozasok__veszelyes_felporgetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6918c3f5-7c97-407d-9a91-12aaa43cc6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f0c648-b4dc-4397-8cf6-6beb70d98a8b","keywords":null,"link":"/360/202121__epitoipar__szaguldo_arak__lanctartozasok__veszelyes_felporgetes","timestamp":"2021. május. 31. 15:00","title":"Világpiaci folyamatok vághatnak alá a hazai építőipar feltámasztásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f6736a-8e18-4e38-8659-5a1aeb51b75e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A felmelegedés tönkretenné a kávéültetvényeket, de megvan a megoldás: egy elfeledett fajta felélesztése. Ehhez képest szinte csekélység a kávékapszulák hatása a klímára.","shortLead":"A felmelegedés tönkretenné a kávéültetvényeket, de megvan a megoldás: egy elfeledett fajta felélesztése. Ehhez képest...","id":"202121__kave_es_felmelegedes__klimasemleges_kapszula__rak_vagy_demencia__forron_is_jo_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57f6736a-8e18-4e38-8659-5a1aeb51b75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9538b50e-5531-4c22-8510-21fa64d8b946","keywords":null,"link":"/360/202121__kave_es_felmelegedes__klimasemleges_kapszula__rak_vagy_demencia__forron_is_jo_lesz","timestamp":"2021. május. 30. 08:15","title":"Kávékisokos klímaváltozás idején: Mit fogunk inni? Egészséges? Környezetbarát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed2ace65-9932-46ad-8c3c-7848b6c86a49","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A koronavírus valósága elől a gyerekeknek sem volt menekvés: a játszóterek egy időre kiürültek, az otthonból iskola, az önfeledt játékból óvatoskodás lett. Karanténoktatás, elővigyázatos látogatás a nagyszülőknél és a jól megérdemelt pihenés jelenetei - gyereknapi válogatás az elmúlt év képeiből. ","shortLead":"A koronavírus valósága elől a gyerekeknek sem volt menekvés: a játszóterek egy időre kiürültek, az otthonból iskola...","id":"20210530_gyerekek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed2ace65-9932-46ad-8c3c-7848b6c86a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d5ae93-f337-40fd-b94a-92135f57a282","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210530_gyerekek_koronavirus","timestamp":"2021. május. 30. 19:00","title":"Óvatos ölelések és a felszabadultság ritka pillanatai - a gyerekektől is sok mindent elvett a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ff3258-22d1-4bc5-a04c-9f8e0a8c72ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Neked énekelek című adománygyűjtő műsor alatt összesen 101 millió 824 ezer forint gyűlt össze.



","shortLead":"A Neked énekelek című adománygyűjtő műsor alatt összesen 101 millió 824 ezer forint gyűlt össze.



","id":"20210531_Tobb_mint_szazmilliot_gyujtott_a_TV2_a_koronavirus_arvai_es_felarvai_szamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3ff3258-22d1-4bc5-a04c-9f8e0a8c72ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350f256d-a972-4a5b-8fc4-bd3a909455f3","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Tobb_mint_szazmilliot_gyujtott_a_TV2_a_koronavirus_arvai_es_felarvai_szamara","timestamp":"2021. május. 31. 10:26","title":"Több mint százmilliót gyűjtött a TV2 a koronavírus árvái és félárvái számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96c73df-a921-4e50-90ef-e0a438974162","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A járvány miatt elmaradt a dalszerző-énekes 75. születésnapjának megünneplése, most egy kislemezzel pótolták. ","shortLead":"A járvány miatt elmaradt a dalszerző-énekes 75. születésnapjának megünneplése, most egy kislemezzel pótolták. ","id":"20210530_Kulonleges_bakelittel_leptek_meg_Brody_Janost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96c73df-a921-4e50-90ef-e0a438974162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5583d1-dfad-4336-8a74-90ab3d861872","keywords":null,"link":"/kultura/20210530_Kulonleges_bakelittel_leptek_meg_Brody_Janost","timestamp":"2021. május. 30. 14:37","title":"Saját dalai kerültek Bródy János különleges, meglepetés bakelitlemezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ed0f91-5952-485d-b0da-c3d03ac6bdf9","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: öt kulcsszónak fel kell bukkannia a szubjektív visszatekintésben. Karafiáth Orsolyának most ezekből kellett ihletet merítenie: gatyapolitika, csávókám, listázás, kalózállam, visszatérés.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: öt kulcsszónak...","id":"20210530_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5ed0f91-5952-485d-b0da-c3d03ac6bdf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091469a4-2eb0-45db-adcb-e77775ceb6dc","keywords":null,"link":"/360/20210530_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2021. május. 30. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolyából szörnyű emlékeket hoz elő a pedofilok listázásának terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd18c8b7-3c28-4fa2-9a45-6996e841c2dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA oldalán lehet majd próbálkozni a vásárlással.","shortLead":"Az UEFA oldalán lehet majd próbálkozni a vásárlással.","id":"20210531_foc_eb_jegy_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd18c8b7-3c28-4fa2-9a45-6996e841c2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2ad878-8280-4475-9ef9-d2541d409fe7","keywords":null,"link":"/sport/20210531_foc_eb_jegy_vasarlas","timestamp":"2021. május. 31. 18:31","title":"Szerdától ismét lehet jegyeket venni a foci-Eb meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a113eee-caf5-4fd6-a8dc-bbb00cc49402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentősen nőtt a Görögországban már betiltott Arany Hajnal szélsőjobboldali párttal kapcsolatban álló ELAM támogatottsága.","shortLead":"Jelentősen nőtt a Görögországban már betiltott Arany Hajnal szélsőjobboldali párttal kapcsolatban álló ELAM...","id":"20210531_ciprus_valasztas_jobboldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a113eee-caf5-4fd6-a8dc-bbb00cc49402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351c1595-0124-4842-9a49-012561a04248","keywords":null,"link":"/vilag/20210531_ciprus_valasztas_jobboldal","timestamp":"2021. május. 31. 05:33","title":"A jobboldal erősödését hozta Cipruson a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]